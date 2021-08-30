У Хорватии проблемы перед матчем с Россией. Наши шансы растут?

Если в России с воодушевлением ждут первой игры национальной команды под руководством Валерия Карпина, то в Хорватии, должно быть, тревожатся перед визитом в Москву. И дело тут не в печальных воспоминаниях о последнем матче в «Лужниках» – проигранном финале ЧМ-2018 с Францией (2:4). У хорватов не очень хорошая ситуация с составом: группа лидеров сборной отсутствует или в плохой форме.

Главная потеря сборной Хорватии – полузащитник «Реала» Лука Модрич. Обладатель «Золотого мяча» 2018 года получил травму приводящей мышцы, из-за которой пропустил на выходных матч с «Леванте» в чемпионате Испании. Модрич точно не сыграет с Россией, но пока остаются шансы на то, что он поможет национальной команде во встрече со Словенией (7 сентября).

Ещё одна важная для хорватов фигура, которой не будет в Москве, – вингер «Милана» Анте Ребич. Автор 11 голов и семи голевых передач в прошлом сезоне Серии А отсутствует в отличие от Модрича не по здоровью, а по решению главного тренера. После Евро-2020 склонный к эмоциональным взрывам Ребич позволил себе критику в адрес Далича в «Инстаграме», назвав игру команды в последние два-три года «дерьмовой». И Златко решил, что на данном этапе обойдётся без представителя «россонери».

Нет в заявке хорватов и нападающего загребского «Динамо» Бруно Петковича, принявшего участие в четырёх играх Евро-2020 (в 1/8 финала с Испанией он вышел в основе). Судя по всему, Далич не впечатлён формой 26-летнего игрока, который в 12 матчах нового сезона забил лишь один гол. Очевидно, тренера беспокоит состояние всех футболистов загребского «Динамо», которое в квалификации Лиги чемпионов умудрилось в двухматчевом противостоянии уступить «Шерифу» – 0:3 в гостях и 0:0 дома. Основной голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович пропустил три мяча в Молдавии, а лидеры атаки динамовцев Петкович, Мислав Оршич и Лука Иванушец не совершили ни одного результативного действия. Правда, Оршич и Иванушец всё-таки получили вызов в национальную команду, но вряд ли выйдут в основе.

Если бы сложности были только с формой представителей загребского «Динамо»! Легионеры из РПЛ, за исключением Николы Моро, тоже готовы не так, как хотелось бы Даличу. Полузащитника Николу Влашича на фоне разговоров о его трансфере из ЦСКА в «Милан» или «Вест Хэм» просто не узнать в последнее время, похоже, у него лишний вес, пропала привычная резкость. Центральный защитник Деян Ловрен в каждом туре со старта чемпионата России совершал ошибки, приводившие к голам или голевым моментам.

Помимо того, другой основной центральный защитник команды на Евро-2020 Дуйе Чалета-Цар не принял участия ни в одном из четырёх матчей «Марселя» в этом сезоне. А правый защитник «Атлетико» Шиме Врсалько, не попавший в состав Хорватии на матч с Россией, провёл на поле всего… минуту.

Наконец, форвард «Осасуны» Анте Будимир, сыгравший на Евро-2020 с Испанией, получил повреждение, как и Модрич. У 30-летнего игрока проблемы с пахом. Будимир – не самый известный футболист в сборной Хорватии, тем не менее в прошлом сезоне Примеры он забил 11 голов. В обоих матчах сезона поражал ворота будущего чемпиона Испании «Атлетико».

Ещё можно вспомнить центрхава «Кальяри» Марко Рога, который из-за разрыва крестообразной связки пропустил Евро-2020 и до сих пор лечится, так как летом произошёл рецидив.

От команды Хорватии образца финала ЧМ-2018 к сегодняшнему дню мало что осталось. Давно нет в сборной участников решающей игры с Францией в «Лужниках» – голкипера Даниэля Субашича, защитника Ивана Стринича, полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Марио Манджукича. Кстати, в запасе тогда находился новичок «Локомотива» Тин Едвай, который сейчас тоже вне состава.

Конечно, проблемы хорватов не делают сборную России фаворитом в матче с ними, ведь в команде Далича остались такие классные игроки, как Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович и Иван Перишич (оба – «Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм») и Марио Пашалич («Аталанта»). Но в этой ситуации шансы нашей команды на победу резко возрастают. Какой бы талантливой футбольной нацией ни была Хорватия, она не Бразилия или Аргентина, которые стабильно поставляют игроков в топ-лиги Европы и смогут при необходимости собрать хоть три сборные высочайшего уровня.