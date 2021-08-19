Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме

Виторию звали «Спартак» не наобум. Прежние команды португальского тренера вдумчиво изучались, в нём видели тренера, способного ставить компактный агрессивный футбол более комбинационного плана, чем был у красно-белых в прошлом сезоне. Вести работу планировалось в рамках моделей 4-4-2 (4-2-3-1) или 4-3-3 — тех, которые знакомы Витории лучше всего.

Зачатки нового футбола мы видели на летнем товарищеском турнире. Да, сейчас воспоминания о тех матчах умиляют и кажутся нелепыми, но в них ведь действительно прослеживались принципы работы португальца: 4-4-2 со ставкой на компактность, высокая линия обороны, баланс между прессингом и позиционной защитой, чёткая игра защитников по створу при фланговых атаках соперника, страховка фланговых зон со стороны опорников. Атакующие алгоритмы зависели от конкретных исполнителей, но в них тоже наблюдались системные вещи: выход вперёд через контроль, фланговые треугольники, составленные из крайнего защитника, полузащитника и одного из форвардов.

Всё это полностью соответствовало портрету Витории. Очень многое получалось, и казалось, что главное — перенести все эти принципы на официальный сезон. Пусть где-то — через ошибки и поражения, но важно было укрепить заложенный фундамент, а потом строительство нового «Спартака» могло бы пойти ускоренными темпами.

Что мы видим сейчас? Метания из стороны в сторону, уход от системности и во многом аннулированную работу на летних сборах. «Спартак» внезапно изменил схему, вернулся на тройку центральных защитников и на ходу осваивает другие принципы (и частично вспоминает старые). Впервые переход на модель 3-Х-Х состоялся в первом тайме матча с «Нижним Новгородом» при счёте 0:2. Тогда это можно было списать на ситуативность и желание перевернуть неудачную игру. Однако с «Уралом» мы увидели очень похожую историю с первых минут. «Спартак» внезапно выстроился по системе 3-5-2.

Особенности новой схемы 3-5-2 от «Спартака»

Для начала — слово самому Витории. Слова взяты с официального сайта «Спартака».



— Сегодня мы сыграли по иной схеме, с тремя центральными защитниками: Рассказов был правым из них, а Бакаев обеспечивал ширину и глубину атак. Поэтому в центре мы сделали ставку на игроков, способных быстро доставлять мяч вперед из обороны, — Зобнина и Крала.

Важные отличия от схемы, которую применял Тедеско: 1) это более линейные 3-5-2, у Доменико чаще всего были 3-4-1-2 с «десяткой» между линиями. Здесь среднюю линию должны защищать все три хавбека; 2) номинальный правый защитник Рассказов используется как центральный; 3) Бакаев перекочевал на позицию латераля, должен успевать работать по всему флангу и держать ширину атаки.

В ходе позиционной атаки схема могла принять вид ближе к 3-4-3: Ломовицкий поднимался выше и становился фактически левым нападающим (Ларссон, наоборот, часто сваливался в правую сторону).

Под давлением команда могла применять алгоритмы, которые использовал Тедеско: латераль (Бакаев) поднимается высоко на линию с нападающими, один опорник (Зобнин) садится на фланг, другой занимает позицию в середине для связи.

В средней и финальной третях, как и при 4-4-2, многое шло через фланги. Здесь Ломовицкий вновь поднялся на левый фланг атаки, создал себе зону и открылся под заброс Айртона.

После получения мяча Ломовицкий развернулся — и дождался включения Крала через полуфланг.

Рывки опорников для создания треугольников стали частой историей для «Спартака» в этом матче. Второй опорник в таком случае оставался страховать зону, а Ломовицкий укреплялся в роли флангового нападающего.

