Фалькао опять к нам не поехал. Но как красиво он вернулся в Испанию!

Процитируем ещё раз классика: Радамель Фалькао к нам не поедет. Хотя должен был доехать до Москвы осенью этого года. Когда жеребьёвка группового этапа Лиги Европы свела в одной группе «Локомотив» и «Галатасарай», пресс-служба железнодорожников вспомнила легендарную фразу Валерия Карпина и пошутила в «Твиттере»: «Всё-таки поедет». На пост отреагировал даже сам колумбиец, поставив подмигивающий смайлик. Но вскоре после этого, словно специально, нападающий попрощался с турецким клубом.

В «Галатасарай» герой российского футбольного фольклора отправлялся в статусе суперзвезды осенью 2019-го. Стамбульцы подписали Фалькао свободным агентом, зато с очень крутой зарплатой – € 5 млн в год. Болельщики жёлто-красных ждали, что Радамель своими голами будет приносить команде титулы и яркие победы в Лиге чемпионов, но этого не произошло. Как раз в 2019 году «Галатасарай» в последний раз выиграл золото Суперлиги и Кубок страны. Не сказать чтобы возрастной форвард был бесполезен (20 голов в 43 матчах он забил), тем не менее ничего сверхъестественного не показал. А главное – пропустил в общей сумме 253 дня из-за травм. Когда началась пандемия коронавируса, «Галатасарай» предложил Радамелю сократить зарплату. Колумбиец отказался. Так что нехилый контракт Фалькао так и висел грузом на бюджете турецкого клуба.

Летом нынешнего года руководство «Галатасарая» всё же договорилось с нападающим о разрыве соглашения. Представители колумбийца вели переговоры с клубами из Катара, Саудовской Аравии и МЛС, но, видимо, сам игрок решил, что выступать на высоком уровне ему пока интереснее, чем просто зарабатывать в слабых лигах. «Галатасарай»-то хотя бы Лигу чемпионов Фалькао мог дать. 35-летний снайпер вернулся в Испанию и неожиданно подписал годичный контракт с клубом, чьи амбиции ограничиваются борьбой за выживание – только-только вышедшим в Примеру «Райо Вальекано».

Ещё одно странное, на первый взгляд, решение Радамеля – он взял себе 3-й номер, а не привычную «девятку». Неужели в обороне собрался играть? Нет, на самом деле тут красивая история, связанная с личной причиной.

Фалькао объяснил выбор тройки тем, что под этим номером играл его папа Радамель Гарсия, ушедший из жизни в 2019 году. Так нападающий почтил память отца.

«Отец привил мне страсть к этому виду спорта, он играл под этим номером. «Тройка» больше всего нравилась ему. Что может быть лучше, чем выступать под номером 3?» – признался Фалькао.

Радамель-старший всю карьеру провёл на родине, за сборную Колумбии провёл только один матч. Кстати, вот ведь ирония судьбы! Отец Фалькао сыграл за национальную команду в нашей стране – на Олимпиаде 1980 года. Он попал в основу на встречу с Чехословакией в Ленинграде, однако получил травму ещё в середине первого тайма и был заменён.

Премьера под «тройкой» получилась успешной для Фалькао. Форвард дебютировал за «Райо Вальекано» в домашнем матче 5-го тура Примеры с «Хетафе» и сразу же отличился. Радамель вышел на замену на 71-й минуте при счёте 1:0. Потом хозяева забили второй гол, а через 10 минут после своего появления Фалькао сделал победу «Райо Вальекано» крупной. Получив проникающую передачу от Пате Сисса, колумбиец избежал офсайда, первым касанием подработал мяч, а вторым пробил.

Болельщики «Райо Вальекано» счастливы – клуб подписал великого игрока. Если Фалькао не замучают травмы, он ещё много забьёт.