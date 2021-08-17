Возвращение Смолова в сборную — символ нового подхода Карпина. Интересно, но небесспорно

Накануне был опубликован дебютный состав сборной России от Валерия Карпина. Он громко прогремел из-за отсутствия некоторых прежних лидеров (например, Артёма Дзюбы), а также появления либо относительно новых, либо подзабытых футболистов.

В частности, Карпин переформатировал перед сентябрьскими матчами линию нападения — её составят Смолов, Заболотный и Тюкавин. Это очень любопытное трио, но даже с учётом плохой формы Дзюбы и Соболева по нему есть вопросы.

Во-первых, Заболотный получил неприятную травму — и не факт, что подойдёт к началу сентября в нужном тонусе. Уверен, врачи сборной прекрасно знают сроки восстановления (иначе Антона не было бы в списке), но речь идёт именно о наборе формы.

Во-вторых, Тюкавин при всём своём несомненном таланте старт сезона проводит не то чтобы великолепно. Ему удался лишь стартовый матч с «Ростовом», а далее за три тура он набрал всего три удара весом 0,27 xG, причём в играх с «Ахматом» и «Уфой» не было зафиксировано ни одной попытки вовсе. В Грозном Константин вообще слегка выпал из командных действий.

В-третьих (и на этом пункте хочется остановиться подробнее), в сборную вернулся Смолов. Фигура, вокруг которой всегда будут споры. Всем в футбольных кругах известно, что Фёдор — не самый простой футболист, в нём есть элементы эгоистичности и ненадёжности. Он способен сверкать лишь тогда, когда чувствует себя первым номером (сидеть под кем-то — ни в коем случае!), а на поле эпизодически вместо работы на команду начинает работать на себя. Это может стать как плюсом, так и минусом.

Прежний тренерский штаб сборной при формировании состава придерживался как раз политики надёжности. Вызванный игрок должен был быть надёжным как на поле, так и за его пределами. И те же нападающие оценивались не только голами или яркими отдельными действиями (потому что это — эпизоды), а цельностью на дистанции всего матча и количеством правильных решений. Именно из-за нехватки стабильности и частых потерь мяча, заканчивавшихся контратаками, так долго не мог стать основным Алексей Миранчук, а Чалов даже в результативные периоды оказывался вне обоймы.

Таков был принцип прежнего тренерского штаба. Обойдёмся без категоричных оценок, просто зафиксируем, что сейчас в сборную вернулся Смолов. По надёжности которого всегда было и будет много вопросов. Значит, подход радикально изменился.

А как сейчас вообще выглядит Смолов?

Довелось прочитать, что нынешний Смолова едва ли не переживает вторую молодость и действительно является лучшим нападающим страны на данный момент. Лично у меня по старту сезона такого впечатления не возникло. Да, у Фёдора сильные цифры по ударам (3,26 за 90 минут, из них 61,5% — в створ), в среднем за матч он набирает феноменальные 0,93 xG (с учётом пенальти), но важно понимать, что цифры ожидаемой результативности завышены из-за короткого отрезка и конкретного матча с ЦСКА, где Смолов два раза бил с полуметра после угловых. Удивлюсь, если на дистанции такие высокие показатели сохранятся. В прошлом чемпионате, например, было 0,4 xG за 90 минут — это гораздо ближе к правде.

Нынешний Смолов действительно неплохой, он энергичный и вовлечённый, с удовольствием пользуется свободой, которую ему дал Николич: бегает по всей ширине поля, открывается во фланги, принимает очень много мячей в глубине. И Фёдор в любом случае был бы одним из кандидатов в сборную. Однако последний матч с «Зенитом», на мой взгляд, дал гораздо больше поводов относиться к игре нападающего негативно, чем положительно. В ней совершенно не было надёжности.

Игра с «Зенитом» от Смолова – катастрофа. Несмотря на гол

Первый же эпизод с участием Смолова (конец 5-й минуты) — потеря при выходе в атаку в центре поля и выключение из борьбы, отсутствие даже попытки контрпрессинга. Второй эпизод (09:30) — потеря и демонстративный уход от борьбы против Вендела, ещё одна подаренная возможность «Зениту» для контратаки. Третий эпизод — откровенно плохая диагональ в перспективной ситуации. Всё это — начало матча, когда формировался его рисунок. И каждый момент мог бы заканчиваться голом, если бы «Локомотив» играл не с «Зенитом», а, например, с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Также в первом тайме было много проигранной борьбы, ещё три грубые потери, очень странный диагональный пас назад с правого фланга, из-за которого Куликов заработал жёлтую карточку. Во второй половине картина изменилась несильно. Но важно перечислить и хорошие действия Фёдора: классная «закидушка» на ход Зе Луишу и пенальти, принёсший команде ничью.

Что перевешивает: огромное количество потерь, отсутствие даже имитации контрпрессинга после них, 58% точности передач и низкий процент выигранной борьбы (23% по InStat) или два-три хороших действия в атаке? Каждый решит для себя сам — здесь нет истины. При Черчесове на первый план вышла бы надёжность. Он обязательно учёл бы, что Смолов слишком слабо провёл матч с самым сильным соперником — то есть не зарекомендовал себя на уровне, приближённом к тому, который предвидится в матчах сборной. Если проецировать игру Смолова на условную Хорватию, то стоит ожидать десяток потерь в глубине и последующих переходов.

Карпин же, похоже, оценивает игроков иначе. Смотрит на результативность, подвижность, яркость, стиль игры, исполнение эпизодов. Или он вообще просто хотел сделать максимально возможное количество изменений, освежить и обновить команду, действовать «от противного». Посмотрим, сработает ли его подход. Пока всё это выглядит интересно, но небесспорно.