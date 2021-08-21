Четыре топовых футболиста РПЛ хотят в Европу. Когда их уже отпустят?

Уровень РПЛ катится вниз. И нет ни одной причины, почему тенденция изменится. Мы уже на девятом месте в рейтинге УЕФА, а к концу года, скорее всего, окажемся одиннадцатыми. Скоро окончательно забудем о Лиге чемпионов и будем радоваться проходу в плей-офф Лиги Европы. Так что не надо удивляться огромному желанию сильных игроков уехать из России. Сейчас в РПЛ играет минимум четыре топа, которые мечтают оказаться в другой лиге. Но с этим возникают проблемы.

Самый ожидаемый и одновременно вялотекущий трансфер — переход уже хоть куда-нибудь Николы Влашича. Хорват не скрывает, что устал от ЦСКА, а его отец чуть ли не умоляет руководство отпустить парня. Но у клуба принципиальная позиция: уход возможен только за большие деньги. И желательно быстрыми траншами. Это условие и отпугивает «Милан», который летом стал основным претендентом на Влашича. До конца трансферного окна в Европе ещё 10 дней, но есть ли у итальянцев силы пробивать принципы российского клуба – другой вопрос. В РПЛ на игрока теоретически мог бы претендовать «Зенит», но вопрос снова в сумме. Питер точно не предложит большие деньги. Будет очень грустно, если этим летом Никола никуда не уйдёт. В этом случае он наверняка стухнет в депрессии и уже ничего не даст команде, которая даже не попала в еврокубки.

Второй очевидный претендует на уход — Хвича Кварацхелия. Здесь тоже амбиции игрока уже не соответствуют клубным. Грузин перерос по уровню партнёров, и ему нужен новый вызов, чтобы не запустить процесс деградации. Агент футболиста не так давно оценил вероятность его ухода чуть ли не в 90 процентов. Потом состоялась встреча с руководством и после — тишина. Хотя в прессе до сих пор циркулирует информация о вероятном переходе в «Тоттенхэм». Но пока всё это остаётся на уровне предположений. Мощные британские инсайдеры не считают, что сделка близка к завершению. И если переход в итоге сорвётся, Хвича попадёт в ситуацию, которая похожа на кейс Влашича. Клуб даже не играет в еврокубках, но минимум до зимы надо показывать уровень. И где искать мотивацию? Сейчас Хвича и вовсе восстанавливается после травмы. И не исключено, что если он останется в РПЛ, повреждения станут более частым явлением.

Два других игрока — Сердар Азмун и Самуэль Жиго — немного в другой ситуации. Иранский нападающий «Зенита» никогда не говорил, что хочет уйти во что бы то ни стало. Его представители уже пару лет ведут аккуратные консультации с итальянскими и немецкими клубами, но ещё ни разу игрок не находился очень близко к трансферу. Полагаю, это история про взаимоуважение. Нынешним летом Сердар вполне мог договориться с «Байером», но трансфер состоялся бы только в случае покупки «Зенитом» форварда на замену. И когда руководство видит, в какой мощной форме сейчас Азмун, то понимает – почти невозможно купить футболиста, который сразу будет забивать на таком же уровне. Именно поэтому Азмун, вероятно, останется. Ему не на что жаловаться в Петербурге – отличный контракт, клуб, играющий в ЛЧ, и куча друзей рядом. А Европа может подождать ещё год.

У Самуэля Жиго ситуация чуть сложнее – по официальной версии, основная причина возможного ухода – желание видеть семью. Но немного странно, что проблема появилась ровно за год до истечения контракта, когда вовсю должны вестись переговоры о новом. Так что «Спартак» оказался в очень сложной ситуации: продать основного защитника сейчас и заработать хоть какие-то деньги, либо ждать и расставаться зимой (за ещё меньшую компенсацию), либо следующим летом, но уже за бесплатно. Возможно, единственным вариантом остаётся задобрить игрока и его агентов огромным контрактом и комиссионными. Ведь все понимали, что в Европе ему с трудом дадут и половину от зарплаты в «Спартаке».