«Челси» — «Зенит». Онлайн. Избежит ли чемпион России провала в Европе?

Привет, друзья! Вот и настал долгожданный день, когда состоится возвращение главного еврокубкового турнира Европы (речь об основном раунде). Сегодня, 14 сентября, в Лондоне пройдёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит». Встреча начнётся в 22:00 мск. Следить за её событиями можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

К сожалению, в нынешнем сезоне Россию в основной сетке турнира представит всего один клуб. Чемпион страны крайне неудачно провёл два предыдущих розыгрыша (оба раза команда Семака занимала последнее место в группе), и теперь полон решимости улучшить ситуацию. Впрочем, на этот раз задача заметно осложнилась, поскольку в квартете с питерцами оказались лучший клуб Европы и грозный «Ювентус». Способны ли сине-бело-голубые совершить чудо и отобрать очки у «Челси» на его поле?