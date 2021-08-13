За «Рубин» стыдно. Совсем печальный футбол со средним соперником

На Леонида Слуцкого после финального свистка было больно смотреть. Он называл прошедший матч самым драматичным в его жизни, горевал по поводу событий, случившихся во втором овертайме, и подчёркивал, что «Рубин» изначально не мог иметь преимущества над «Ракувом», поскольку это «команды примерно одинакового уровня».

Выглядело это немного странно. Даже если допустить, что разрыв в уровне футболистов не такой уж и большой (хотя и это сделать сложно), можно было хотя бы взять организацией и идеей. «Рубин» же продемонстрировал что-то совсем непонятное. И смотреть на его мучения стало тяжело с первых же минут.

«Рубин» в матче с «Ракувом» внезапно оказался примитивным. Команда не показывала командного футбола и даже не стремилась взять контроль над игрой. Прослеживался откровенный отказ от попытки выходить в атаку через владение, количество длинных передач от Дюпина стало аномальным. За 120 минут вратарь «Рубина» выполнил 33 длинные передачи. Слуцкий винит плохое поле, но, думаю, чужого прессинга он испугался гораздо сильнее. И в итоге весь матч «Рубин» провёл с тактикой, которая для текущего состава выглядела сомнительной. На кого грузили-то?



Два главных показателя из игры:



— центральный нападающий Костюков насобирал 18 единоборств вверху, выиграл из них только три (17%). «Рубин» получал огромное количество отскоков и эпизодов, которые невозможно было полностью контролировать. Справедливости ради, вторые мячи команда время от времени собирала, после подборов атаки разворачивались во фланги в широкие позиции на крайних нападающих. А там уже — придумай, Хвича, что-нибудь;

— Кварацхелия собрал какой-то запредельный даже по своим меркам объём дриблинга — 35 попыток, 22 удачные. Цифры, которые крайне сложно встретить где-либо ещё. Да, за 110 минут, но у Хакшабановича справа за 120, например, в четыре раза меньше – он на фоне грузинского нападающего выпал из игры.

Проблема в том, что Хвича слишком часто оставался либо без поддержки, либо с минимальной поддержкой. Штрафная насыщалась плохо, центральные полузащитники не добегали (и часто не давали даже второй темп), поэтому адресатами становились только Костюков да Хакшабанович на дальней штанге. «Ракув» почти всегда имел подавляющее численное преимущество.



Фланговая активность Хвичи обесценивалась – он передерживал, терял, утыкался, а партнёры не помогали ему находить лучшее решение. При таком плохом атакующем командном футболе хотя бы из индивидуальных качеств Кварацхелии можно было бы выжать больше.

«Рубин» проиграл этот матч именно в атаке и в основное время, а не в дополнительное из-за серии трагических эпизодов. Предельно странно, что команда, которую называют одной из самых интересных в РПЛ, создала с игры моментов на 0,5 xG и вообще довела дело до ситуации, когда на первый план вышел элемент случайности. А тренер потом намекает, что так и должно быть.