«Пас Головина — настоящее чудо». Россиянин помог «Монако» в первом матче после травмы

Александр Головин восстановился после травмы и сразу принёс пользу. В стартовом матче группового этапа Лиги Европы «Монако» принимал австрийский «Штурм». Встреча завершилась победой монегасков во многом благодаря действиям российского полузащитника.

Головин травмировал мышцы бедра в матче сборной России с Кипром в начале сентября и всё это время приходил в себя. В заявку на встречу со «Штурмом» хавбек попал, но на поле появился не сразу. Весь первый тайм Александр наблюдал за игрой со скамейки запасных, а в начале второго вышел.

Для голевого действия Головину хватило 20 минут. «Монако» устроил розыгрыш в штрафной площади соперника. Мяч отскочил к россиянину, и тот на замахе убрал двоих соперников. Все ждали мощного прострела, но Александр поступил хитрее: он элегантно навесил на линию вратарской, где оказался нападающий Крепин Дьятта, которому удалось отклеиться от защитника. Форвард не стал прощать и мощно пробил головой в угол.

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Болельщики оценили красивый ассист Головина по достоинству. В «Твиттере» моментально стали появляться восторженные комментарии.

«Головин — выдающийся футболист».

«Пас Головина — настоящее чудо».

«С Головиным это сразу другая команда».

«Головин всегда будет лучшим».

«Головин, ты монстр!»

«Монако» победил, а гол, забитый при участии Головина, остался единственным. Хоть ещё месяц назад монегаски могли оказаться в Лиге чемпионов, смотреть на результативные действия россиянина в Лиге Европы тоже приятно. Особенно когда они получаются такими.

Нынешний сезон складывается для Головина удачно. Несмотря на неприятную травму, у него уже три результативных действия в восьми матчах за «Монако». И если гол и ассист в квалификационных встречах с пражской «Спартой» не помогли команде пробиться в Лигу чемпионов (монегаски вылетели от «Шахтёра»), то теперь у клуба Головина есть три очка.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» и ПСВ сыграли вничью, а это значит, что по итогам тура «Монако» с тремя очками занимает первое место в группе B. Впереди у команды Головина непростые выезды в Испанию и Нидерланды, зато во втором круге будут домашние матчи с прямыми конкурентами. Ждём от Александра новых хайлайтов!

Кстати, ближайший матч «Монако» состоится уже совсем скоро, 19 сентября. В 6-м туре чемпионата Франции монегаски отправятся в гости к «Ницце», которая стартовала в этом сезоне гораздо увереннее и идёт в числе лидеров. «Монако» же занимает лишь 16-е место. Пора исправляться.