Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет принять участие в матче с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, ранее Сергей Семак заявил, что колумбиец не прилетел с командой в Лондон из-за коронавирусных ограничений.
«Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошёл границу, он будет готовиться к игре вместе с командой», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.
- 14 сентября 2021
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