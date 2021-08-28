«Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном, буду шутить». Яркий Карпин перед Хорватией

Сборная России провела вторую тренировку на сборе перед тремя матчами отборочного турнира к чемпионату мира. До игры с Хорватией осталось несколько дней – сыграем с ними уже 1 сентября, поэтому Валерий Карпин и игроки работают в экстренном и ускоренном режиме. После тренировки главный тренер сборной России вышел к журналистам ответить на вопросы. В итоге получилось целое интервью на 20 минут, в котором затронули почти всё.

Давление, капитан сборной, тренировки

«Давления пока не чувствую. Возросший интерес — да. Вечерние тренировки, потому что утром были другие мероприятия. Игроки съезжались и так далее.

Вопрос по капитану пока открыт — ещё не определился. Решим с командой. Не знаю ещё, как это будет. Вратарь — все вопросы к Витальевичу (Кафанову. – Прим. «Чемпионата»). Я узнаю о первом номере за день до игры, 31 августа, вечером — часов в 11.

Три дня тренировок, конечно, мало. Вам это скажет любой тренер. Удастся или нет что-то изменить — увидим в игре. После неё будет всё понятно.

Уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение. Представляю объём работы, которая была до сборов, если бы ещё был клуб, с ума сошёл точно. Почему запретил сахар? Потому что это профессиональные футболисты. До этого, может, они и водку пили, но я здесь при чём. Сам я сахар ем, я же не футболист. Борщ вчера ели, великолепный. Не помню уже, какой борщ в Тарасовке. Что касается вызова в сборную игроков ФНЛ, если они будут соответствовать уровню, то почему нет?»

Изгнание Жиркова из расположения сборной, уход врачей

«Жиркова из расположения сборной никто не изгонял. Это Новогорск, а не расположение сборной. Администратор команды подошёл к Жиркову, они спросили с физиотерапевтом — будут ли они мешать, администратор ответил, что не лучший вариант, если Жирков здесь будет. Дальше разговор закончился. Это то, что сказали мне. Обо всём узнал из прессы сам.

Врачи ушли в свои клубы. Почему они ушли — это вопрос к ним. Это их решение. Да, мы запросили у них данные, историю болезней. У любого доктора должна быть история болезней на пациента — то есть кандидата в сборную. Мне нужна такая информация. Почему они ушли — опять же вопрос к ним. Они нам эти данные не предоставили и ушли. Люди захотели уйти и ушли. Какая здесь негативная обстановка? Не сработались с Луисом Мартинесом? Это неправильный посыл. Информацию, которую просил Луис, просил я. Если у доктора нет истории болезни пациента, о чём говорить? Я бы хотел, чтобы люди остались. Не хотят, силой никого держать не будут.

Луис Мартинес крут, потому что профессионал. Ушедшие врачи должны были его слушаться? Что значит слушаться? Предоставить медкарту — это слушаться? Это было моё требование, которое я через него передал. Что здесь такого сверхъестественного? Они как-раз его не послушались, так как не предоставили информацию. Меня тоже это удивило. Мне казалось, что это просто и легко — нажать на кнопку в компьютере. Но этого не было сделано. Мне была нужна эта информация. В итоге я её и не получил».

О зрителях на матчах и схеме на Хорватию

«3000 зрителей в «Лужниках»? Большое сожаление. К нам есть интерес, нам нужна поддержка, сборной нужна поддержка. К сожалению, пока не удалось увеличить её. В каких-то местах можно, в каких-то… Мне непонятна ситуация, но живём в тех реалиях, в которых живём. Пытались перенести на «Динамо» — хорваты отказались. Понимаю почему — 3000 на «Динамо» и в «Лужниках» — слышатся абсолютно по-разному. Вы должны говорить про эти все ситуации с посещаемостью. Не слушают? А меня послушают? Уже послушали.

Определился ли со схемой на Хорватию? Увидите. Или мне вам ключи от квартиры с деньгами дать? Понятно, что, если бы начинали с Мальтой, было бы лучше. При всём к ней уважении, но времени мало. Поэтому со многими общался до сборов. Но это данность.

Надо уважать соперника, но бояться не надо. Именно это я имел в виду, когда говорил про смелость, дерзость. Всех уважать, но без дрожащих коленок. Хотелось бы изменить то, что видели на Евро.

Успеем ли отработать две-три схемы? Одну бы отработать, какие две-три? Хотим отработать то, как видим состав и схему. То, что есть в голове.

У Гильерме воспалился ахилл, дали паузу. Завтра должен быть готов».

О лозунге «Погнали», лидерах, реформах и шутках Дзюбы

«Лозунг «Погнали»? Ну то и значит, что погнали. Погнали соперника. Или погнали наших городских — как угодно.

По реформе чемпионата на группы — не для нашей страны. Для маленькой страны, да. Но для нас — гладкий чемпионат удобен и правилен. Надо менять другие вещи. Какие? Воспитывать детских тренеров. Все беды оттуда. Не будет учителей, хороших учеников не будет. Раньше они были в СССР, была ставка 120 рублей, на которую можно было спокойно существовать. Сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью прокормить не сможет.

Фаворит в нашей игре — Хорватия. Они прошли дальше нас на чемпионате Европы. Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы не сделали — на подъём уйдёт минимум пять лет.

Я бы оградил от общения сейчас молодёжь. Пускай они здесь спокойно без мишуры и славы адаптируются к мужскому футболу. Я жду от Головина, что он будет тащить. Но это не значит, что он должен быть лидером. Возможно ли это? Конечно. Разве Месси лидер? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке.

Отсутствие Дзюбы может помочь остальным раскрыться? Может. А может и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь я буду шутить. Буду клоуном.

Будем стараться вернуть доверие болельщиков. Оставим на поле всё. Хватит этого для победы или нет — пока не знаю».