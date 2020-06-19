Виллаш-Боаш мог привести в «Зенит» топ-звёзд. Та команда боролось бы за победу в ЛЧ!

Летом 2015 года в РПЛ был введён лимит на легионеров «6+5». Примерно в те же сроки УЕФА начал применять санкции, вызванные несоответствием с критериями финансового фэйр-плей. Эти два обстоятельства помешали Андре Виллаш-Боашу вылепить свой «Зенит», который имел бы шансы побороться за победу в Лиге чемпионов.

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Моутинью и Фалькао готовы были перейти в «Зенит». До трансфера португальца оставался один день

Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014-го, сменив за девять туров до конца чемпионата Лучано Спаллетти. Экс-главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» пришёл в петербургский клуб с большими амбициями. Он хотел создать команду, про которую мог бы спустя годы сказать то, что сказал недавно о своём «Порту», выигравшим Лигу Европы сезона-2010/2011:



«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» гадали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту».



Причём Виллаш-Боаш готов был «снимать порно» в Петербурге с теми же актёрами, что и в Порту. Халк уже находился в «Зените», с другими португалец договаривался о переходе в российский клуб.

Презентация Виллаш-Боаша в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» выиграл золото РПЛ в сезоне-2014/2015, однако выступление в Лиге чемпионов осенью 2014-го убедило португальца, что команда ещё недостаточно конкурентоспособна в Европе. Сине-бело-голубые набрали лишь семь очков в группе с «Байером», «Монако» и «Бенфикой». К слову, очень похоже на выступление «Зенита» Сергея Семака в ЛЧ: те же семь очков с представителями тех же стран – «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой». Разве что на финиш команды Виллаш-Боаша почему-то не реагировали так болезненно, видимо, из-за того, что тогда петербуржцам повезло занять третье место, а не четвёртое. Хотя у Семака не было в составе своего Халка – травмированного Малкома.



В общем, лето 2015-го обещало стать едва ли не самым горячим на трансферном рынке в истории «Зенита». Петербургский клуб должны были пополнить несколько игроков мирового уровня. Какие-то имена публиковались в СМИ, а о каких-то мы узнали после отъезда Виллаш-Боаша из России. По словам португальца, подписывая контракт с «Зенитом», он назвал руководству клуба фамилии игроков, которых готов привести с собой – руководство этим фамилии впечатлили.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Я помню, Виллаш-Боаш позвонил мне, когда не мог дозвониться до руководства по поводу трансферов, – рассказывал переводчик португальца Валерий Рудковский в книге петербургского журналиста Геннадия Орлова «Зенит». Новейшая история 2.0». – Это было в июле за две недели до начала чемпионата. Уже должны были приезжать Моутиньо и Фалькао. Вместе с Халком и с Гараем это была бы суперкоманда. И он мне говорит: «Звоню, все телефоны отключены. Что делать?». Я говорю: «Звони в Москву, руководству, с кем подписывал контракт». Он: «Объясни мне такую вещь: меня пригласили, мне платят достаточно большие деньги, обещают всё и вдруг сами от всего отказываются». Я ему: «Ты прессу вообще читаешь, хотя бы португальскую, про Россию? Ты слышал, что у нас сейчас тренд, чтобы меньше финансов вкладывалось в легионеров? Соответственно «Газпром» не может идти против государственного тренда, что же ты хочешь?».



Полузащитник Жоау Моутинью и нападающий Радамель Фалькао – первые две фамилии, обсуждавшиеся применительно к «Зениту». Оба играли в «золотом» «Порту» Виллаш-Боаша. Оба согласились воссоединиться с тренером и Халком в Петербурге.

Полузащитник Жоау Моутинью и нападающий Радамель Фалькао – первые две фамилии, обсуждавшиеся применительно к «Зениту» Фото: Mike Egerton/Getty Images

28-летний на тот момент Моутинью вообще был уже одной ногой «Зените». Оставалось только поставить подписи под контрактом. 30 августа 2015-го во Франции сообщили, что центрхав на следующий день официально станет игроком сине-бело-голубых. И даже привели конкретную сумму трансфера – 16 млн евро. Переговоры по португальцу подтверждал даже генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов:



«Я с удовольствием встречусь со своим товарищем Вадимом Васильевым (тогдашний спортивный директор «Монако» – Прим.ред) по поводу Моутинью. Это очень интересный игрок, мы по поводу него обязательно пообщаемся».



