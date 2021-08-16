Сборная России — без Дзюбы. Сможет ли форвард вернуться в её состав?

Валерий Карпин сегодня объявил (и позже объяснил) расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи. Больше всего обсуждают невызов в сборную её теперь уже экс-капитана Артёма Дзюбы. Решение, с одной стороны, выглядит логичным — в нынешнем сезоне форма нападающего далека от идеальной, да и в основном составе «Зенита» он выходит не всегда. Но, с другой стороны, Дзюба — ментальный лидер команды, её капитан (пусть пока и в прошлом). Ситуация любопытна ещё и потому, что у Карпина и Дзюбы раньше был конфликт. Сам Карпин при этом спокойно объяснил своё решение:
— Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого.
Понятно, что сейчас Дзюба сборной не помощник. Но сможет ли Артём ещё вернуться и побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду?
Легендарный вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что всё будет зависеть только от самого нападающего:
«Если соберётся, то, может, и не закончена его карьера в сборной. Пока он не показывает нужную игру. На Евро против него были защитники, которые не давали принять мяч, а в РПЛ он ещё может забивать. Ставить крест на его карьере в сборной рано».
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков инициативу Карпина не вызывать Дзюбу поддержал:
«Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если футболист не играет в своём клубе, то он не имеет права играть в составе сборной, — заявил Колосков «Чемпионату». — Сегодня Дзюба и Соболев в своих клубах практически не играют или играют неудачно, поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав.
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в вызов Дзюбы в команду Карпина верит не особо:
«В целом, отталкиваясь от вызванных игроков нападения, я предполагаю, что Карпин будет строить другой футбол, более комбинационный и скоростной. При таких вариантах игроки типа Дзюбы не совсем могут вписываться в планы главного тренера. Но всё в руках Дзюбы».
А вот экс-глава «Локомотива» Ольга Смородская считает, что шанс у Артёма ещё будет:
«Его возвращение в сборную может состояться. На данный момент ничего трагического не произошло, абсолютно ничего. Смолова не вызывали, потом опять начали, может быть, у Артёма будет так же».
Поддерживает Смородскую и агент Алексей Сафонов:
«Он без проблем может вернуться в сборную, — сказал агент. — Если начнёт забивать. Помните, Артём уходил в «Арсенал», начал забивать и вернулся. Ни один тренер не враг себе, тренеру важен результат. Все отношения между собой должны уходить в сторону. Если бы Дзюба забил три мяча «Локомотиву» и Карпин его не вызвал — не поверю. Как сейчас можно его вызвать, если Семак говорит, что у него в команде многие выглядят лучше, да и Ерохин больше забивает?»
Ещё одно мнение — от экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко:
«В ситуации с Дзюбой всё прозрачно и понятно, и его отсутствие справедливо. Будет играть и забивать, вернётся в состав сборной, не будет — нет, а сейчас даже нечем апеллировать. Всё очень просто: забиваешь — играешь, не забиваешь — отдыхаешь».
Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко тоже верит в Артёма:
«Он не попал в сборную, потому что на него многое свалилось: он играл за сборную, за «Зенит» отдал много сил, да и перерыв был очень маленький. Даже тренерский штаб «Зенита» говорил, что он не в оптимальном состоянии. Артём может вернуться в сборную, тем более, по словам Карпина, те, кто будут хорошо играть — вызываются. Абсолютно нормальная практика».
А вот что о будущем Дзюбы сказал Карпин:
«Отношения: тренер-игрок. На этом всё. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу — будет в команде. Нет — нет, как и любой другой игрок. Артём сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет».
А как считаете вы: Дзюба ещё вернётся?
- 16 августа 2021
-
23:04
-
22:50
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:47
-
21:31
-
21:27
-
21:13
-
21:07
-
20:54
-
20:42
-
20:36
-
20:33
-
20:19
-
20:07
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:50
-
18:46
-
18:15
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:54