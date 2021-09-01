Сборная Карпина уже нравится! Россия достойно сыграла с Хорватией

Сборная России в дебютном матче Валерия Карпина на посту главного тренера сыграла вничью с Хорватией – теперь у лидеров группы по семь очков.

Россия и Хорватия не встречались с ЧМ-2018. У нас были плохие воспоминания о последней игре с командой Златко Далича (поражение в четвертьфинале чемпионата мира), у хорватов – о последнем визите в «Лужники» (проигрыш 2:4 в финале от Франции). Естественно, перед матчем все вспоминали «паненку» Смолова в серии пенальти, но хотелось, чтобы сам Фёдор сегодня выкинул из головы тот промах.

Всё-таки Смолова ждали на поле с первых минут, учитывая, что он сейчас лучший бомбардир РПЛ. Однако представитель «Локомотива» остался в запасе, более того, в основе сборной России вообще не оказалось ни одного штатного центрфорварда! Напрашивался вопрос: можно ли играть без нападающих в обещанный Валерием Карпиным смелый футбол?

Выяснилось, что можно. Сборная России с первых минут играла с высокой, европейской интенсивностью. В зависимости от ситуации на поле либо включала агрессивный прессинг, либо встречала хорватов с среднем блоке. Карпин хорошо тактически подготовился к сопернику. При обороне против ромба команды Далича наши и сами строили ромб, в частности, номинальный форвард Миранчук брал на себя опорника, а у Кузяева и Головина была очень непростая роль – они переключались с «восьмёрок» на крайних защитников хорватов. Полтайма у хозяев всё работало, как было нарисовано на бумаге, и голкипер Ливакович просто выбивал мяч в аут под давлением, чем вызывал недовольство тренерского штаба.

Первый момент создала сборная России. Во многом благодаря Миранчуку: Алексей показал сумасшедший приём мяча после выноса от Гильерме и отправил Захаряна к воротам хорватов. Полузащитник «Динамо» – кстати, самый молодой полевой игрок в истории сборной России – пробил под перекладину. Вот тут Ливакович, к сожалению, сыграл здорово, совершил эффектный сейв. Удивительно, но до перерыва этот выстрел Захаряна так и остался единственным попаданием в створ для обеих команд. В целом же по ударам гости превзошли хозяев – 7:4.

Во второй половине тайма всё заметнее была усталость игроков сборной России. Не привыкли наши парни к такой интенсивности в РПЛ. Да и хорваты стали гибче, например, форвард Андрей Крамарич, забивший нам на ЧМ-2018, чаще предлагал себя в глубину, добавляя вариантов между линиями. Полезный, но «поднаевшийся» Баринов заработал «горчичник» ещё до перерыва. Тем не менее у Гильерме, который, видимо, теперь будет основным вратарём сборной России по решению Виталия Кафанова, было мало сложной работы. Впрочем, когда требовалось, натурализованный бразилец делал своё дело. В том числе в эпизоде на 40-й минуте. Ковачич сбросил с плеч наш прессинг, а Крамарич ушёл от двойного блока Дивеева и Джикии: словно пассажир метро, услышавший «осторожно двери закрываются», он успел запрыгнуть в вагон и побежал забивать. Если бы Гильерме не подстраховал, быть бы голу Хорватии.

На второй тайм не вышел Миранчук. Если замена Алексея была связана не с повреждением, то, очевидно, с желанием Карпина не терять эффективности в прессинге. Миранчук, хоть и стал более работоспособным в «Аталанте», всё-таки не самый стабильный игрок с точки зрения игры без мяча, а Заболотный в этот компоненте очень силён для нападающего. Да и для лучшего завершения атак сборной России требовался классический центрфорвард. Пусть в реализации моментов Заболотный не так хорош, как Смолов – чем-то приходится жертвовать.

Исход игры должно было решить то, насколько сборная России выдержит предложенный темп. Помочь поддержать нужную интенсивность могли своевременные замены – это уже зависело от матч-менеджмента Карпина. У наших снизилось до минимума количество атак на скорости, стало больше брака при выходе из обороны. Тренер отреагировал на это освежением флангом: Черышев с Бакаевым поменяли Захаряна с Ионовым.

Надо сказать, Арсен сегодня здорово дебютировал за национальную команду, несмотря на то, что не отметился результативными действиями. Едва не заработал пенальти перед заменой. Пожалуй, судья принял справедливое решение, показав, что динамовец упал в штрафной по собственной воле. Кстати, тот отрезок с открытым футболом и взаимными атаками как раз удался сборной России.

Следующая замена от Карпина – стечение обстоятельств. Фернандес не сумел доиграть до финального свистка, и в сборной России дебютировал Самошников. Когда же вместо Кузяева в игру вступил Ерохин, стало понятно, что Смолов с Хорватией не сыграет. Карпин не рассчитывает на сто процентов на форварда «Локомотива»? Пока это ни о чём не говорит, вполне возможно, Фёдор появится в основе против Кипра через три дня.

В концовке сборная России не отбивалась, стремясь удержать ничью в противостоянии с финалистом ЧМ-2018 и участником плей-офф Евро-2020, а сохраняла свою игру и была опасна на контрвыпадах. Во втором тайме наши тоже не уступили по ударам в створ (2:2), хотя и позволили хорватам чаще бить по воротам (всего – 4:8). Учитывая, что Карпин имел меньше недели на подготовку к матчу с действительно сильным соперником, дебют нового главного тренера можно признать успешным. Его команда уже нравится.