Тем не менее, упаковав чемоданы, чтобы отправиться в Россию, Моутинью вынужден был разбирать их. Сделка сорвалась. Васильев тоже рассказывал о причинах:



«Переговоры свернулись из-за новой редакции лимита на легионеров в России. По цене у нас с «Зенитом» уже была договоренность – не скажу какая».

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О переговорах «Зенита» по трансферу Фалькао сообщила ещё в июне 2015-го Daily Mail. Тот сезон получился не очень удачным для колумбийца, выступавшего на правах аренды за «Манчестер Юнайтед»: в 26 матчах он забил всего пять голов и сделал четыре голевые передачи. Монегаски собирались продать 29-летнего Фалькао, чья стоимость, по данным Transfermarkt, составляла 35 млн евро.



Несмотря на то, что Моутинью и Фалькао приближались уже к тридцати, они не ехали с ярмарки. Потом португалец завоюет золото Евро-2016 со сборной Португалии, а с «Монако» выиграет чемпионат Франции и дойдёт до полуфинала ЛЧ. Колумбиец переживёт ещё одну неудачную аренду в Англии (уже в «Челси»), чей футбол просто не подходил ему по стилю. Но вернувшись в «Монако», продолжит забивать – 30 голов в 2017 году, 24 гола – в 2018-м, 16 голов – в 2019-м. Радамель, по данным британских СМИ, зарабатывал в «Монако» приблизительно 10 млн евро в год, видимо, на эти деньги рассчитывал и в «Зените», хотя ради трансфера в «Челси» готов был пойти на сокращение зарплаты. Тем не менее сбылась фраза Валерия Карпина, заявившего однажды: «Фалькао к нам не поедет».

Моутинью — победитель Евро-2016 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Как только мы стали чемпионами в 2015 году, я сразу же начал уговаривать сильных иностранцев присоединиться к нам, чтобы сделать команду сильной не только для Премьер-лиги, но и для Лиги Чемпионов, – вспоминал Виллаш-Боаш. – Но на выходе из-за нового лимита на легионеров нам пришлось серьёзно корректировать наши планы. Мы планировали сделать так, что в чемпионате у нас будет играть одна команда, а в Лиге Чемпионов – другая. Но если ты принимаешь решения, которые всё кардинально меняют, ты должен дать клубам время на подготовку. Должен признаться, что информация о возможном приходе Фалькао и Моутинью – это правда. Не факт, конечно, что контракты в итоге были бы подписаны, но я общался с этими игроками и они оба выразили большое желание перейти в «Зенит» (в интервью для 8news).

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В команде Виллаш-Боаша могли оказаться также Чичарито и Вейналдум. Возможно, ещё одним кандидатом был Коутиньо

Впрочем, покупки Моутинью и Фалькао – это только часть трансферных планов Виллаш-Боаша. Португалец называл и другие имена. Ещё одним новичком «Зенита» летом 2015-го должен был стать мексиканский форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито.

«Из «Зенита» можно было сделать «Манчестер Юнайтед», – витрину нашей власти, города, России – считает бывший переводчик Виллаш-Боаша. – Команду, которая победила бы в Лиге чемпионов с пятью миллионами болельщиков в городе. Андре мне писал в Whats’App, что абсолютно точно договорился по контракту с Моутинью, Фалькао и Чичарито. И мне жаль, что тогда не удалось их пригласить, потому что это бы изменило «Зенит» (в интервью YouTube-каналу «Рашен football»).



27-летний Хавьер Эрнандес тоже принадлежал «Манчестер Юнайтед», однако на сезон-2014/2015 был отдан в «Реал». Сыграл за «сливочных» 33 матча, забил девять голов и сделал девять голевых передач. Манкунианцы не хотели оставлять Чичарито в команде, поэтому летом 2015-го его продали. Но не в «Зенит», а в «Байер» всего лишь за 12 млн евро. Немцы положили мексиканцу около 7,5 млн евро в год. Чичарито честно отработал свою зарплату в Леверкузене: забил 39 мячей в 76 матчах. Через пару лет его продали с выгодой в «Вест Хэм» – за 17,8 млн.



«Я был близок к подписанию Чичарито в «Зенит» и «Тоттенхэм», когда тренировал эти команды, – признавался Виллаш-Боаш в интервью для ESPN. – У нас с ним были хорошие отношения… Мне нравилось, что он очень скоростной и всегда оказывался в нужном месте, чтобы забить гол».

Манкунианцы не хотели оставлять Чичарито в команде, поэтому летом 2015-го его продали. Но не в «Зенит» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Следующий кандидат на переход в «Зенит» летом 2015-го – полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Тогда 24-летний голландец ещё не предполагал, что в будущем его ждут победы с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и АПЛ, а просто стремился сделать себе имя в ПСВ. Петербургский клуб вёл переговоры по поводу трансфера Вейналдума за вполне приемлемые деньги – 20 млн евро. Столько за Жоржиньо в итоге и заплатил «Ньюкасл».



