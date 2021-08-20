Ларссон провалил старт сезона в «Спартаке». Что с ним произошло?

Одна из причин слабого старта «Спартака» в новом сезоне – крайне низкая эффективность линии атаки. Команда забила всего один гол игры (Понсе – «Нижнем Новгороду»), ещё два состоялись после стандартов – пенальти в Самаре и победный угловой в последнем туре против «Урала».

При этом сложно сказать, что «Спартак» совсем лишён креатива и с трудом создаёт моменты. По NPxG (вес ударов без учёта пенальти) команда идёт четвёртой с показателем 5,33 – больше только у «Краснодара», «Зенита» и «Динамо». По количеству ударов за 90 минут «Спартак» — третий, по глубоким передачам – третий, по касаниям в штрафной – второй. А конкретики при этом нет. И здесь нужно копаться не только в общей структуре (к которой, безусловно, много вопросов), но и в текущем состоянии форвардов, неспособных воплощать моменты в голы и придавать команде уверенность.

Один из тех, кто играет явно ниже прежнего уровня, — Ларссон. Шведский форвард вроде бы считался главным трансферным активом клуба, должен был резко вырасти в цене после Евро, а на деле он не провёл в составе сборной Швеции ни минуты, очень плохо отыграл отбор к Лиге чемпионов против «Бенфики», да и во внутреннем чемпионате пока себя никак не проявляет. Что же случилось с сыном легендарного Хенрика? И когда он вернётся?

Главная проблема – реализация. Моментов Ларссон имеет примерно столько же, сколько и прежде

В прошлом сезоне швед наносил за 90 минут в РПЛ в среднем 2,84 удара. Сейчас на короткой дистанции – 2,78. Показатель ожидаемой результативности без учёта пенальти NPxG90 упал, но незначительно (0,38 против 0,33, спасибо последней игре с «Уралом» — к ней мы ещё вернёмся). По касаниям в штрафной сейчас даже немного лучше – было 3,82, стало 4,09. Единоборства, дриблинг, заработанные фолы – по этим метрикам также нет явного проседания.

С точки зрения ассистентских функций Ларссон и вовсе взлетел благодаря нескольким очень качественным подачам с угловых и разрезающему пасу на Мозеса в первом туре. В среднем за 90 минут Ларссон отдаёт 4,86 ключевые передачи и набирает 0,44 xA – против 1,99 и 0,17 в прошлом чемпионате.



Какие главные выводы? При оценке текущей формы Ларссона мы излишне привязываемся к отсутствию голов и результативных действий. Хотя качество игры нападающего скорее характеризует наличие моментов. Они у Джордана постепенно появляются, прорывной стала последняя игра с «Уралом», где швед набрал 0,69 xG (а визуально он мог забить минимум два раза – бил из удобных точек левой ногой в каждом из таймов, а ещё головой после заброса Хендрикса). В матче с «Нижним» было 0,20 xG, в предыдущих играх – совсем скромно.



Также важно учитывать и плохую реализацию от партнёров – если бы Соболев попал в пустой угол в игре с «Нижним», Мозес реализовал выход под углом в матче с «Рубином», а в последнем туре Джикия на дальней штанге замкнул бы ещё одну подачу стандарта, то Ларссон бы явно не имел «0+0» в графе результативных действий. И его текущая форма не оценивалась бы столь жёстко. Кстати, гол Зобнина пришёл тоже после навеса шведа.



Но да – Джордану явно ещё есть в чём прибавлять.

Витория адаптировал схему – возможно, в том числе из-за Ларссона

Сложности, с которыми столкнулся Джордан в начале нового сезона, на самом деле были абсолютно прогнозируемы.



Причина номер один – пропущенная предсезонка со «Спартаком» и отсутствие полноценной игровой практики во время Евро. Футболист приехал неготовым и без должного эмоционального заряда.



Причина номер два – специфичный профиль Ларссона. Его не так просто вписать в футбол из-за размытости оптимального амплуа. По типажу он – не идеальный центральный нападающий для игры на острие в одиночку (вопросы по фактуре, борьбе, качеству действий спиной к чужим воротам, разворотам), но и использование в роли правого полузащитника при 4-4-1-1 нецелесообразно, поскольку Джордану придётся опускаться слишком глубоко при обороне, стартовать в быстрые атаки из глубоких позиций, а при позиционных атаках действовать вдали от штрафной.

Витория попробовал Ларссона как оттянутого форварда при 4-4-2, но на первых порах решение не сработало. Джордану не хватало качеств игры в глубине, навыков открываний между линиями и сохранения мяча под давлением, качества обостряющих вертикальных передач. Он всё равно часто сваливался к правому флангу и пробовал атаковать оттуда.



Практика показала, что комфортнее всего Ларссону либо при игре с двумя равноправными нападающими, освобождёнными от позиционной обороны, либо при 3-4-3 в роли правого нападающего (не полузащитника, а именно нападающего). В первом амплуа Джордан сверкал при Тедеско, он получал очень много пространства – уходил к флангам, открывался за спину, насыщал штрафную. Во втором амплуа Ларссон был очень результативен в «Норчепинге» перед отъездом в «Спартак».



По ходу матча с «Нижним Новгородом» при 0:2 Витория впервые перестроился на 3-4-3: Рассказов стал центральным защитником, Бакаев – латералью, а Ларссон превратился в правого нападающего в тройке. В той же игре швед успел получить дивиденды – сместился в широкую позицию, обыграл на пространстве тяжеловесного Гоцука и очень опасно ворвался в штрафную.

Схожая структура была применена и в матче с «Уралом». Здесь Витория использовал гибрид.



1) В обороне «Спартак» играл 5-3-2 – Ларссон и Понсе освобождались от глубокой обороны и после перехватов или длинных передачах пробовали организовать и вдвоём быструю атаку.

2) При позиционной атаке «Спартак» перестраивался на 3-4-3: Ломовицкий поднимался из опорной зоны на левый фланг, Ларссон смещался правее – мог ситуативно уходить в ширину, а мог открываться на линии офсайда в передней линии. И пространства он часто имел гораздо больше, чем между линиями при 4-4-1-1.



Момент на 11-й минуте родился после качественных действий Понсе в глубине и открывания Ларссона в коридоре между левым защитником и левым центральным.

Следующий момент для удара Ларссон создал себе сам, оказавшись на правом фланге в изоляции на неплохом пространстве – Джордан сместился в центр и пробил с левой.

Ещё два момента случились во втором тайме – там Ларссон также насыщал штрафную и открывался под передачи.

Выводы

Конкретно для Ларссона переход Витории на новую гибридную схему 3-5-2/3-4-3 – скорее позитивное событие. Полагаю, тот факт, что против «Урала» швед установил личный рекорд сезон по количеству моментов, — не совпадение.



Осталось наладить реализацию, поскольку все четыре удара получились совсем плохими, да и в целом с исполнением у Джордана в новом сезоне пока большие проблемы. Даже в стандартах на одну хорошую подачу приходится три откровенно скверных – либо с перелётом мяча через всех, либо с недолётом.



Но, полагаю, уже в ближайших турах Ларссон может сверкнуть. Последний тур намекнул, что Джордан близок к возвращению.



Использован графический инструмент Tactic Lite.