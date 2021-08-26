Потерянный «Спартак». Команда Витории потерпела третье поражение за шесть туров

«Спартак» продолжает трясти. Сегодня красно-белые потерпели третье поражение за шесть туров чемпионата. Кажется, будущее Руя Витории в команде уже под вопросом.

Португальский тренер отреагировал на потерю очков в Туле тремя перестановками. Правда, одна из них оказалась вынужденной: Рассказов умудрился заработать четыре «горчичника» за пять туров, поэтому пропускал матч с «Сочи» из-за дисквалификации. Его заменил профильный центрбек Кутепов. Присели на скамейку Крал с Ломовицким. В центре поля вышел Умяров, а в линии атаки новый шанс получил раскритикованный на старте нового сезона и не попавший в состав сборной России Соболев.

В запасе у Витории и Владимира Федотова были сильные козыри. В заявку «Спартака» попали вернувшиеся после травм Мозес и Промес. В заявку сочинцев – Нобоа.

С началом игры выяснилось, что две тактические схемы 3-4-3 наложились друг на друга. У красно-белых впереди центрфорварда Соболева поддерживали с полуфлангов Понсе и Ларссон. Возможно, идея была конкретно под «Сочи», хотя мы видели подобную расстановку у команды Витории и по ходу второго тайма матча в Туле.

«Спартак» сразу перешёл на «ты» без лишних церемоний. Хозяева на первых минутах высоко прессинговали, разбирая сочинцев один в один. Но по большому счёту ничего из такой агрессивной манеры игры не получили.

Блицкриг не удался: сочинцы спокойно отоборонялись. Вообще, у гостей схема 3-4-3 более отлажена, просто потому, что Федотов работает со своей командой дольше, чем Витория. Потом футбол стал каким угодно, но только не зрелищным. Много стыков, потерь, борьбы за нейтральный мяч. Тренеры и игроки, несомненно, были увлечены процессом, а вот зрители вряд ли. О чём говорить, если «Спартак» и «Сочи» не нанесли за 45 минут ни одного удара в створ ворот! Всего же красно-белые пробили шесть раз, а южане – два.

Сочинцы хорошо контролировали пространство между линиями. Только Ларссону удавалось находить мяч (28 касаний до перерыва), а Понсе (18) и Соболева (24), по сути, выключили из игры. Александру, кажется, уже не хватает той уверенности, которой он выделялся раньше. Например, запомнился эпизод, когда центрфорвард не смог как следует подстроиться под мяч и пробить с линии штрафной. Просто не попал по мячу. Правда, в компенсированное время Соболев имел лучший момент, сыграв на своём сильном качестве – умении играть головой. «Сочи» повезло, что Александр не попал в цель, атакуя ворота с воздуха после углового.

Во втором тайме в отличие от первого дебют остался за южанами. Витория даже кричал со скамейки что-то вроде «проснитесь». Команда Федотова имела шансы выйти вперёд, однако «Сочи» в этом варианте недоставало центрфорварда. Воробьёв и Попов, оказывавшись на острие, давали что-то своё, но не напрягали по-настоящему тройку центральных защитников «Спартака». Сочинский клуб купил колумбийца Матео Касьерру, тем не менее сегодня новичок смотрел футбол с трибуны.

И всё-таки разогнать эту игру могли только голы. Так и получилось. У «Спартак» сыграл стандарт! Зобнин после углового и скидки Жиго опередил Цаллагова. Роман показывает лидерские качества в самый непростой момент – забил «Уралу», забил «Сочи».

Но если в прошлом туре «Спартак» сохранил добытое благодаря голу Зобнина преимущество, то теперь команда Витории словно выключилась из игры при 1:0. «Сочи» даже не потребовалось ничего особенного делать, чтобы перевернуть игру за шесть минут: пара замен, чуть больше задействованных футболистов атаке да капля удачи. В эпизоде с голом свежего Барсова (вот он форвард!) Мозес не заблокировал кросс, а Айртон остался один в два, потеряв обоих соперников.

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В моменте с голом Юсупова не успели за своими оппонентами Умяров и тот же Айртон, а Кутепов с Мозесом каким-то образом допустили ситуацию, при которой атакующий хавбек «Сочи» свободно получил мяч между ними. В обороне «Спартак» творился удивительный бардак. Страшно представить, о чём думал в этот момент Витория, глядя на действиях своих игроков.

Хуже того, «Спартак» не смог даже штурм ворот «Сочи» в концовке организовать. Из хозяев словно воздух выпустили. Они пробили во втором тайме два раза в створ, а гости – три (всего статистика ударов – 9:8).

Москвичи выглядели потерянными. К сожалению для болельщиков красно-белых, «Спартак» с точки зрения организации игры уже потерял ту команду, которая хорошо играла в три центральных защитника при Доменико Тедеско, а Витория до сих пор не может найти эффективно работающую систему.