Голландские СМИ сообщали, что Вейналдум не против продолжить карьеру в «Зените», однако не торопится принять предложение, поскольку хочет изучить все варианты. Спортивный директор петербургского клуба Хенк ван Стее в свою очередь подтверждал факт переговоров: «Этот игрок нам интересен. Мы уже сделали первый запрос по Вейналдуму и ждём по нему ответа. Со своей стороны, мы готовы сделать дальнейшие шаги».

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Наконец, ещё одно громкое имя назвал Орлов:



«Тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в «Зенит» Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?».



Если известный журналист не перепутал Коутиньо с Моутинью, то «Зенит» тогда взорвал бы трансферную бомбу. В принципе ничего невероятного в переходе бразильского полузащитника не было. Пять лет назад Коутиньо ещё не превратился в раскрученную и дорогую звезду. В сезоне-2014/2015 Филиппе Коутиньо забил всего пять голов и сделал пять голевых передач за «Ливерпуль». В Лиге чемпионов тренер Брендан Роджерс трижды оставлял в запасе 23-летнего полузащитника. В сборной Бразилии его тоже оценивали не выше Халка: к лету 2015-го Коутиньо принял участие всего в семи товарищеских матчах «селесао».



Коутиньо как раз вёл переговоры с «Ливерпулем» о новом контракте до 2020-го (он в результате и был подписан). До этого бразилец получал зарплату, которую смог бы увеличить «Зенит» – 3 млн фунтов стерлингов в год. Его трансфер оценивался в 30 млн евро.

Коутиньо как раз вёл переговоры с «Ливерпулем» о новом контракте до 2020-го (он в результате и был подписан) Фото: Alex Livesey/Getty Images

Изучая сорвавшиеся трансферы «Зенита», понимаешь, почему таким заведённым был Виллаш-Боаш и постоянно критиковал неожиданно принятый в РПЛ «лимит Мутко». На то, что у тренера существовали договорённости с руководством петербургского клуба по поводу покупок топовых новичков, намекнул и Халк в сентябре 2015-го, когда португалец уже объявил об уходе из петербургского клуба по окончании сезона.



«Для нас уход Виллаш-Боаша – это не очень приятная новость. Мы все ценим Андре, он большой тренер. Новый регламент не позволяет выходить на поле определенному количеству иностранцев. Мне кажется, что он рассчитывал на иную ситуацию, хотел подписать игроков. Возможно, у него были какие-то договоренности с клубом, которые не были выполнены», – признался Халк.



Винить руководство «Зенита» в сорвавшихся планах нельзя. Так сложились обстоятельства из-за лимита и финансового фэйр-плей.



Вместо Фалькао и Чичарито в петербургской команде появился Артём Дзюба, вместо Моутинью и Вейналдума – российский свободный агент Артур Юсупов. Зимой взяли ещё Юрия Жиркова и Александра Кокорина.

Зимой взяли ещё Юрия Жиркова и Александра Кокорина Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Мы не купили всех, кого хотели, но постараемся выйти из группы, – сказал Виллаш-Боаш перед стартом в ЛЧ сезона-2015/2016. Получилось всё равно успешно: сине-бело-голубые одержали пять побед подряд на групповом этапе. Зато в плей-офф уже не потянули, уступили «Бенфике».



Но, представьте, какую команду действительно мог создать португальский тренер! За место в основе спорили бы Фалькао и Чичарито в нападении, Моутинью, Вейналдум, Халк, Аксель Витсель, Мигел Данни, Хави Гарсия, и, возможно, Коутиньо – в средней линии, а в обороне мощную группу атаки страховали бы Эсекьель Гарай, Николас Ломбертс и Доменико Кришито. Этот «Зенит» по составу ничем не уступал бы «Монако», «Роме» или «Аяксу», сыгравшим после 2015-го в полуфиналах Лиги чемпионов. Причём ни один из трансферов не стоил бы дороже, чем совершённые ранее трансферы Халка и Витселя.

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Приняв изменившуюся ситуацию, Виллаш-Боаш произнёс с досадой: «Лимит 6+5 – это конец российского футбола». Его слова, к сожалению, оказались пророческими. Сейчас, когда ни одна команда РПЛ не смогла выйти в весеннюю стадию еврокубков, остаётся только вспоминать наши лучшие выступления в Европе.