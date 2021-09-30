Какие шансы у «Зенита» выйти из группы Лиги чемпионов? Расклады и календарь

«Зенит» одержал самую крупную победу в Лиге чемпионов в своей истории, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию в этом турнире. После разгрома «Мальмё» (4:0) у команды Сергея Семака очень хорошие шансы на евровесну. Напомним, третье место в группе даёт путевку в плей-офф Лиги Европы, а первое и второе – в плей-офф ЛЧ. Теперь у чемпионов России три очка после двух туров, так как на старте петербуржцы уступили «Челси» (0:1) в Лондоне. Что дальше?

Уже после того, как «Зенит» закончил матч с «Мальмё», на поле вышли два других конкурента чемпионов России – «Ювентус» и «Челси». Казалось, для петербуржцев лучшим результатом игры в Турине будет победа лондонцев. Тогда ситуация в группе была бы более понятной: есть явный лидер квартета и явный аутсайдер, а «Зенит» с «Ювентусом» разыгрывают между собой второе место. Кажется, к такому сценарию готовился и Масссимилиано Аллегри. Отвечая на вопрос о том, как он собирается побеждать без травмированных форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты, главный тренер «старой синьоры» ответил:

«Посмотрим, как нам играть с «Челси» без Дибалы и Мораты. Но матч с «Челси» не будет решающим. Ключевые встречи с точки зрения квалификации в плей-офф – с «Зенитом».

Тем не менее «Ювентус» одолел действующего победителя Лиги чемпионов. И теперь команда Аллегри возглавляет таблицу с шестью очками. Ситуация для «Зенита» усложнилась.

Впрочем, «Челси» всё равно кажется фаворитом группы. Впереди у англичан два матча с «Мальмё», а потом домашняя игра с «Ювентусом». Высока вероятность, что после пяти туров команда Томаса Тухеля будет иметь 12 очков и досрочно обеспечит себе место в плей-офф.

Для «Зенита» и «Ювентуса», как справедливо заметил Аллегри, ключевыми станут ближайшие очные встречи. Сначала команды сыграют в Санкт-Петербурге, потом – в Турине. Вот календарь матчей группы:

3-й тур, 20 октября: «Зенит» – «Ювентус», «Челси» – «Мальмё»

4-й тур, 2 ноября: «Ювентус» – «Зенит», «Мальмё» – «Челси»

5-й тур, 23 ноября: «Мальмё» – «Зенит», «Челси» – «Ювентус»

6-й тур, 8 декабря: «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальмё».

Очевидно, цель «Зенита» в том, чтобы не уступить «Ювентусу» в личных встречах. Задача-минимум – две ничьих. Это очень непросто, но зачем выходить на поле, если не верить в успех? Затем в 5-м туре петербуржцам нужно побеждать в Мальмё. Тогда в случае поражения туринцев в Лондоне «Зенит» с «Ювентусом» будут перед заключительными матчами иметь одинаковое количество очков. И если «Челси», досрочно решив задачу выхода из группы, приедет в Санкт-Петербург далеким от оптимального составом и без особой мотивации, то команда Семака в 6-м туре получит реальные шансы на победу. Тут календарь неплохой для сине-бело-голубых.

Существуют и другие расклады, при которых одинаковое количество очков могут набрать «Зенит» с «Челси» или даже все три главных претендента на выход из группы. В любом случае на первое место выйдут личные встречи. Заглянем в регламент.

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим показателям:

Очки, набранные в личных встречах между командами; Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между командами; Количество забитых мячей в личных встречах между командами; Мячи, забитые на выезде в личных встречах между командами; Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах; Количество забитых мячей во всех групповых матчах; Мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах; Победы во всех групповых матчах; Победы на выезде во всех групповых матчах; Дисциплинарные показатели; Коэффициенты УЕФА.

Если всё-таки окажется, что «Зенит» – не конкурент «Ювентусу» и «Челси», то для выхода из группы в плей-офф ЛЕ будет достаточно опередить «Мальмё» по набранным очками. Или хотя бы по «личкам». Вряд ли команда Йона-Даль Томассона что-то зацепит во встречах с англичанами и итальянцами. С этой точки зрения крупная победа «Зенита» дома – большое преимущество. В Швеции не страшно и 0:3 уступить.