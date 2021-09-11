«Он просто перевернул ход игры». Как Роналду дебютировал в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 11 сентября, внимание футбольного мира будет приковано к стадиону «Олд Траффорд». Впервые с 2009 года в заявке «Манчестер Юнайтед» окажется Криштиану Роналду. В ожидании величайшего камбэка вернёмся мысленно на 18 лет назад и вспомним первый заход португальца в «Театр Мечты».

16 августа 2003 года в английской Премьер-лиге стартовал очередной сезон. Действующий на тот момент чемпион, «Манчестер Юнайтед», на своём поле принимал «Болтон Уондерерс». «Красные дьяволы» потеряли в межсезонье одного из главных выпускников легендарного «класса 92»: Дэвид Бекхэм перешёл в мадридский «Реал». На замену ему и был приобретён малоизвестный 18-летний португалец со звучной фамилией Роналду, за которого манкунианцы заплатили «Спортингу» € 19 млн. Для сравнения: Бекхэм, имевший на тот момент статус одного из лучших игроков мира, уехал в Испанию за € 37,5 млн.

Безусловно, в таланте Криштиану никто из боссов «Юнайтед» не сомневался уже тогда, и всё же многие болельщики недоумевали: за кого заплачены такие большие деньги и как этот парень сможет заменить самого Бекса? Ответ новичка не заставил себя долго ждать. Уже после первой стало понятно, что в Англию приехал уникум.

Алекс Фергюсон Бывший тренер «МЮ» «Я чувствовал, что пришло время изменить нашу команду. Дэвид внёс огромный вклад в наш успех и занял место в истории клуба, которое останется на века, но мы никогда не должны стоять на месте».

Матч с «Болтоном» Криштиану начал на скамейке запасных. Целый час зрители наблюдали монотонное перекатывание мяча, а единственным запоминающимся моментом стал гол Гиггза со штрафного. Однако это было явно не то, чего ожидали от стартовой игры чемпионов. И на 61-й минуте сэр Алекс разбудил «Олд Траффорд», презентовав зрителям новую «семёрку» «Манчестер Юнайтед».

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Стильная причёска и жвачка во рту – уже стоя на кромке поля перед заменой, Криштиану произвёл впечатление уверенного в себе парня. Таким и оказался в действительности — правый защитник «Болтона» Ники Хант подтвердит. Для него следующие полчаса стали настоящим кошмаром. «Я не был готов к тому, что он сделал в тот день. Он просто вышел на несколько минут и перевернул ход игры», — признался через несколько лет защитник.

Роналду практически сразу получил пас в центре поля: оказавшись в окружении четырёх соперников, он резким движением убрал под себя мяч и отыгрался с партнёром. Его движения были настолько лёгкими и свободными, что казалось, будто он проворачивает подобные штуки в присутствии 70 000 болельщиков каждый день. А затем на газоне «Театра Мечты» началось настоящее представление. Португалец открылся под передачу на левом фланге и впервые продемонстрировал фирменные «ножницы».

После изящного финта Криштиану прокинул мяч вперёд и быстро сместился в центр, оставив позади двух защитников, после чего прострелил в штрафную. Футболисты «Юнайтед» почувствовали, что на левом фланге у «Болтона» возникают проблемы и стали нагружать эту зону ещё больше. Результат не заставил себя долго ждать – уже через несколько минут один из защитников, не выдержав издевательств от Криша, схватил того за футболку в штрафной. Бесспорный пенальти. Руд ван Нистелрой одиннадцатиметровый не реализовал, однако уже через несколько минут Роналду совершил очередной слалом на бровке, оторвался от Ханта и сделал подачу на дальнюю штангу, где мяч в одиночестве получил Пол Скоулз. Последний прострелил на всё того же ван Нистелроя, Юсси Яскелайнен справился с ударом, но Гиггз оказался первым на добивании и оформил дубль.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ближе к концовке Роналду попробовал силы на правом фланге. Ему хватило всего нескольких минут, чтобы создать ещё два голевых момента. И хотя в следующих двух мячах хозяев он участия не принимал, его вклад в зрелищность игры был настолько колоссальным, что после игры говорили не столько об авторах забитых мячей, сколько о 18-летнем пацане, который через некоторое время станет одним из лучших футболистов в истории.

Фергюсон, по-отечески ограждавший молодняк от чрезмерного давления, после игры сказал, что у болельщиков «Юнайтед» появился «новый герой».

«Это был чудесный дебют, почти невероятный», — добавил главный тренер.

Сэм Эллардайс, возглавлявший тогда «Болтон», признался, что после разговора с нападающим Марио Жарделом, бывшим партнёром Роналду по «Спортингу», он надеялся на более поздний дебют Криштиану в Англии.

«После того, что сказал нам Марио, мы надеялись, что его не будет даже на скамейке запасных. Он напоминает мне Райана Гиггза, когда тот только начинал играть. Он может действовать где угодно, использует обе ноги и прёт на всех защитников на бешеной скорости. Все затаивают дыхание, когда он получает мяч», — сказал Эллардайс.

Под впечатлением от дебюта Роналду были все. Получаса ему хватило, чтобы снять вопрос, достоин ли он носить седьмой номер в таком клубе. Через шесть лет Криштиану уйдёт в «Реал Мадрид», имея за плечами три титула английской Премьер-лиги, два кубка Лиги, кубок Англии, победу в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, а также «Золотой мяч».

Возвращение после стольких лет странствий – отличный сценарий для голливудского кино, но сегодня это случится наяву. Ждём!