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Челси — Зенит, прямая трансляция матча Лиги чемпионов, 14 сентября 2021, где смотреть онлайн матч Челси — Зенит

«Челси» — «Зенит». Онлайн. Избежит ли чемпион России провала в Европе?
Павел Прохоров
«Челси» — «Зенит». Онлайн
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Следим за стартом сине-бело-голубых в ЛЧ в режиме «лайв».

Привет, друзья! Вот и настал долгожданный день, когда состоится возвращение главного еврокубкового турнира Европы (речь об основном раунде). Сегодня, 14 сентября, в Лондоне пройдёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит». Встреча начнётся в 22:00 мск. Следить за её событиями можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

К сожалению, в нынешнем сезоне Россию в основной сетке турнира представит всего один клуб. Чемпион страны крайне неудачно провёл два предыдущих розыгрыша (оба раза команда Семака занимала последнее место в группе), и теперь полон решимости улучшить ситуацию. Впрочем, на этот раз задача заметно осложнилась, поскольку в квартете с питерцами оказались лучший клуб Европы и грозный «Ювентус». Способны ли сине-бело-голубые совершить чудо и отобрать очки у «Челси» на его поле?

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
14 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
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Теги Футбол Лига чемпионов ФК Зенит Челси •••

Заглавное фото: Getty Images/fc-zenit.ru

Источник: «Чемпионат»

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