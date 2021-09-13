В РПЛ новая звезда. Кто такой Гамид Агаларов

В чемпионате России зажглась новая звезда — Гамид Агаларов. У лидера атак «Уфы» шесть голов и один заработанный пенальти в семи турах РПЛ. Он делит первое место в списке лучших снайперов лиги с Фёдором Смоловым. Кроме того, в начале сентября 21-летний нападающий результативно сыграл за молодёжную сборную России: сначала забил Испании, а затем оформил дубль и сделал голевую передачу с Мальтой.

Гамид — сын довольно известного в прошлом полузащитника «Анжи» Руслана Агаларова, сыгравшего в своё время под сотню матчей в высшем дивизионе, а по итогам сезона-2001 попавшего даже в список 33 лучших футболистов чемпионата. Агаларов-младший — тоже воспитанник клуба из Махачкалы, за который выступал до 2020 года. Нападающий и дебютировал в РПЛ в сезоне-2018/2019 как раз в составе «Анжи», проведя семь матчей, но тогда, в 18 лет, ещё не был готов к выступлению на таком уровне и ничем не запомнился.

Потом махачкалинский клуб отправили из-за долгов в ПФЛ, где и начал показывать себя во взрослом футболе Агаларов. «Анжи» переживал тяжелейший период, игроки полгода не видели денег, но Гамид за 15 матчей забил пять голов и сделал три голевые передачи и едва не попал… в «Зенит»! У молодого бомбардира существовал вариант с переходом в фарм-клуб чемпионов России, но, видимо, санкт-петербуржцев не устроили требования «Анжи». В результате в январе 2020-го Агаларов был продан в «Уфу» за € 180 тыс. (по данным Transfermarkt).

«Уфа», конечно, удивительный клуб. Не имея серьёзных финансовых возможностей, раз за разом раскрывает в РПЛ малоизвестных игроков. Гамид — далеко не первый в этом списке. Достаточно вспомнить Андрея Лунёва, Игоря Дивеева, Александра Зинченко, Данила Кругового, Даниила Фомина, Дмитрия Стоцкого, Остона Урунова и Ивана Облякова. Правда, поначалу Агаларов не тянул в «Уфе». В первых 10 матчах за уфимцев не отметился результативными действиями, его отдали в аренду «Волгарю» в ФНЛ. Там нападающий забил пять голов в 14 играх весной этой года.

И вот в новом сезоне у Агаларова случился настоящий прорыв. Говоря о сильных качествах Гамида, специалисты отмечают технику, ускорения с мячом, умение находить свободное пространство и открываться между линиями, нацеленность на ворота и голевое чутьё, а также самоотдачу форварда. В общем, Агаларов обладает хорошим набором качеств. Вдобавок быстро принимает решения.

Игру Гамида лучше проиллюстрировать с помощью видео. Он забивал разные голы в этом сезоне РПЛ. В матче с «Динамо» Агаларов оформил дубль при счёте 0:2, когда «Уфа» осталась вдесятером.

Сперва нападающий успешно сыграл на добивании — отправил в сетку мяч, отбитый Антоном Шуниным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Потом Агаларов здорово выбрал позицию в штрафной соперника и здорово пробил в касание с 6-7 метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

В Нижнем Новгороде Агаларов забил первый мяч и заработал пенальти в эпизоде с победным вторым голом «Уфы». Открывая счёт, форвард убежал от защитника хозяев Лукаса Масоэро и технично положил мяч в угол ворот — аргентинец отстал и сделал смешной кувырок (на видео — 03:32). В эпизоде с пенальти Гамид вовремя среагировал на отскок, успев к мячу раньше Артура Нигматуллина. Голкипер вынужден был фолить (на видео — 04:35).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Во встрече с «Зенитом» гол Агаларова спас «Уфу» от поражения. После перехвата мяча и передачи в район «точки» Гамид пробил в касание в дальний угол (на видео — 03:14). Опять стоит отметить скорость принятия решения — нападающий всё сделал, не теряя ни секунды.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Ворота «Крыльев Советов» Агаларов поразил с пенальти. Его гол при счёте 0:2 вернул уфимцев в игру. Гамид так пробил в верхний угол, что голкипер Иван Ломаев, угадав направление удара, не смог дотянуться до мяча (на видео — 04:05).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Сегодня же Агаларов забил со «второго этажа». Команда Алексея Стукалова проигрывала 0:2, шла в атаку и на 50-й минуте использовала редкий шанс. Боян Йокич навесил с левого фланга, а Гамид здорово пробил головой с 11 метров.

Что касается голов Агаларова за молодёжную сборную России, то Испании он забил, спровоцировав прессингом защитника на неудачный пас назад. После этого подхватил отскочивший мяч, подбросил его над вратарём и послал в сетку. К слову, празднуя гол, Гамид поцеловал футболку с гербом России. Первый гол Мальте — результат того, что Агаларов классно открылся за спины защитников соперника. Второй — потрясающий по исполнению удар затылком после подачи с левого фланга.

Агаларов похож на нападающего современного типа. Таких сборной России не хватает. Если не сбавит, а будет стабильно забивать на протяжении всего сезона, то точно не задержится в молодёжке — Валерий Карпин вызовет бомбардира.