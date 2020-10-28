«Краснодар» уникален! От второй лиги и базы без душевых до Лиги чемпионов – за 12 лет

«Краснодар» впервые сыграет дома в Лиге чемпионов, а мечта Сергея Галицкого про 11 воспитанников в официальном матче турнира исполнится уже наполовину.

Про стадион, академию и парк, где перед матчами РПЛ бегают босиком и, лёжа на сочной траве, смотрят «эль класико», вы уже слышали, так что мы написали альтернативную летопись клуба 2008 года рождения и нашли пять новых причин, почему ещё уникален «Краснодар». Без этой уникальности не было бы полёта до Лиги чемпионов за 12 лет, а картинка ниже выглядела бы или пусто, или для её заполнения понадобилось ещё 50 лет.

1. Галицкий заряжен на качество и бизнес с детства (даже когда работал грузчиком) и принципиален, если у него воруют

Сергей Галицкий родился в посёлке-курорте Лазаревское между Сочи и Туапсе – там на окраине туристов захватывает Крабовое ущелье: пещерная полоса с лазурными водопадами, зелёными зарослями и сморщенными стенами известняка, образованными 70 млн лет назад. Галицкий любил море и тёплый черноморский климат, в детстве собирал и сдавал фундук, потому что «люди жили трудно», а с седьмого класса каждое лето работал грузчиком: таскал ящики с «пепси-колой», трёхлитровые банки сока и афганский изюм. Тогда же заметил, что справляется лучше остальных, подключая к работе голову, а не только руки, – ему нравилось не просто зарабатывать карманные деньги, а быстро и качественно складывать товар.

Дальше – армия, восемь месяцев на парфюмерной базе в Лазаревском и краснодарский университет, где Галицкий пропускал пары, не понимая, зачем учат «идиотизму». После выпуска статьи для делового журнала «Деньги и кредиты» второкурснику Галицкому предложили возглавить кредитный отдел банка. Так он стал банкиром; через 12 лет, после открытия 250-го магазина «Магнит», в 2001 году его розничная сеть – крупнейшей в России, а сам Галицкий – долларовым миллиардером.

Фото: РИА Новости

Всё это время Сергей познавал футбол. В детстве возился на дворовой площадке, играл крайнего полузащитника в местной школе «Авангард»: высокий и тягучий, Галицкий лучше смотрелся бы в защите, где пригодился бы его дальний пас, но тренеры ставили на фланг, игроку не хватало скорости и техники, и в 13 лет он закончил с занятиями футболом, но качества не растерял, закрутить с углового в ворота может и сейчас.

Лазаревский «Авангард» стал первым клубом Галицкого, куда он вложился, мечтая о создании местного «Вильярреала» – мощной команды в маленьком тёплом городке. Для этого бизнесмен отремонтировал раздевалки, постелил новый газон и поставил пластиковые сидения на лазаревском стадионе, дал игрокам автобус, форму и зарплату.

Новый метод управления вдохновлял: «Авангард» разнёс всех на любительском уровне с разницей мячей 123-7 в 46 матчах, готовился к подъёму в ПФЛ, Галицкий участвовал в торгах на покупку стадиона со стартовой ценой 16 млн рублей, но в 2004-м резко развернулся и уехал в Краснодар. Узнал, что в «Авангарде» воруют, а городские власти провели закрытый аукцион и отдали стадион московскому бизнесмену за 33 млн рублей. На стадионе до сих пор ничего не появилось – его используют как парковку.

Стадион «Авангард»

2. Галицкий всё время работает и совмещает бизнес со страстью. Он знает про команду всё и постоянно рядом – это лучшая мотивация для игроков

В Краснодаре бизнесмену отказали в контрольном пакете акций «Кубани» – так он придумал собственный клуб, который строился с 2004 года и родился 22 февраля 2008-го – в этот день начальник команды и бывший тренер майкопской «Дружбы» Нурбий Хакунов (до сих пор в «Краснодаре») приехал в офис ПФЛ и получил лицензию на участие во втором дивизионе. Через два месяца – первый официальный матч. Через год – ФНЛ. Через три – выход в РПЛ. «Краснодар» развивался стремительно и нарушил план Галицкого, который он придумал ещё в Лазаревском: хотел задержаться в каждой лиге на несколько лет, чтобы выходить в Премьер-Лигу более подготовленным.

