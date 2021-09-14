«Стадион стоя аплодировал петербуржцам». Как «Зенит» открыл для себя Англию

«Зенит» начинает Лигу чемпионов в Англии. Во вторник, 14 сентября, чемпионы России сыграют с «Челси» в Лондоне. Сейчас, наверное, невозможно придумать более сложного выезда для команды из РПЛ, однако у санкт-петербуржцев есть успешный опыт выступлений против соперников из АПЛ. Например, последняя встреча с англичанами закончилась победой «Зенита» над «Ливерпулем» в плей-офф Лиги Европы (2:0 дома и 1:3 в гостях в сезоне-2012/2013). Суперкубок УЕФА в 2008 году сине-бело-голубые тоже завоевали в сражении с клубом АПЛ – победили «Манчестер Юнайтед» (2:1). Приятно вспоминать зенитовским болельщикам и первые матчи с представителями Великобритании.

В 2000 году «Зенит» принимал участие в несуществующем ныне еврокубковом турнире – Кубке Интертото. Тогда в Санкт-Петербурге и не мечтали о золоте чемпионата России, а были счастливы оттого, что команда после долгих лет без трофеев выиграла Кубок России и вернулась на международную арену. В сезоне-1999 сине-бело-голубые заняли лишь восьмое место в Высшей лиге, а в сезоне-2000 финишировали седьмыми. По ходу чемпионата Анатолия Давыдова сменил легендарный для города тренер Юрий Морозов, и под его руководством команда стала резко прогрессировать.

По дороге к финалу Кубка Интертото «Зенит» переиграл «Приморье» из Словении (3:0 дома и 3:1 в гостях) и «Татабанью» из Венгрии (2:1 дома и 2:1 в гостях). После чего санкт-петербуржцы впервые в своей еврокубковой истории попали на англичан – «Брэдфорд Сити». Соперник, конечно, не тянул на уровень «Манчестер Юнайтед» или «Челси»: «горожане» боролись за выживание в АПЛ. Но в то время встреча с любой английской командой была большим событием для российской, тем более – для «Зенита».

Дома санкт-петербуржцы одержали минимальную победу 1:0 благодаря голу форварда Евгения Тарасова. В Брэдфорд отправлялись с серьёзным опасением за результат. Хотя «Зенит» был на подъёме: команда Морозова выдала беспроигрышную серию из 12 матчей, переиграв даже «Спартак» в Москве. Однако в июле незадолго до матчей с «Брэдфорд Сити» сине-бело-голубые остались без лидера атак Александра Панова, проданного в «Сент-Этьен» (его как раз и заменил приехавший из Казахстана Тарасов). Помимо того, «Зенит» потерял целую группу травмированных ключевых игроков — Саркиса Овсепяна, Дмитрия Давыдова, Максима Деменко, Александра Куртияна, Александра Горшкова и Алексея Игонина.

«Брэдфорд Сити» — «Зенит» — 0:3



Состав «Зенита»: Малафеев, Катульский, Цветков, Недорезов, Лепёхин (Вернидуб, 86), Горовой, Угаров, Осипов, Кобелев (Аршавин, 28), Спивак, Попович (Тарасов, 46).



Голы: Угаров, 68; Угаров, 75; Тарасов, 85.

Встреча с «Зенитом» вызвала интерес у англичан. Правда, на центральную трибуну «Вэлли Пэрейд» билеты не продавались: она реконструировалась и не имела крыши, которая спасала бы от дождя, лившего с самого начала игры и превратившегося в ходе матча в настоящий ливень. Зато на крытых трибунах собралось около 8000 зрителей. Присутствовала на стадионе и группа поклонников сине-бело-голубых, вместе с которыми смотрел футбол тогдашний президент санкт-петербургского клуба Виталий Мутко.

«Зенит» мог забить уже на первой минуте, если бы единственный форвард гостей Геннадий Попович (к сожалению, рано ушедший из жизни из-за проблем с сердцем – в 37 лет) реализовал убойный момент. Потом команде Морозова пришлось пережить непростые минуты в первом тайме. Хозяева давили, сделав ставку на классический британский стиль – длинные передачи, борьбу и кроссы. У ворот 21-летнего Вячеслава Малафеева создавалось напряжение, но будущий голкипер сборной России не дрогнул. Вдобавок ко всем проблемам на исходе трети матча травмировался лидер «Зенита», плеймейкер Андрей Кобелев. Он получил повреждение ребра, и благодаря этому состоялся дебют в первой команде Андрея Аршавина. Символично, что премьера случилась в Англии, куда Аршавин уедет из родного клуба после яркого Евро-2008. 19-летний игрок был единственным полузащитником на скамейке запасных, так что Морозов, чтобы не менять схему 4-5-1, выпустил вчерашнего дублёра – на левый фланг.

«Брэдфорд Сити» – «Зенит» – 0:3 Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

«Кажется, у нас было всего четыре игрока на замене. Очевидно было, что если кто-то и выйдет со скамейки запасных, то им буду я. Андрей Кобелев получил травму, и я вышел вместо него. Конечно, было волнение, но я не помню сейчас те эмоции, которые меня обуревали. Зато помню, что было очень тяжело физически. Юрий Андреевич Морозов отправил меня играть слева, чтобы я сильно не мешался… Победа принесла нам очень положительные эмоции. Тогда виктория в Англии казалась пиком возможностей «Зенита», – вспоминал свой дебют Андрей.

Аршавин поучаствовал в первом голе «Зенита», но разницу сделал не он, а другой полузащитник – Денис Угаров. Это стало огромным сюрпризом! Дело в том, что Угаров вообще не отличался результативностью: в 124 матчах чемпионата России он не забил ни одного гола. Тем не менее в Брэдфорде Денис поймал какой-то невероятный кураж. Во втором тайме «Зенит» за счёт быстрой комбинационной игры низом разрывал оборону «горожан», а Угаров открыл счёт на 68-й минуте, добив мяч в сетку головой после впечатляющего прохода по центру и удара Александра Спивака. Потом полузащитник протолкнул в сетку мяч, отскочивший от защитника и капитана «Брэдфорд Сити» Стюарта Макколла. А в эпизоде с третьим голом Угаров с Тарасовым вдвоём раскатали англичан.

«Весь стадион встал и стоя аплодировал петербуржцам за красивую игру», – рассказывал работавший с «Зенитом» журналист Леонид Генусов.



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Неожиданно крупная победа вдохновила Мутко на пламенный комментарий:



«Сегодня была отличная игра. Она показала, что у ребят такой потенциал – это одна из лучших команд в России. Я в этом ещё раз убедился. Когда они играют под руководством опытного тренера, когда есть тактика и стратегия, то даже выходящий на поле молодой и совершенно необстрелянный Аршавин не портит игру».

Тот матч в Брэдфорде – действительно важная страница в истории «Зенита», пусть потом сине-бело-голубые и побеждали более сильных соперников в более значимых евротурнирах. В тот день в Санкт-Петербурге осознали, что способны обыгрывать команды из топ-лиг. Кстати, в финале Кубка Интертото «Зениту» всего 10 минут не хватило, чтобы пройти «Сельту». Мечту разрушил Валерий Карпин. Нынешний главный тренер сборной России забил «Зениту» и в Виго, и на «Петровском».