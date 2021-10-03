Фарм-клуб, говорите? «Сочи» победил «Зенит» и не дал чемпиону уйти в отрыв!

Команда Семака потеряла очень важные три очка, а южане доказали, что не играют в поддавки.

«Зенит» проиграл дома «Сочи» и упустил возможность оторваться от второго места на семь очков. Команды Владимира Федотова и Сергея Семака доказали, что в их матчах нет никакой игры в поддавки.

Сергей Семак не смог повторить состав, игравший с «Мальмё». В заявке чемпионов России из-за небольшого повреждения отсутствовал автор победного гола шведам – Клаудиньо. Бразильца заменил в основе Азмун. Появление второго форварда скорректировало и тактическую схему «Зенита. С «Сочи» сине-бело-голубые действовали по схеме 4-4-2: Барриос вернулся в опорную зону.

Хозяева владели мячом и территорией с первых минут, но команда не казалась такой «голодной», как в матчах Лиги чемпионов. В более атакующей схеме «Зениту» сейчас непросто сохранять баланс и контролировать контратаки соперника. Тем более Клаудиньо не только хорош с мячом, но и полезен в прессинге. Без олимпийского чемпиона с этим элементом игры возникали проблемы. Первый голевой момент создали гости, когда игрок сборной России Терехов пробил в перекладину. Забил бы – увеличил бы шансы попасть в основу у Карпина.

Владимир Федотов хорошо тактически подготовился к «Зениту». Сочинцы очень компактно и по ширине, и длине располагались при обороне: перекрывали центр и полуфланги, загоняли петербуржцев во фланги. Инсайды Бурмистров и Воробьёв занимали узкие позиции, снимая часть нагрузки с опорников – Нобоа и Цаллагова. Поэтому чемпиону было тяжело находить варианты между линиями, несмотря на то что Малком с Кузяевым смещались с флангов и давали предложения. «Зениту» недоставало и хорошей фланговой игры от Сутормина с Дугласом Сантосом или, например, от того же Малкома, когда бразилец открывался на бровке, а Сутормин совершал рывок через полуфланг. Дзюба с Азмуном никак не могли дождаться хороших кроссов.

В результате в первом тайме получилась почти ничья по ударам – 7:6 в пользу «Зенита» (в створ – 2:1). Главные же события случились перед перерывом. Сперва судья Шадыханов после подсказки VAR удалил Азмуна, въехавшего прямой ногой в Джанаева. Эпизод дискуссионный, но вопросы, возможно, будут не только к красной карточке, а ещё и к отмене гола «Зенита». Когда форвард, не коснувшись мяча, столкнулся с вратарём, мяч уже пролетел Джанаева и в любом случае занырнул бы в сетку. Значит, удар по воротам, после которого состоялся гол, был нанесён ещё до фола.

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Тем не менее, оставшись вдесятером, «Зенит» всё равно забил. Этот гол сделали Малком с Дзюбой. Бразилец вынудил Терехова сфолить и сделал идеальную подачу, а центрфорвард выиграл воздух у Прохина. Игроку молодёжной сборной России нужно набираться опыта таких единоборств.

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Во втором тайме интрига заключалась только в одном: удержит ли «Зенит» победу вдесятером. Чемпионы пытались сбить темп контролем мяча и при позиционном наступлении соперника садились глубоко к собственной штрафной, а впереди рассчитывали на то, что одинокий Дзюба зацепится за мяч и поможет остальным организовать контрвыпад на скорости. В противостоянии центрфорварда и молодого Прохина победа за явным преимуществом оставалась за первым: на 55-й минуте Артём должен был оформлять дубль, но пробил головой в штангу.

У «Сочи» плохо получалось находить свободное пространство в обороне «Зенита», но на 67-й минуте хозяева сами подарили гол гостям. Крицюк ошибся на выходе, столкнувшись со своим защитником Чистяковым и выпустив мяч из рук. Прямо на ногу Касьерра – колумбиец наказал.

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Нелепый пропущенный мяч стал ударом, от которого «Зенит» отходил слишком долго. Поэтому ещё через четыре минуты петербуржцы пропустили второй гол, бросив в своей штрафной Терехова. Со второй попытки Сергей всё-таки заработал бонус для сборной. Но как Юсупов убрал ложным движением Барриоса – красота!

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Немного удивили замены, сделанные Семаком. Казалось, Кузяев и особенно Малком – это игроки, благодаря которым «Зенит» имеет шансы уйти от поражения. Видимо, тренер исходил из того, что у ключевых футболистов уже нет свежести после матча с «Мальмё». Во втором тайме сине-бело-голубые почти не уступили по ударам – 9:11 (в створ – 2:4), а заметно «подсевший» Дзюба едва не вытащил в концовке ничью. Но сенсация всё же состоялась. «Сочи» впервые победил «Зенит» после четырёх поражений подряд в РПЛ. Те, кто говорил, что сочинцы – фарм-клуб петербуржцев, должны сегодня взять свои слова назад.