Олег Фоменко, Олег Кононов, Нурбий Хакунов и Андрей Тихонов Фото: ruspekh.ru

Галицкий опередил график, потому что «просто любит футбол», «фанатично» относится делу и живёт по принципу: если быть, то первым, а если ты в 18-м ряду, то лучше заняться чем-то другим. Говорит, что труд есть жизнь (и наоборот), не может расслабиться даже в театре и усидеть дома в выходные: «Мне надо постоянно что-то делать, создавать, это мне доставляет удовольствие». Настолько сильное – что ещё во времена ПФЛ президент приезжал на базу каждый день, его интересовали не только футболисты, но качество полей и еда в столовой. Знал имена всех – от детей и игроков дубля до агрономов и рабочих на стройке, подходил и общался. Игроков такой фанатизм Галицкого не сковывал, а мотивировал. Они чувствовали поддержку, воспитанник краснодарской академии Николай Комличенко после одного такого разговора позвонил отцу: «Пап, представляешь, меня знает Галицкий!»

Личное общение, по словам игроков, мощно бодрило, тот же Комличенко вспоминал, как после матча за «Краснодар-2» к нему и другому воспитаннику Андрею Батютину подошёл Галицкий, назвал по имени и похвалил за хорошую игру: «Вам предстоит ещё много работать, но мы вас хотим перевести в главную команду. И поднять вам зарплату». «Это была суперфраза, – говорил Комличенко. – Зарплату нам подняли совсем ненамного, но всё равно было очень приятно – тем более об этом лично сообщил президент».

Сергей Галицкий и Владимир Татарчук

Ещё заряжала простота президента-миллиардера. Во времена ПФЛ и ФНЛ после тренировок Галицкий выходил на поле, ставил несколько игроков в линию и вместе с ними бил по воротам. Это в будущем Владимир Татарчук первым отыграет 100 матчей за «Краснодар» и получит от президента именные «ролексы», а в 2008 году после трансфера из ЦСКА игрок не узнал Галицкого в вежливом мужчине на бровке: «Надо же, такой скромный – и президент».

Не узнал Галицкого и милиционер на стадионе «Труд», где «Краснодар» играл во второй лиге, и обратился к нему и прогуливающимся с ним агентам: «Мужики, машина сломалась, помогите толкнуть». «А Сергей Николаевич – простой человек, засучил рукава, начал толкать, – рассказывал агент Олег Малежик. – В итоге мы пол-Краснодара её толкали. Галицкий в какой-то момент не выдержал: «Да она у тебя сломана, не поедет никуда!»

3. В «Краснодаре» продумывают мелочи – от горнов доски на эмблеме до грязевых ванн на базе

Начальник команды Хакунов разделяет понятия «клуб» и «команда»: «Когда клуб работает лучше, чем команда, проблем никогда не будет, а вот когда команда опережает клуб, тогда появляются сложности». В «Краснодаре» клуб всегда опережал команду.

Когда команду только набирали, 50-60 кандидатов еле помещались в обвешанный футбольными эмблемами автобус, кто-то по полчаса стоял в проходе, пока ехали 30 километров до бывшей базы «Кубани» в Четуке. Тренировались на единственном синтетическом поле, а потом немытыми (душевых не было) возвращались в автобусе, в котором нечем было дышать.

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Через три года реконструкции на базе появились пять естественных полей и одно синтетическое, площадки для баскетбола и пляжного футбола, медицинский центр с бассейнами, сауной, барокамерой и всякими лечебными капсулами. «Зачем нужны бюджет первой лиги и плохая база, – объяснял Хакунов. – Лучше играть во второй лиге, но сделать сначала базу. А то, что у нас хорошая база, так она не хорошая, а обычная. Других баз и не должно быть. Просто мы в России привыкли, что у нас всё должно быть разорвано и разодрано».

Игроки залезали в солевую ванну, как в пещеру, или обмазывались лечебной грязью, грелись под инфракрасными лампами и параллельно смотрели телевизор. И это в ФНЛ, где футболисты сначала получали 150 тыс. рублей, а после затяжного лидерства – 300. Позже появилась криосауна, в которой под температурой минус 100 градусов кайфовали игроки «Краснодара» и сборной Испании, прожившие на базе весь чемпионат мира. Воспитанник Иван Игнатьев радовался, что на базе много зелени – так он и другие игроки чувствовали заботу и делились, что такого подхода к мелочам не было в их предыдущих клубах.

