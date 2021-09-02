Говорят, отмена лимита ударит по сборной России. Почему это полная ерунда

Несмотря на провал сборной России на Евро-2020 и продолжающиеся неудачи наших команд в еврокубках, новый сезон РПЛ мы начали со старым лимитом на легионеров. Дискуссия РФС с руководителями российских клубов по-прежнему не привела к пониманию того, каким должно быть правило, касающееся заявки иностранцев. Да и не факт, что Минспорта утвердит изменение лимита. Вот свежее высказывание на эту тему министра спорта России Олега Матыцина:

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?» (источник: «Р-Спорт»).

Сторонники лимита на легионеров на словах радеют об интересах сборной России. Возможно, некоторые из них, прикрываясь святым, просто заботятся о собственных интересах. Например, один из клубов нашего чемпионата, выступающий против отмены лимита, за последние пять лет продал российских игроков на € 25 млн. Хороший бизнес для руководства и агентов футболистов. А теперь представьте, что будет, если лига сделает открытый рынок: конкурировать за деньги топов РПЛ придётся не с ограниченной группой из нескольких российский клубов, а со всем миром, ведь «Зениту», «Краснодару», «Спартаку» или ЦСКА не обязательно будет переплачивать за трансферы мастеров с паспортом РФ – ничто не помешает собрать в команде хоть 20 легионеров.

Но давайте действительно подумаем о сборной России. Вот главные тезисы лимитофилов:

Кандидаты в сборную России сядут на скамейки и останутся без игровой практики. Молодёжь не будет получать шансов в основе, а следовательно, и расти. Российские футболисты, уйдя в более слабые команды, не получат ценного еврокубкового опыта.

Диссонансом звучат слова нового главного тренера сборной России Валерия Карпина:

«Моё отношение к лимиту вы все знаете. С 2008 года оно не изменилось. Если (российские футболисты) не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии, Чехии, Финляндии. Либо пусть выигрывают».

С первым пунктом всё просто. Если у футболиста нет амбиций, если он доволен тем, что имеет, и готов смириться с ролью резервиста, то зачем такой игрок нужен сборной России? Каких целей может достичь с ним национальная команда? Временная потеря места в основе – не проблема. Если футболист благодаря тренировочному процессу будет хорошо подготовлен, он сможет здорово сыграть даже при недостатке практики. Примеров таких много, а самый свежий – выступление Стивена Цубера из сборной Швейцарии, ставшего лучшим ассистентом чемпионата Европы. Да и в сборной России единственный гол с игры на том турнире забил Алексей Миранчук, не имеющий твёрдого места в составе «Аталанты».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если амбициозный игрок чувствует, что начал регрессировать на скамейке, он должен переходить туда, где будет играть, выигрывая конкуренцию. Тогда поможет и сборной. Вспомните карьеры некоторых наших героев сезона-2008: Дмитрий Торбинский, Роман Широков, Павел Погребняк уходили в низшие дивизионы и там доказывали и прогрессировали. Карпин прав: дорасти до игрока нынешней сборной России можно и выступая в менее сильных лигах, нежели РПЛ. Поэтому ничего страшного, если российские игроки будут уезжать в Европу или в ФНЛ. Конечно, без паспорта Евросоюза нашим сложнее попасть в топ-лиги, но есть примеры Вячеслава Караваева, Николая Комличенко и Станислава Крицюка, которые, оказавшись ненужными в РПЛ, пробивались наверх через чемпионаты Чехии, Нидерландов и Португалии.

Ещё пример – сборная Финляндии, опередившая Россию на групповом этапе Евро-2020 и выступившая лучше нашей команды в последней Лиге наций. С детско-юношеским футболом у финнов ситуация ещё хуже, чем у нас. Тем не менее с юных лет финские игроки стремятся в максимально конкурентную среду, и никто не возмущается, что они уезжают туда, где им не гарантируют место в основе. Остальные остаются в местной Вейккауслиге (это уровень нашей ФНЛ, может быть, чуть-чуть слабее) и попадают в сборную при условии, что выигрывают конкуренцию у приезжающих из более сильных лиг соотечественников. Так, на Евро-2020 основным защитником у финнов был Даниэль О’Шонесси из ХИКа.

