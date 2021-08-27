«Спартак» и «Локо» узнают соперников по Лиге Европы. Жеребьёвка группового этапа. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 27 августа 2021 года, состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На этой стадии Россию представят два московских клуба — «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые спустились в ЛЕ после вылета из квалификации Лиги чемпионов, а вот железнодорожники ещё не провели ни одного матча в евросезоне.



Церемония жеребьёвки начнётся в 13:00 мск. В соответствии с клубным рейтингом «Локомотив» оказался во второй корзине, а «Спартак» — в третьей. Формат основной сетки Лиги Европы претерпел небольшие изменения — теперь на групповом этапе выступят 32 команды, которые сформируют восемь квартетов (как в Лиге чемпионов). Следите за жеребьёвкой с помощью нашего онлайна!

Сначала старые Только важные Live Кирилл Закатченко Победители групп сыграют в 1/8 финала.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций. 09:02 Кирилл Закатченко Вот здесь можно ознакомиться со списком всех участников основной сетки турнира, составом корзин и возможными соперниками российских клубов. С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьёвкой 09:01 Кирилл Закатченко Где смотреть онлайн жеребьевку группового этапа Лиги Европы 2021-2022 Посмотреть трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги Европы можно на телеканале «Матч ТВ».