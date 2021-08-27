Таблица коэффициентов УЕФА. Ещё пара лет и у России будет 0 клубов в группе Лиги чемпионов

В феврале 2021 года Александр Дюков был переизбран на пост президента РФС. Проиграть выборы ему было тяжело, потому что он оказался единственным кандидатом. Сразу после переизбрания Дюков заявил, что российские клубы должны вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА к 2025 году.

С тем же успехом можно было сказать, что экономика России должна к 2025 году обогнать американскую и китайскую. Звучит амбициозно, но больше похоже на непонимание ситуации. Прямо противоположная тенденция в футболе сформировалась ещё до февраля 2021 года. Ну а рейтинг этого евросезона у России – 42-й. Точнее, делим места с 42-го по 47-е. Пока что у России в сезоне-2021/2022 лишь 1,500 балла – это меньше, чем у таких футбольных держав, как Косово (2,333), Мальта (1,875), Албания (1,625) и Армения (1,625).



На этой неделе Россия рухнула уже на 10-ю строчку в рейтинге. Отставание от 11-го места ничтожное – Украине нужно в этом сезоне набрать на одну победу и ничью больше, чтобы нас обойти. Раньше мы публиковали таблицу топ-10 стран, и было видно, кто нас поджимает снизу. Теперь приходится делать топ-15.

Полностью таблица коэффициентов УЕФА

Как падение в рейтинге скажется на заявке России в еврокубках?

Между 7-м и 10-м местом не такая уж и великая разница. Заявляем столько же команд и почти на те же самые раунды турниров. Лишь один клуб чуть раньше стартует в отборе ЛЧ, а другой может чуть раньше стартовать в ЛЕ. Главное, что чемпион даже 10-й страны идёт автоматически в группу ЛЧ.



А вот с 11-м местом сложнее. Чемпион этой страны может как попасть в группу ЛЧ сразу, так и пойти в квалификацию. Зависит от того, кто выиграет последнюю Лигу чемпионов. Например, в этом сезоне чемпион 11-й лиги «Бешикташ» отправился сразу в группу. Турецкий клуб забрал место, зарезервированное для победителя ЛЧ. «Челси» оно не понадобилось, поскольку команда Абрамовича пробилась туда через чемпионат Англии. Однако если бы «Лестер» в 38-м туре внезапно не проиграл и занял-таки четвёртое место в АПЛ, то «Бешикташ» отправился бы не в группу ЛЧ, а в квалификацию.



В результате Россия сейчас борется с Украиной за 10-е место по итогам сезона. Шансы плюс-минус равные, так как у обеих стран осталось по три клуба в еврокубках. При этом у нас есть небольшое преимущество по очкам, а ещё у Украины сразу два клуба в ЛЧ, где сложнее добиваться побед, чем в ЛЕ.

Если мы опустимся на 11-ю строчку, то рискуем получить 0 команд в группе ЛЧ. С 12-го места у нас точно две команды будут проходить квалификацию для попадания в группу ЛЧ. Учитывая падающий рейтинг наших клубов, мы будем получать при жеребьёвке сеяных соперников и вряд ли попадём в основную сетку турнира.

Что нас ждёт в перспективе нескольких лет?

Вы точно хотите это знать? Дальше совсем депрессивно.



Рейтинг России формируется на основе выступлений наших клубов в еврокубках за последние пять лет. По итогам этого сезона сгорит самый жирный коэффициент в истории России (в сезоне-2017/2018 мы набрали 12,600). Отмотайте страницу наверх, где была таблица, и найдите эти 12,600, а затем сравните в столбике с тем количеством очков, которые «сгорят» у конкурентов. Бельгия получит сразу +10,000 по сравнению с нами! Обгонят и другие страны.



Если брать те очки, которые есть на сегодня, то Россия опустится на 16-е место. И там большая разница по сравнению с 15-м. В еврокубки отправятся лишь четыре команды, а не пять. При этом лишь одна – в Лигу чемпионов, где для попадания в группу нужно будет пройти трёх соперников. Вот это наша реальность к сезону-2024/2025, а не шестая лига, где выступают Месси и Неймар.