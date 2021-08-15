«Спартак» ищет российского правого защитника. Какие есть варианты?

7 сентября закрывается летнее трансферное окно в России, и времени у «Спартака» для приобретения правого защитника остаётся всё меньше и меньше. Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков высказался после матча с «Уралом» на «болезненную тему». «Спартак» очень давно подыскивает игрока на эту позицию. «Если мы возьмём русского правого защитника, то он должен быть уровня конкуренции Рассказова. Если получится усилить русским — хорошо, усилим позицию. Сейчас у нас один Рассказов. Если говорить о покупке иностранца либо на позицию правого защитника, либо опорника, то нужна продажа. Подбор игроков идёт, с главным тренером по кандидатам мы общаемся», — сказал Мележиков.

Приобретение иностранного правого защитника решает одну проблему и создаёт новую. «Спартак» наконец-то нашёл новый клуб для Педро Роши и, кажется, пристроил Урунова. Если конкурентом Рассказова будет иностранец, то в составе красно-белых станет девять легионеров (с учётом ухода Урунова). Мы уже писали о том, что введённый с сезона-2020/2021 лимит на легионеров до сих пор создаёт многим командам РПЛ неудобства, в том числе «Спартаку».

Становится очевидно, что красно-белые, вместо того чтобы решать одну проблему и создавать новую, сосредоточатся на российском рынке. Кто может стать конкурентом Рассказова в «Спартаке»? Кандидатов вроде Марио Фернандеса или Караваева сразу исключаем — рассмотрим более реальные варианты.

Григорий Морозов, 27 лет, «Динамо»

Морозов не прошёл в прошлом сезоне в состав «Динамо». Осенью он провёл три матча за бело-голубых, после чего отправился в аренду в «Уфу». Московский клуб в межсезонье сделал несколько приобретений, в результате защитнику снова не нашлось места в составе на старте чемпионата. Нет сомнений, что Морозов соответствует уровню Рассказова и может составить конкуренцию спартаковцу. У защитника «Динамо» есть знакомые в «Спартаке»: в Академии им. Юрия Коноплёва он играл с Зобниным и Кутеповым. Учитывая нынешнее положение дел бело-голубых, за трансфер Морозова «Спартаку» не придётся выплачивать большую сумму.

Сергей Паршивлюк, 32 года, «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» продлил контракт с «Динамо» до 30 июня 2022 года. Болельщики красно-белых с теплотой относятся к Паршивлюку, и возможное приобретение футболиста добавило бы вистов руководству красно-белых. Впрочем, оформить трансфер будет не так просто, ведь Паршивлюк в «Динамо» основной.

Кирилл Заика, 28 лет, «Сочи»

Заика является основным игроком «Сочи» (контракт до июня 2022 года). В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 23 матчах, отметился голом и тремя ассистами. Футболист проделал большой путь с «Сочи» — он переходил в команду, когда та ещё называлась «Динамо» и базировалась в Санкт-Петербурге. Вместе с южанами Заика вышел в Премьер-Лигу и дебютировал в еврокубках. 28-летний защитник может быть неплохим помощником для юного Рассказова.

Дмитрий Стоцкий, 31 год, «Краснодар»

После ухода Смольникова в «Краснодаре» позицию правого защитника закрывают Стоцкий и Петров. Оба футболиста большую часть прошлого сезона провели в лазарете и теперь будут конкурировать друг с другом за место на бровке. До травм Стоцкий проигрывал место Петрову и в этом сезоне вышел только на четыре минуты с «Химками». Опыт игрока в РПЛ может стать хорошим подспорьем для «Спартака». До «Краснодара» Стоцкий провёл 102 матча за «Уфу» (четыре сезона), забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.