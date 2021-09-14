Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет принять участие в матче с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, ранее Сергей Семак заявил, что колумбиец не прилетел с командой в Лондон из-за коронавирусных ограничений.

«Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошёл границу, он будет готовиться к игре вместе с командой», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.



Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.