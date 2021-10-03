Полк Кадырова избил фаната «Спартака»? В РПЛ говорят, что он пьян и его просто держали

«Спартак» в 10-м туре РПЛ переиграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0, но болельщики красно-белых больше обсуждают не саму игру, а видео, опубликованное в телеграм-канале «Выездные заметки» (этот канал ведёт фанат «Спартака») в перерыве матча. На видео видно несколько человек в одинаковой форме с нашивками «Полк А.А.Кадырова», которые расступаются перед кем-то (или чем-то), что не попало в кадр. При этом само видео сопровождается подписью: «В перерыве матча в подтрибунке кадыровцы дубинками (побили) двух наших. Захотят замять 100%».

Полк А.А.Кадырова – специальный моторизованной полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.



Почти незамедлительно на видео отреагировали в московском клубе – пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил журналистам, что клуб выясняет обстоятельства произошедшего, сотрудники находятся в подтрибунке и общаются с принимающей стороной. В РПЛ позже заявили, что также выясняют обстоятельства инциндента.

Мы связались с Александром Мейтиным – директором РПЛ по безопасности, который присутствовал на матче и даже видел болельщика «Спартака», о котором пишут в телеграм-каналах. Специально для «Чемпионата» он прокомментировал инцидент и саму видеозапись:



«По поводу инцидента, произошедшего в перерыве матча «Ахмата» и «Спартака», у нас есть следующая информация: известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вёл себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения – здесь нужно дождаться результатов обследования. Что касается видео, где видно нескольких сотрудников правопорядка, то эти люди не бьют болельщика, а лишь пытаются его держать – чтобы его могли осмотреть врачи. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам. Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по стать 20.31. Я видел его после задержания – его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Но его состояние мне до сих пор кажется неадекватным».