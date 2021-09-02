«Сейчас у меня отходняк. Атмосфера обалденная». Карпин после Хорватии

Валерий Карпин дебютировал в сборной России с нулевой ничьей против Хорватии. После матча главный тренер, который пришёл на пресс-конференцию абсолютно охрипшим, отвечал на вопросы журналистов полчаса.

О выборе схемы и отсутствии Смолова

— Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга – что центральный нападающий, что Лёша Миранчук может это выполнять. Во втором тайме выпустил Заболотного, а не Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что будет тяжело. Когда изучили Хорватию, идея с Миранчуком появилась. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава. Остановились на этом.

О дебюте Захаряна и Самошникова

— Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это всё от большого желания. Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня у него: как и Захарян, не стушевался. Сыграл на своём хорошем уровне. На правый фланг убежал в запаре. Я тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию». Он в запаре убежал направо, потом я увидел, поменял их с Караваевым местами. Моя вина в том, что не сказал чётко: выходишь налево. Подразумевал, что он понимал — если тренируется слева, туда и выходит. Я виноват.

О результате и вратаре

— Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк.

Я не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей.

О Головине и игре полузащитников

— Головина опустил в центр поля, потому что, на мой взгляд, он центральный полузащитник, а не игрок фланга. Ионов и Захарян постоянно играют на фланговых позициях. Головин в центре поля должен был помочь, особенно с его объемом. Плюс, естественно, как игрок такого уровня он может наладить позиционные атаки, контроль, контратаки. Да вообще всё, что угодно. Я им доволен, но уверен, что он может играть ещё сильнее.

Сказал Баринову: «Повнимательнее со второй жёлтой карточкой». Помним, что примеры недавно у него были. Лёше Миранчуку сказал, что он здорово отработал. Он давно не играл такое количество времени в официальных играх против такого соперника. Была у него рваная предсезонка, он не в лучшем игровом ритме. Не хватает ему ещё немного.



Тройка полузащитников должна была чаще играть в линию. Фомин больше играет правее или левее от Моро в «Динамо». Навыки оборонительные у него развиты именно в этой позиции. Был ещё выбор между Ерохиным, Зобниным и Фоминым. Выбрали Головина и Кузяева, которые находятся в хорошей физической форме.

Об атмосфере и шарфах за 900 рублей со своим изображением

— 900 рублей стоят шарфы с моим изображением? Ну если бы мне по соточке с каждого отстёгивали, то вообще нормально было бы. Не надо культивировать мой образ, это всё искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной. Об этом я и думаю – чтобы за неё хотелось болеть.

Атмосфера обалденная. Спасибо болельщикам. Давненько мы в такой не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда сил было мало.

Нас загоняли на свою половину временами, потому что Хорватия обладает хорошими футболистами, против которых тяжело играть. Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством их игроков. Во втором тайме мы подустали.



Моё раздражение было связано, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания. По самоотдаче только благодарность сегодняшней команде.



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Журналисты проводили Карпина аплодисментами. Матч против Кипра уже в субботу.