В рейтинге ФИФА выше сборной России находятся Швеция, Украина, Польша, Сербия, Чехия, Венгрия и Словакия. В этих странах какая-то уникальная подготовка молодёжи? Или дело в том, что их игроки с самого начала карьеры попадают в максимально конкурентную среду, где место в составе/заявке вырывают (а не дают) и деньги зарабатывают (а не получают)? Очевидно, второе. Люди привыкают к тому, что каждая тренировка, каждый матч – борьба за существование.

«Когда я играл в дубле, мне казалось, что лимит – это очень хорошо, что он помогает таким ребятам, как я, пробиваться. Сейчас убеждён, что он не нужен. Это не естественный отбор. Зачастую молодых игроков с паспортом РФ заставляют играть, хотя они не хотят или не могут. Очень расслабляет. Человек понимает, что он будет играть в любом случае», – это слова бывшего защитника «Тамбова» Евгения Шлякова, оказавшегося в шкуре легионера в Румынии (в интервью для «Матч ТВ»). Отражение психологии российских футболистов.

Когда Леонид Федун говорит, что поддерживает лимит, поскольку иначе потеряет мотивацию вкладывать средства в академию, то кажется, что владелец «Спартака» немного лукавит. Во-первых, есть правило УЕФА, заставляющее клуб включать в заявку группу доморощенных футболистов, так что на академию в любом случае не получится махнуть рукой. Во-вторых, на своих воспитанниках «Спартак» зарабатывает в основном тогда, когда игроки фарм-клуба и молодёжки, не закрепившись в первой команде, уходят в ФНЛ или другие клубы РПЛ. По сути, с отменой лимита ничего не поменяется. Да и что мешает руководству «Спартака» даже при нулевом лимите договариваться с главным тренером о доверии собственным воспитанникам? Это вопрос философии клуба, а не лиги.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Искусственно тянуть молодёжь в состав – заниматься самообманом. Перспективный футболист должен играть на том уровне, на котором способен выигрывать конкуренцию и двигаться вперёд. Запихнув первоклассника в 11 класс, наивно ждать, что через год-два он сдаст ЕГЭ для поступления в вуз. Арсен Захарян и в 18 лет готов дать «Динамо» больше, чем любой легионер, поэтому выходит в основе, а, допустим, Вадиму Карпову и 33 матча в основе ЦСКА не помогли к 19 годам превратиться в кандидата в расширенный состав сборной России. Чтобы стать надёжным защитником хотя бы в РПЛ, Карпову нужно начать играть на своём уровне.

Не надо бояться ставить наших футболистов в условия настоящей конкуренции. Будут сильнее – будут играть. Как заиграл в «Зените» Магомед Оздоев, имея в конкурентах легионеров Матиаса Краневиттера и Эрнани, которые обошлись клубу дороже. Но Сергей Семак не стал мариновать Оздоева на «банке», увидев, что россиянин полезнее.

РФС наконец-то предложил лимит на качество. Давно пора! Пусть клубы, участвующие в еврокубках, подписывают хоть 20 легионеров. Они точно так же работают на имидж России на международной арене, как и наша сборная. А середняки и аутсайдеры РПЛ, не имея высоких амбиций и возможностей для покупки сильных легионеров, будут обеспечивать практикой российских футболистов. Разумную идею предложил Hypercube – финансово стимулировать клубы, выпускающие молодёжь, за счёт налога на легионеров. И не стоит бояться, что середняки-аутсайдеры станут слабее после потери иностранцев, ведь освободившиеся места займут российские игроки, сидящие сейчас на скамейках топ-клубов РПЛ. Их класс сопоставим. Зато лидеры лиги усилятся под еврокубки.

Кто-то высказывал мнение, что наши ведущие футболисты, потеряв гарантированные места в основах топов РПЛ, лишатся важного преимущества – игры в еврокубках. Вот только при нынешнем лимите результаты российских клубов в Европе в последние сезоны приведут к тому, что через пару лет мы потеряем все путёвки в Лигу чемпионов (будет один представитель РПЛ, не способный в квалификации пройти «Бенфику» или «Монако»). Одна-две команда потянут групповой этап ЛЕ, а плей-офф уже вряд ли. То есть уровень соперников в Европе окажется не выше прогнозируемого уровня ведущих клубов РПЛ при отмене лимита.

В общем, сохранение действующего правила относительно иностранцев – путь в никуда. А разговоры о том, что отмена лимита ударит по сборной России – полная ерунда. Даже абсолютная отмена ограничений скорее благо, а лимит на качество – лучший компромиссный вариант.