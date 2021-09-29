Сегодня у «Зенита» матч года: узнаем, справился ли клуб с вечными проблемами в ЛЧ?

Вы и без меня знаете, как сложно «Зениту» играть в еврокубках. Отлично помню Португалию в 2019-м. Мы расслабленно сидели на стадионе, уверенность в евровесне казалась абсолютной. К перерыву Питер поднялся на промежуточное первое место. Никто и представить не мог, что всё так быстро сломается. Тогда ведь глобально никто и не думал, что мы можем опуститься в таблице коэффициентов, что футбол в стране деградирует. Все ждали весной плей-офф Лиги чемпионов. А потом первый, второй и третий гол «Бенфики». И напряжённый просмотр параллельного матча. Но и там всё закончилось плохо. «Зенит» за 45 минут скинули с первого на четвёртое место. И единственное, что сказал Артём Дзюба после матча: «Мы обосрались».

Отлично помню первый матч с «Брюгге» в прошлом году – думаю, «Зенит» проиграл ту Лигу чемпионов именно в тот момент. Понятно, что претендент на выход из группы должен обыгрывать потенциально слабейшую команду. Так думали даже в Бельгии. Я спрашивал у знакомых, живущих там, и местные почти не верили в своих. Нелепое поражение 1:2 перечеркнуло всё. Дальше травмы, ковид, перелёты и действительно ужасные матчи. Не только по результату, но и по игре.

Впоследствии я говорил об этом с игроками и несколькими тренерами. С кем-то публично, с кем-то – нет. Пытался понять, как нивелировать увеличивающийся разрыв в классе. Все отлично осознавали: у команды в этом сезоне будет тяжёлая жеребьевка. И о соперниках, как в последние два года, останется только мечтать. Так и получилось – «Челси», «Ювентус» – где игроки абсолютно другого уровня. И как им противостоять или хотя бы не позориться? Опрошенные выделяли две проблемы:

1. Ментальность. «Зенит» боится и не умеет играть с соперниками, которые прилично выше классом. Дрожат руки, ноги, исчезает уверенность. Команда словно ждёт, пока ей забьют, и даже не думает об ином сюжете.

2. Уровень чемпионата России. Объективно «Зенит» включается на максимум в 5-6 матчах за сезон. В таком ритме сложно поддерживать идеальную форму. Поэтому посыл перед этим сезоном от тренерского штаба – максимальная концентрация на тренировках и в играх. Нельзя расслабляться ни на секунду независимо от соперника. С каждым надо играть, будто это топ-уровень.

Изменив две эти вещи, по общему мнению, можно выступить лучше. С «Челси» я увидел команду, которая хочет играть в футбол. По понятным причинам соперник не давал этого делать. Но это не был «Зенит», над которым издевались и который цинично наказывали за любой косяк. Парни сыграли достойно, и за них точно не стыдно.

Полагаю, это очень важно для руководства. Сыграть так, чтобы не читать заголовки про позорный матч. Я уже писал – никто не осудит «Зенит» за невыход в плей-офф. Осудят – за невнятную игру и четвёртое место.

Именно поэтому важнейший матч для Питера с «Мальмё» – главным соперником за третье место. В «Зените» напряжены, это чувствуется по словам Семака. И на этом фоне громадно диссонируют слова шведов – эти парни не строят больших надежд и иллюзий. И приехали сюда на максимальном расслабоне. Если они проиграют – в Швеции никто не осудит. Игроки и тренеры и без этого герои – преодолели четыре отборочные стадии и заработали для клуба очень много денег. На них не давит результат, и это тревожит больше всего.

Помните пункт 1 про ментальность? Сегодня мы увидим, получилось ли у тренерского штаба решить эту проблему. Если «Зенит» выйдет и уверенно закатит к перерыву пару мячей, то все успокоятся. От команды этого и ждут – уверенной победы и смелой игры.

Пора уже перестать бояться. Играть на максимуме, цепляться за каждый мяч и побеждать. Не бояться. Да, просто не будет, но зачем тогда собирать такой состав с сильными легионерами, если вообще никого не обыгрывать? Всё это превратится в абсолютную бессмыслицу.

Так что давайте притопим за «Зенит». И поверим, что слова Дзюбы не повторятся. Другого шанса набрать хоть какие-то евроочки у России может и не быть.