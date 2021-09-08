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Сборная России с трудом победила Мальту в отборе к ЧМ-2022 – критика Карпина

Давайте разнесём Карпина. Но кому от этого будет легче?
Дмитрий Зимин
Главный тренер сборной Валерий Карпин
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Слишком рано требовать новой отставки.

Главная проблема болельщиков – в ожиданиях. Пусть многие этого никогда не признают, но в их головах до сих пор живёт образ сильной сборной России, которая должна раскатывать карликовые команды четвёртым составом. Мальта и Кипр на одном уровне с Таджикистаном, Финляндия и Дания – примерно Казахстан. А мы – великая сборная с большой историей.

Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина

Плевать на рейтинги, на выступление клубов в Европе. Трудно смириться, когда опускаешься вниз. А привыкнуть к этому ещё сложнее. Поэтому меня не удивило вчерашнее настроение болельщиков, которые весь матч гнобили сборную за игру, а потом почти вызвали Валерия Карпина на разговор, как и 10 лет назад.

А самое лучшее, что прочитал – новое сравнение со Станиславом Черчесовым. Оно парадоксально по одной причине – якобы бывшему главному тренеру за такую игру устроили бы кровавую баню, а вот Карпину… Всё простят? Ничего Валерию не простили. Сборную снова смешали с вонючими химикатами и потребовали объяснения. Хотя главный тренер дал его ещё перед матчем, когда сказал, что уже давно нет команд, которые не научились бы играть в футбол. А у той же Мальты вообще 7 матчей без поражений. Уже после игры он также справедливо заметил: соперник создал только один опасный момент, а второй мы сами позволили создать. И это с игроками, которые впервые вышли в центре обороны вместе – Осипенко и Дивеевым. Один представляет «Ростов» из нижней части таблицы, другой – ЦСКА с бесконечными проблемами. Выводы очевидны.

Никто не запрещает критиковать Карпина. Но давайте делать это фактурно, а не просто из-за неоправданных ожиданий.

Да, игра сборной для обычного взгляда не изменилась. Это вопрос номер 1. Почему нам говорили про желание играть в быстрый и атакующий футбол, а мы получили совсем другое?

Вопрос номер 2 – почему две главные звезды команды Головин и Миранчук практически ничего не сделали за три матча? И как Карпин собирается эту проблему решать?

Почему шанс не получил Тюкавин? Какие перспектива у Захаряна? Почему Жемалетдинов выходил только на замену, а в Баринове он видит безальтернативного лидера?

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Мы увидели сборную, на которую не особо приятно смотреть. И по стилю она мало чем отличалась от команды Черчесова. И да, мы можем постепенно разносить Карпина – в медиа, в телеграм-каналах, искать его недостатки и уже требовать отставки. Но кому от этого станет лучше? Только нам с вами.

На следующий сбор тренер приедет неуверенным, и мы окончательно потеряем шансы на первое место в группе. Потом главного опять сменят, а мы снова будем надеяться на яркую игру.

Ведь Россия – великая футбольная держава. Правда, только в наших головах.

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