Другой пример подхода – продуманный дизайн чёрно-зелёной эмблемы.

• Шахматная доска = тактика и логика (Галицкий любит шахматы и считает, что бизнес и футбол надо строить на логике).

• Горны зовут вперёд и напоминают призыв Галицкого, что атакующий стиль игры важнее трофеев.

• Подкова – символ удачи.

• «Бык одновременно символизирует и агрессивность, и тяжёлую работу, – объяснял генеральный директор Владимир Хашиг. – Вот и мы хотим играть агрессивно, при этом выкладываясь на поле без остатка». А ещё быки водятся в Краснодарском крае.

Такое внимание к мелочам формировало положительный образ «Краснодара» среди болельщиков. Создатель новостного портала «Юга.ру» Евгений Руденко делился, что вокруг клуба собрались приличные, воспитанные и успешные люди: краснодарские бизнесмены, адвокаты, финансисты, чиновники, врачи. Ресторатор Тахир Холикбердиев с заведениями в Москве и Краснодаре говорил, что устройство клуба-одногодки из второго дивизиона поражало, начиная с экипировки и заканчивая старым стадионом «Труд», где протирали кресла.

«Труд» до сих пор выглядит опрятно: в хвойной зелени упрятан стадиончик с широкими деревянными дверьми и уже регбийными воротами (на поле играет местная «Кубань», на беговых дорожках занимаются легкоатлеты). Рядом – окруженная соснами футбольная поляна и теннисные корты, где занимаются дедули без футболок – такой детский лагерь и возвращение в детство асфальтового баскетбола. Прогуляйтесь рядом, купите кофе, подберитесь к комментаторской кабине и почувствуйте прохладу в здании стадиона с широкими потолками.

4. Академия заменила мальчишкам дом: дети жили в частных домах с родителями и ели домашние пиццы, клуб платил первым тренерам новичков (правда, отпустил Миранчуков)

Спортивная школа «Краснодара» открылась вместе с клубом в 2008-м, а академия, где бы смогли жить маленькие футболисты из других городов, только через два года. Всё это время клуб снимал для игроков частные дома и одну двухэтажную квартиру. На один возраст хватало двух домов, в каждом жили родители воспитанников, которые получали зарплату как воспитатели, кормили и убирали. Чтобы 12-летние мальчишки не грустили по дому и чувствовали атмосферу дома, общие «родители» раз в неделю готовили им пиццу, лепили пельмени и вареники.

«В таких домах жили Илья Жигулёв, Даниил Фомин, Коля Комличенко, – рассказал «Чемпионату» первый директор академии Владимир Шевелёв (одновременно футбольный и гандбольный тренер), это он разглядел будущего вратаря Матвея Сафонова на школьной эстафете и позвал в «Краснодар». – Надо было создавать конкурентные преимущества перед другими академиями, о нас же никто не знал, на турнирах название «Краснодар» ни о чём не говорило. Потом к нам приезжали ребята из Курска или Воронежа, родители жили рядом, на тренировки всех детей из домов забирал автобус, по вечерам навещали тренеры».

Владимир Шевелев Фото: vk.com/id134398804

Мама Игнатьева, которого Шевелёв разглядел на турнире в омском манеже, плакала от счастья, узнав, в каких условиях будет жить и тренироваться её сын: «Игнатьевы жили нищенски, в бараках, Ваню должен был забирать ЦСКА, но я убедил их выбрать «Краснодар», мы перевезли Ваню и дали ему контракт».

Новый подход чувствовали и тренеры, чьи мальчишки переезжали в «Краснодар» – они, по словам Шевелёва, получали компенсацию 60-70 тысяч рублей: «Как-то нам из Тамбова привёз вратаря Валерий Шарапов, первый тренер Юрия Жиркова (Шарапов умер 19 октября 2020 года. – Прим. «Чемпионата»), так он расплакался, что впервые в жизни получил деньги за воспитанника».

