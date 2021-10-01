«Уходим на месяц в горы и жарим там шашлык». Узнали, как устроена академия «Бунёдкора»

Сейчас главные новости про футбол Узбекистана – это нападающий «Шерифа» Жасур Яхшибоев и его гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». И детская команда «Бунёдкора», которая приехала из Ташкента в Москву и прямо сейчас радуется сильным соперникам из академий «Спартака» и «Динамо», а также тому, что можно играть в прохладе, когда дома 30 градусов и слишком много солнца.

Жасур Яхшибоев Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

32 команды из 18 городов (в том числе «Бунёдкор»). Осень на московском стадионе «Металлург» и свежий футбол при 10 градусах тепла. Пока российские клубы бьются в еврокубках, так проходит третий подряд турнир «Чемпионата» для юных футболистов 10 и 11 лет.

И если то, как работают с юными игрокам в России, примерно понятно, то футбол в Узбекистане – особенно детский – кажется экзотичным. Несмотря на соседство и общую советскую спортивную историю, футбол Узбекистана – другой. Местами колоритный, любопытный и точно не такой, как у нас.

Так что пока детский «Бунёдкор» в Москве, мы поговорили с тренером команды 2011 года рождения Гуломом Халимтаевым о том, как воспитывают футболистов у них. Получился монолог из десяти пунктов – чем уникально футбольное воспитание в Узбекистане. На примере «Бунёдкора». Зачем футболисты уезжают на сборы в горы, как живут на свежих фруктах и овощах и почему не знают, что такое манежи.

10 историй – про академию «Бунёдкора», плов и горы.

1. У нас в академии шикарные условия для работы. Выбираем ребят с шести лет и работаем с ними, пока им не исполнится 17. Наша задача – подготовить их к команде U18, чтобы они могли играть на уровне выше. А если поймут, что не тянут, то останутся хорошими и здоровыми людьми. Именно поэтому в нашей академии идёт упор не только на футбол, но и на образование вместе с воспитанием.

Фото: ФК «Бунёдкор»

2. В Ташкенте погода позволяет тренироваться круглый год на улице, мы как бы получаем энергию от солнца (смеётся) и благодаря нему, а также нашему климату, едим всегда свежее, получаем много витаминов. Яблоки, бананы, местные молочные продукты – всё это очень любят футболисты и в большом количестве потребляют у нас в академии.

А ещё благодаря погоде за весь год в зале мы тренируемся около 20 дней, в январе. Остальное время – на искусственном поле на улице.

3. На тренировках мы следим, чтобы ребята больше работали с мячом. И понимали, что футбол – игра простая. Чтобы лучше контролировали мяч, но при этом быстрее думали и принимали простые решения там, где этого требует ситуация. Чтобы в любой, даже непростой ситуации находили простое решение и за счёт этого побеждали.

4. В Узбекистане многие едят жирное, без плова невозможно представить праздник и даже небольшое семейное застолье. Мы не отказываемся от плова и даём его футболистам на ужин после предыгровой тренировки, чтобы на следующий день у них было больше сил. Считается, что баранина поднимает иммунитет, да и дети её обожают.

К плову обязательно идёт салат, а после плова – пьём зелёный чай, который насыщает организм и ускоряет пищеварение. После плова организм просит много воды, а лучше всего справиться с жаждой поможет не вода, не чёрный чай, а именно зелёный.

5. Летом у нас жара, в июле бывает и 45 градусов, поэтому весь этот месяц мы проводим с ребятами в лагере в горах, в районе Чарвакского водохранилища, где не только прекрасно и красиво, а ещё есть санатории и детские лагеря с футбольными полями. А также температура на десять градусов ниже, чем в городе.

Фото: Wikipedia

Представляете, в горах есть лагеря со своими стадионами и искусственными полями! Там мы проводим одноразовые вечерние тренировки, а утром плаваем в бассейне и ходим в походы. Ягоды, конечно, не собираем, больше лазим по горам, делаем пикник, жарим шашлык. Ребята играют в прятки, мы устраиваем им эстафеты.

Такой активный отдых в середине лета, когда жара и чемпионат не идёт, – это прекрасно.

6. В академии «Бунёдкора» также преподают акробатику – это делает наш замечательный педагог Ирина Николаевна. Ребята выполняют упражнения на гибкость, ловкость и скорость, учатся правильно бегать – ведь это особенно важно для футболиста. Кувыркаются, используют батуты, кольца, лестницы, обручи, маты. У них там очень весело!

7. Также с ребятами работают два психолога. Они выполняют разные тематические задания, играют в интеллектуальные игры. Нам важно, чтобы ребята думали и разговаривали. Ведь в футболе психология стоит на первом месте! Когда футболист проигрывает, ему надо обязательно перебороть появившееся напряжение, чтобы он играл дальше и не думал об ошибке.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После игр я отправляю некоторых наших футболистов к психологу, особенно вратарей. Чтобы они разговаривали и не теряли уверенности. Благодаря психологам на следующую тренировку ребята приходят в оптимальном состоянии.

8. Английский язык – обязателен! Мы же ездим на международные турниры, плюс язык пригодится тем, кто продолжит карьеру за границей. Помимо отдельного английского, некоторые наши предметы проводят на русском, чтобы ребята знали как можно больше языков. У нас в команде все русскоязычные, и, когда мы ездим по России или Казахстану, ребята спокойно гуляют и общаются с командами, у них много друзей, в том числе и по переписке.

9. В нашей академии существуют три группы: A, B и C. В А бесплатно ходят самые талантливые. Группы B и C уже платные. Но ради конкуренции мы каждые три месяца проводим дополнительный отбор и лучших из двух групп забираем в А.

10. В работе тренера я вижу три главных направления – воспитывать, обучать и тренировать. Большого секрета в этом нет – надо просто любить свою работу. Я и люблю: после 15 лет в узбекской Суперлиге хочу отдать ребятам весь опыт, который у меня есть.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Следите за командой «Бунёдкор» 2011 года рождения и её тренером Гуломом Халимтаевым на турнире «Чемпионата» в Москве.



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