В «Спартаке» полыхает. Фанаты оскорбляют Федуна и Зарему, а игроков охраняет полиция

В «Спартаке» искрит и дымится абсолютно всё. Мало того, что команда Витории проиграла три матча из шести на старте сезона и идёт на девятом месте, так ещё и фанаты «мочат» игроков и остальных просто нещадно. В проигранном матче с «Сочи» этого было особенно много.
Началось всё с баннеров. Первый гласил: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
А затем подоспел и второй: «Клубная жизнь или жизнь в клубе».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Судя по теме данных баннеров, фанатам что-то известно о ночных похождениях кого-то из игроков «Спартака» по клубам. Иначе такой массовой атаки именно за это точно бы не было.
После баннеров болельщики перешли на кричалки, которые были очень оригинальными.
«Где ваши яйца? В руках Заремы!» — именно так фанатка обращалась к игрокам «Спартака».
А потом задели и саму Зарему с Федуном: «Одна — за «Шахтёр», второй — за «Динамо». А мы — за «Спартак» без этого срама».
В адрес хозяина «Спартака» и его жены звучали и другие оскорбительные кричалки, но написать мы их здесь не можем по понятным причинам.
После финального свистка игроки сначала собрались в центральном круге, а потом вместе подошли к трибуне, слушали все претензии и оскорбления. И ушли только тогда, когда трибуну покинул последний болельщик. Но веселье на этом не закончилось.
После матча игроки покидали стадион в сопровождении не только стюардов, как это обычно бывает на всех домашних матчах «Спартака», но и полиции. А фанаты, ожидавшие своих любимцев у стадиона, пытались провоцировать футболистов красно-белых: выкрикивали обидные слова и осуждали тех, кто делал с игроками селфи.
Забавный диалог состоялся у болельщиков с Жиго.
— Простите.
— Не позорься! Езжай домой.
— Почему? Почему? Мы пробовали, но такой футбол. Вы же знаете, что это очень тяжело.
В «Спартаке» всё плохо и совершенно непонятно, когда всё наладится. Не такого столетия клуба все ожидали.
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