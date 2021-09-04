Открытия лета в РПЛ. Кто следующий в сборную?

Первые матчи сезона интересны тем, что мы знакомимся не только с обновлёнными командами, но и с неизвестными или малоизвестными на тот момент игроками. Всегда радует появление новых имён, особенно если это молодые российские футболисты. Чувствуешь себя соучастником важного открытия, ведь нашей лиге и нашей сборной не хватает талантов. Впрочем, если выстрелил трансфер легионера, то это тоже здорово. Значит, клуб не зря потратил деньги, а скаутская служба работает эффективно.

На стартовом летнем отрезке нынешнего чемпионата проявили себя несколько игроков, за которыми хочется внимательно следить. В этом списке — сразу пять россиян. Рассказываем о них.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Сын известного в прошлом полузащитника «Анжи» Руслана Агаларова выбрал себе другую позицию на поле — нападающего. Гамид дебютировал в РПЛ ещё летом 2018-го, но до этого сезона ограничивался в основном редкими выходами на замену и ничем не запомнился. Зато в новом сезоне 21-летний Агаларов очень ярок. Забил уже пять мячей: оформил дубль с «Динамо», поразил ворота «Нижнего Новгорода», «Зенита» и «Крыльев Советов», а кроме того, заработал в Нижнем пенальти. Результативнее нападающего «Уфы» пока только Фёдор Смолов. Гамид поиграл за юношескую сборную России, едва не попал в фарм-клуб «Зенита». Но ушёл в «Уфу» — и не ошибся. В этом клубе умеют раскрывать молодёжь. Агаларов — взрывной нападающий, у него хорошая техника, он обладает голевым чутьём и быстро ориентируется в чужой штрафной.

Иван Ломаев, «Крылья Советов»

Судя по всему, в РПЛ появился ещё один многообещающий вратарь. 22-летний Ломаев дебютировал в нынешнем сезоне в элите с «Крыльями Советов», пропустил в шести матчах семь мячей и сыграл на ноль с «Сочи». По данным InStat, у Ивана 75% отражённых ударов — достаточно приличная статистика. Уроженец Кемеровской области и воспитанник «Чертаново» прошёл юношеские сборные России, а в августе 2020 года «Крылья Советов» выкупили его за € 150 тыс. (по данным Transfermarkt). Сейчас самарский клуб мог бы заработать на Ломаеве значительно больше. Как стало известно «Чемпионату», переговоры по поводу трансфера Ивана вёл «Зенит», но пока руководство «Крыльев Советов» не хочет продавать своего молодого первого номера.

Иван Ломаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Данила Прохин, «Сочи»

О Прохине болельщики узнали ещё в прошлом сезоне. В силу обстоятельств он дважды вышел в стартовом составе «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов, а потом отправился в аренду в «Сочи», где стал стабильно попадать в основу в концовке чемпионата. Но тогда это было похоже скорее на аванс молодому защитнику. Летом санкт-петербургский клуб продал Данилу в «Ростов» в рамках сделки по трансферу Дмитрия Чистякова. Тем не менее Прохин остался ещё на сезон в аренде в «Сочи». И теперь воспитанник «Зенита» выглядит более зрелым футболистом. Ошибки в обороне в силу недостатка опыта остаются и при игре в три центральных защитника, однако Данила растёт, а на мяче он хорош — уверенно начинает атаки. Его позиция дефицитная, так что ждём Прохина уже не в молодёжной, а в первой сборной России.

Иван Сергеев, «Крылья Советов»

Сергеева знали по ФНЛ: наколотив 40 мячей в 42 матчах, нападающий «Крыльев Советов» побил «вечный» рекорд Андрея Федькова. Но оставались вопросы по поводу того, потянет ли Иван уровень РПЛ. Всё-таки дебют в элите у него получился поздним — в 26 лет. Судя по первым турам этого чемпионата, Сергеев быстро адаптировался к выступлению на более высоком уровне. На привыкание потребовалась всего пара туров. После неудачной игры со «Спартаком» Иван забил в трёх матчах подряд — в ворота «Арсенала», «Рубина» и «Сочи». Голевое чутьё и умение нападающего выбирать позицию в штрафной соперника будут приносить «Крыльям Советов» голы и в РПЛ. Вполне возможно, Иван получит приглашение даже в сборную России — для этого необходимо продолжать стабильно забивать.

Александр Черников, «Краснодар»

Черников, как и Агаларов, не первый месяц в РПЛ. В «Краснодаре» молодого опорника стали подпускать к основе ещё в марте 2020-го. Но только теперь 21-летний игрок по-настоящему заявляет о себе. Причём оказалось, что он универсал. Если в первых трёх турах чемпионата Александр действовал на привычной позиции в полузащите, то потом стал центральным защитником. Не сказать чтобы оборона «Краснодара» превратилась с Черниковым в цемент (четыре пропущенных мяча от «Арсенала» и «Локомотива»), но на это, наверное, и не стоило рассчитывать, учитывая, что «быки» играют в открытый футбол. Игра Александра понравилась: жёсткий в единоборствах и эффективный в верховых дуэлях, он активно вступает в отбор и возвращает мяч команде. Да и сам мяча не боится, нормально играет в пас. Находка для тренера.

Бонус. Джон Кордоба, «Краснодар»

Естественно, когда приезжает опытный и проверенный Бундеслигой футболист (Кордоба играл в Германии шесть лет), стоит ждать от него многого в России. Тем не менее были сомнения относительно того, оправдает ли колумбиец свою нехилую трансферную стоимость.

Transfermarkt по-прежнему указывает, что «Краснодар» заплатил за Джона € 20 млн, хотя появлялась информация о меньшей сумме. В любом случае считается, что в РПЛ забивать тяжелее, чем в Бундеслиге, из-за оборонительного стиля лиги. Кордоба же никогда не был супербомбардиром. Но начал Джон в Краснодаре просто блестяще. За шесть матчей забил пять мячей и сделал две голевые передачи. То, как он владеет собственным телом и использует свою мощь в борьбе с защитниками, действительно впечатляет. «Быки» нашли нападающего, которого давно искали.