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Лига Европы — 2021/2022, жеребьёвка группового этапа, онлайн-трансляция 27 августа 2021

«Спартак» и «Локо» узнают соперников по Лиге Европы. Жеребьёвка группового этапа. LIVE
Дмитрий Росип
Жеребьёвка группового этапа ЛЕ. LIVE
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«Зениту» со жребием не повезло. А что ждёт московские клубы?

Привет, друзья! Сегодня, 27 августа 2021 года, состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На этой стадии Россию представят два московских клуба — «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые спустились в ЛЕ после вылета из квалификации Лиги чемпионов, а вот железнодорожники ещё не провели ни одного матча в евросезоне.

Церемония жеребьёвки начнётся в 13:00 мск. В соответствии с клубным рейтингом «Локомотив» оказался во второй корзине, а «Спартак» — в третьей. Формат основной сетки Лиги Европы претерпел небольшие изменения — теперь на групповом этапе выступят 32 команды, которые сформируют восемь квартетов (как в Лиге чемпионов). Следите за жеребьёвкой с помощью нашего онлайна!

Live Кирилл Закатченко
  • Победители групп сыграют в 1/8 финала.
  • Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
09:02 Кирилл Закатченко

Вот здесь можно ознакомиться со списком всех участников основной сетки турнира, составом корзин и возможными соперниками российских клубов.

С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьёвкой С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьёвкой
09:01 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн жеребьевку группового этапа Лиги Европы 2021-2022

Посмотреть трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги Европы можно на телеканале «Матч ТВ».

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