То есть всё это очень похоже на принципы, по которым играл Тедеско прошлым летом (весну 2021-го не берём — там «Спартак» свалился в примитив и силовой футбол). Почему Витория изменил схему и ушёл от фирменной 4-4-2? Есть три предположения: 1) возможно, это всё-таки ситуативная история и она не получит продолжения; 2) в большинстве летних матчей у «Спартака» была проблема контроля ширины при разворотах — и с «Крыльями», и с «Нижним Новгородом», и с «Бенфикой». Фланговые защитники не справлялись, фланговые полузащитники и опорники не давали страховку; 3) Витория понял, что его принципы пока не работают, и решил частично (именно частично, всё-таки совпадения не 100-процентные) вернуть старые.

Если второй и третий пункт — правда, то получается, что Витория либо запутался, либо отчаялся играть в свой футбол с имеющимися исполнителями.

Пока 3-5-2 не решили проблемы «Спартака»

Парадокс в том, что, даже перейдя на структуру с тремя центральными защитниками, «Спартак» не решил проблемы в обороне.

Во-первых, фланги защищаются всё так же средне. Между защитниками и опорниками нет адекватной коммуникации, из-за этого трижды за игру вскрывался фланг Айртона. Например, на эпизоде снизу Ломовицкий и Зобнин пошли на одного футболиста с мячом, Айртон остался против двух вбегающих. Пошел пас в зону на Кулакова.

Действия Джикии тоже небесспорны: он остался в зоне и в момент подачи фактически был статистом. При схеме 4-4-2 от центральных защитников не требовалась страховка флангов, но при 3-5-2 внешние центральные защитники в таких ситуациях должны её обеспечивать.

Проблемы наблюдались и на фланге Бакаева и Рассказова: зона оголялась из-за плохой коммуникации. Слева команда проваливалась чаще исключительно из-за того, что фланг Кулакова у «Урала» традиционно был более активным. Надави «Урал» и на другой край — скорее всего, затрещало бы и там.

Во-вторых, как и при 4-4-2, «Спартак» плохо защищает зону второго темпа. Опорники не ориентируются, синхронно смещаются к мячу, а Крал любит вжиматься в штрафную.

То есть при всём желании укрепить фланги «Спартак» всё ещё не повысил качество обороны на них. А со временем при такой структуре могут возникнуть и другие вопросы. Будет ли Бакаев стабильно падать в линию и добегать до штрафной? В матче с «Уралом» минимум четыре раза он выключался. При атаках соперника справа не будет ли уязвима зона дальней штанги, где при навесах играют Рассказов (негабаритный центральный защитник) и Бакаев?

Наконец визуально «Спартак» не стал атаковать лучше. Да, есть плюсы: Ларссону комфортнее в роли нападающего — он теперь почти не опускается при обороне и чаще играет на пространстве; Бакаев в широкой позиции — это тоже интересно, Зелимхан отдаёт много передач в штрафную с дистанции. Но это всё равно не то, что Витория наигрывал на предсезонке. Как косвенное доказательство — в матче с «Уралом» было многовато длинных передач (доля составила 13%, даже в гостях с «Бенфикой» их оказалось чуть меньше), футбол под прессингом упрощался — шли забросы в зоны в расчёте на движение Ларссона и Понсе. «Спартак» нанёс всего четыре удара после позиционных атак и создал скромное количество остроты, а единственный гол забил после стандарта.

Выводы

Кажется, на старте сезона всё пошло не по сценарию Витории и где-то ему пришлось свернуть свои наработки. То ли он отчаялся из-за качества состава, то ли протестует против отсутствия новичков, то ли сдался под давлением общественности и руководства (вопрос, зачем было уходить от старой, якобы работающей схемы, раздавался очень часто, и особенно любила его задавать одна известная звезда «Телеграма»), то ли попросту хочет добиться хотя бы какого-то результата и стабилизировать команду.

Следующие матчи позволят понять, действительно ли Витория выбрал путь возвращения к 3-Х-Х и упрощённому футболу или это всё-таки эпизодичное явление. Хотя на самом деле схема не так важна. Важны принципы. И хочется, чтобы хотя бы они принадлежали самому португальцу, а не были заимствованы у прошлого.