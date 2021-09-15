«Хотите, чтобы я кому-нибудь оторвал ногу?» «Спартаку» больно вспоминать «Легию»

Сегодня «Спартак» стартует в групповом этапе Лиги Европы. В гостях у красно-белых варшавская «Легия». С момента последней встречи этих команд прошло 10 лет, но взрослые спартаковские болельщики до сих пор помнят то противостояние.

В сезоне-2010 (в России тогда ещё играли по системе «весна-осень») «Спартак» под руководством Валерия Карпина занял четвёртое место в РПЛ и попал в квалификацию Лиги Европы — причём сразу в раунд плей-офф. Чтобы сыграть в основном турнире, красно-белым нужно было справиться с «Легией», которая заметно уступала им в стоимости состава.



Итогами жеребьёвки в «Спартаке» были довольны. Капитан команды Сергей Паршивлюк назвал жребий хорошим, а нападающий Артём Дзюба сказал, что красно-белым попался «не самый сильный соперник» и что спартаковцы «обязаны проходить его».



Карпин сначала выступил нейтрально («Легия» так «Легия»), а затем выдал цитату поярче: «Моё мнение о поляках — крепкий середнячок уровня нашей Премьер-Лиги. Соперник серьёзный, в первую восьмёрку нашего чемпионата поляки, безусловно, пробились бы».



Первый матч проходил в Варшаве и начался для «Спартака» отвратительно. Футболисты «Легии» наказали оборону красно-белых за сонность и забили уже на 3-й минуте (ассист отдал нынешний защитник «Локомотива» Мацей Рыбус). Для ответа «Спартаку» понадобился целый тайм. В начале второй половины встречи форвард Ари сделал красиво — с линии штрафной изящно перекинул вратаря. Впоследствии команды вновь обменялись голами (у «Спартака» снова забил Ари) и завершили матч со счётом 2:2.



Карпин на пресс-конференции признал, что «Спартак» полностью провалил первый тайм и действовал вальяжно. Ничья тренера москвичей разочаровала, но не так сильно, как игра. Результат и правда был не самым плохим: «Спартак» забил два на выезде и избежал поражения. Чтобы не вылететь, в ответном матче хватило бы и ничьей со счётом 0:0 или 1:1. Ключевое слово — «бы».

Между первым и ответным матчами с «Легией» «Спартак» успел съездить в Нальчик, где сыграл со своими тёзками вничью (1:1). Несмотря на это, красно-белые по-прежнему считались фаворитами противостояния с польской командой.

Ответный матч, проходивший в «Лужниках», «Спартак» начал уже как надо. На 10-й минуте братья Комбаровы соорудили первый гол — Дмитрий прострелил слева, а Кирилл замкнул справа. После получаса игры красно-белые вели уже со счётом 2:0 (первый из братьев после ассиста забил сам — с пенальти). Кажется, положение прекрасное: ты в начале матча добился солидного преимущества, можно довести дело до конца и думать о предстоящем дерби с ЦСКА. Видимо, футболисты подумали именно так — и спустя минуту пропустили. В концовке тайма «Легия» сравняла — Рыбус подобрал мяч метрах в 20 от ворот и с правой ноги пульнул в дальнюю девятку.

Во втором тайме «Спартак» соперника не дожал, а на 2-й компенсированной минуте «Лужники» резко замолчали. После подачи с левого фланга полузащитник Януш Гол воплотил в жизнь свою фамилию и с 11 метров пробил головой так, что Андрей Дикань смог коснуться мяча лишь пальцами, после чего тот ударился о штангу и залетел в сетку. 2:3. Вылет «Спартака».



После матча Андрей Тихонов, который тогда входил в тренерский штаб «Спартака», признался, что испытывал подобные чувства только после вылета красно-белых от словацкого «Кошице» в 1997-м. Также он жёстко прошёлся по арбитрам: «Во втором тайме судейская бригада не поставила 300-процентный пенальти, когда поляки нарушили правила на Кирилле Комбарове. Это настоящий судейский беспредел».

А потом была пресс-конференция Карпина. Наставник «Спартака» выступил ярко, как умеет. Тут даже нечего убрать, нужно читать ответы целиком:

— Какие уроки можно извлечь из этого поражения?

— Полезные можно почерпнуть, если человек думающий. Такой человек два раза на те же грабли наступать не будет. Но мы на таких ошибках не учимся. Перед самым перерывом в чемпионате была такая же игра с «Ростовом», когда вели 2:0, а потом чуть было не упустили победу. Видимо, многие в команде не думают.



— Не показалось ли вам, что второй гол расслабил команду?

— Да, я об этом уже говорил. Появилась расхлябанность. Если бы не забили быстрые голы, то продолжали бы играть дальше так, как начинали матч. Это означает, что если команда 30 минут играла хорошо, а потом перестала, то это говорит не об отсутствии мастерства, а об отсутствии желания.



— Возможны ли какие-то оргвыводы в команде?

— Вы что, хотите, чтобы я кого-то оштрафовал или оторвал ему ногу? Выводы будут сделаны, но это останется внутри команды. Хотя, возможно, вы что-то со стороны и увидите.

Тот вылет «Спартака» задал неприятный тренд. В течение следующих нескольких лет красно-белые неожиданно пролетали мимо того или иного еврокубка, наталкиваясь на такие «грозные» команды, как швейцарский «Санкт-Галлен», кипрский АЕК и греческий ПАОК.



В этот раз сразу вылететь не удастся — в группе «Спартаку» предстоит провести шесть матчей. Хотелось бы, чтобы хотя бы реванш в противостоянии с «Легией» состоялся.