Сборная России — без Дзюбы. Сможет ли форвард вернуться в её состав?

Валерий Карпин сегодня объявил (и позже объяснил) расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи. Больше всего обсуждают невызов в сборную её теперь уже экс-капитана Артёма Дзюбы. Решение, с одной стороны, выглядит логичным — в нынешнем сезоне форма нападающего далека от идеальной, да и в основном составе «Зенита» он выходит не всегда. Но, с другой стороны, Дзюба — ментальный лидер команды, её капитан (пусть пока и в прошлом). Ситуация любопытна ещё и потому, что у Карпина и Дзюбы раньше был конфликт. Сам Карпин при этом спокойно объяснил своё решение:



— Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого.

Понятно, что сейчас Дзюба сборной не помощник. Но сможет ли Артём ещё вернуться и побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду?



Легендарный вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что всё будет зависеть только от самого нападающего:



«Если соберётся, то, может, и не закончена его карьера в сборной. Пока он не показывает нужную игру. На Евро против него были защитники, которые не давали принять мяч, а в РПЛ он ещё может забивать. Ставить крест на его карьере в сборной рано».



Почётный президент РФС Вячеслав Колосков инициативу Карпина не вызывать Дзюбу поддержал:



«Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если футболист не играет в своём клубе, то он не имеет права играть в составе сборной, — заявил Колосков «Чемпионату». — Сегодня Дзюба и Соболев в своих клубах практически не играют или играют неудачно, поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав.



Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в вызов Дзюбы в команду Карпина верит не особо:



«В целом, отталкиваясь от вызванных игроков нападения, я предполагаю, что Карпин будет строить другой футбол, более комбинационный и скоростной. При таких вариантах игроки типа Дзюбы не совсем могут вписываться в планы главного тренера. Но всё в руках Дзюбы».

А вот экс-глава «Локомотива» Ольга Смородская считает, что шанс у Артёма ещё будет:



«Его возвращение в сборную может состояться. На данный момент ничего трагического не произошло, абсолютно ничего. Смолова не вызывали, потом опять начали, может быть, у Артёма будет так же».



Поддерживает Смородскую и агент Алексей Сафонов:



«Он без проблем может вернуться в сборную, — сказал агент. — Если начнёт забивать. Помните, Артём уходил в «Арсенал», начал забивать и вернулся. Ни один тренер не враг себе, тренеру важен результат. Все отношения между собой должны уходить в сторону. Если бы Дзюба забил три мяча «Локомотиву» и Карпин его не вызвал — не поверю. Как сейчас можно его вызвать, если Семак говорит, что у него в команде многие выглядят лучше, да и Ерохин больше забивает?»

Ещё одно мнение — от экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко:

«В ситуации с Дзюбой всё прозрачно и понятно, и его отсутствие справедливо. Будет играть и забивать, вернётся в состав сборной, не будет — нет, а сейчас даже нечем апеллировать. Всё очень просто: забиваешь — играешь, не забиваешь — отдыхаешь».

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко тоже верит в Артёма:



«Он не попал в сборную, потому что на него многое свалилось: он играл за сборную, за «Зенит» отдал много сил, да и перерыв был очень маленький. Даже тренерский штаб «Зенита» говорил, что он не в оптимальном состоянии. Артём может вернуться в сборную, тем более, по словам Карпина, те, кто будут хорошо играть — вызываются. Абсолютно нормальная практика».



А вот что о будущем Дзюбы сказал Карпин:



«Отношения: тренер-игрок. На этом всё. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу — будет в команде. Нет — нет, как и любой другой игрок. Артём сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет».

А как считаете вы: Дзюба ещё вернётся?