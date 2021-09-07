Назовёте всех капитанов сборной России за 10 лет? Тест

В сборной России — новое правило: на каждый матч — новый капитан. Команда коллективно пришла к этому решению, о чём на пресс-конференции перед матчем с хорватами сказал экс(?)-капитан Георгий Джикия: «Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного ярко выраженного капитана, а их будет несколько. Хочется, чтобы в нашей обновлённой команде каждый из игроков чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр второй, а на Мальту — третий. Сейчас решение такое: каждый капитан и каждый должен чувствовать ответственность».

Для нашей сборной это новшество — за последние 10 лет у команды было всего 11 капитанов (вообще 12, но мы не учитываем матч с «Динамо», в котором с повязкой вышел Дмитрий Тарасов). Сможете ли назвать всех? Учитываются только игры, идущие в зачёт реестра ФИФА, и те футболисты, которые «капитанили» с первых минут.

Вбивать нужно только фамилии. Вперёд!