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Шевелёв ушёл из «Краснодара» в 2013 году уже с должности начальника селекции. Говорил, что в клуб пришли посторонние люди (намекая на сербских тренеров, которых взяли в академию) и с ними невозможно договориться. «Я и тренер Миранчуков Сашка Воронков привезли близнецов на просмотр, они сыграли два матча, но [главный тренер академии Александр] Марьянович сказал, что таких уже много. Как можно отпустить Миранчуков? Про Зиньковского, который сейчас в «Крыльях», мне сказали, что он маленький. В итоге я тихо и мирно ушёл, когда понял, что спорить бессмысленно, зла ни на кого не держу».

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На содержание одного ребёнка в академии клуб ежегодно тратит 1,5 млн рублей и помимо футбольных знаний качественно преподаёт науки, кто плохо учится – не попадает на тренировки. Шевелёв объясняет такой подход: «Изначально мы хотели, чтобы из академии выпускались в первую очередь образованные люди, профессионалами станут не все, нам важно, чтобы они потом не потерялись в будущем без футбола».

Также из жизни академии:

• за недоеденный суп в четырёхэтажной столовой могут не пустить на тренировку;

• школьные костюмы шьют индивидуально под каждого воспитанника;

• учителя следят не только за уроками, но и проверяют чистоту комнат;

• для развития координации и пластики молодые футболисты занимаются хореографией, на праздники в академию приезжали девочки из танцевальных школ, показывали номера, а потом плясали вместе с ребятам на дискотеке. По информации «Чемпионата», так один из воспитанников познакомился со своей будущей девушкой;

• шахматы – обязательный предмет. В конце каждого учебного года Галицкий устраивает сеанс одновременной игры на 15 досках против воспитанников. Обычно выигрывает президент, счёт последней серии – 12,5-2,5 в его пользу.

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

5. В «Краснодаре» просто кайфово и туда стремятся сильные игроки

Краснодар-город скромнее «Краснодара»-клуба: игроки чаще признаются в любви президенту (называют его папой, как Жоаозиньо), базе, стадиону или парку вокруг, а не Красной улице, казакам или одноэтажным постройкам в центре. Да, в Краснодаре скучновато, по мнению Смолова и Мамаева. Да, когда зимой приглашали Виктора Классона на экскурсию, то не везли по лужам сквозь пробки, а прокатили на личном вертолёте Галицкого до базы, академии и стадиона.

«Когда Витя вышел посмотреть поле, мы включили звук: «Гол забил Виктор Классон!» и на всех огромных четырёх табло появился фотомонтаж: он в форме «Краснодара», – рассказывал сайту «Матч ТВ» спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин. – Это было мощно. Я смотрел на Витю и видел, что он безумно хочет остаться.

Виктор Классон Фото: РИА Новости

И только после стадиона я признался гостям: «Вы увидели классные места, но сейчас вас повезут на медобследование и вы увидите районы и дороги, которые могут не понравиться». Но у ребят уже был позитивный заряд, и Классон дал понять, что он уже полностью с нами». Вечером за ужином девушка футболиста Юлия расплакалась. «Она поняла, что им уже никуда не деться, что ради Виктора надо соглашаться».

Игроки соглашаются на районы и дороги ради «Краснодара» (клуба и команды), а теперь ещё и Лиги чемпионов.

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Шесть лет назад у Галицкого спросили, какая деталь напоминает ему о первых днях жизни раннего «Краснодара».

«Знаете, – начал Галицкий, – я так быстро живу и мне настолько интересна моя жизнь, что порой складывается ощущение, будто прожил уже четыре или пять жизней. Поэтому у моей памяти есть странное свойство – я ничего не помню, что было до этого, меня интересует только будущее.

Но всё же есть человек, которого хочу вспомнить, – это Сергей Вахрушев, его уже нет в живых. Он был с нами с самого начала, наш парень, моего возраста. Сначала тренер «Краснодара», потом работал в селекционной службе. Он говорил, что мы точно попадём в еврокубки, а мы смеялись над этим».

Над клубом и его задачами больше не смеются. Его уважают.

Фото: fckrasnodar.ru

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Путешествия автора текста Евгения Маркова по Краснодару, ростовские раки и футбольные мысли – в его телеграм-канале. Подписывайтесь!

При создании текста про «Краснодар» использованы материалы и цитаты «Чемпионата», «СЭ», Sports.ru, nationmagazine.ru, Sport24 и Matchtv.ru.