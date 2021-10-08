«Ньюкасл» стал денежным мешком. Пять причин, почему это круто

В английском футболе начинается новая эра. «Ньюкасл» перешёл во владение богатейшего фонда в мире (активы на £ 320 млрд), владелец которого в 14 раз богаче шейха Мансура из «Манчестер Сити». Конкурентов в остальном мире у Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) тоже нет. У ближайших преследователей из Qatar Sports Investment, владеющих «ПСЖ», на £ 100 млрд меньше.

Приход в «Ньюкасл» настолько богатого владельца не может не вызывать реакции. У кого-то (фанов клуба) она исключительно положительная, у других клуб уже вызывает отвращение. Понять можно и тех и других. Фаны радуются концу 14-летней кабалы Майка Эшли. Им вообще непринципиально, кто купил клуб, важен факт избавления.

Позиция тех, кто бесится от денег «Ньюкасла», тоже понятна. Неизвестно почему (предположения есть), но люди, особенно в России, подсознательно ненавидят богачей. В последний раз их желчь выливалась в интернет летом 2021 года, когда «ПСЖ» испепелил рынок, потратив € 83 млн. Ещё раньше их бесил «Манчестер Сити», «Челси» и любой другой клуб, который получал богатого владельца. Но крики «Денежный мешок», «Позор» и аналогичные — априори смешные. Сверхбогатые владельцы в «Ньюкасле» — это топ, и вот почему.

Без огромных денег не было бы большинства современных топ-клубов

«Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «МЮ», «ПСЖ». Список можно продолжать до бесконечности, но каждый из топ-клубов настоящего не был бы собой, если в один момент к нему не пришли богатые инвесторы. Некоторые клубы в прямом смысле начали с новыми владельцами совсем другую жизнь и стали претендовать на самые крутые трофеи. Кто-то перенёс историческое величие в новую систему координат и остался в топе только благодаря деньгам.

Ситуации с приходом богатых людей в управление футбольных клубов немного разные, но итог один — с ними становится только лучше. Если не брать истории в духе «Анжи», когда проект внезапно становится неинтересным главному инвестору, то примеры больших вливаний исключительно положительные. В полуфинале последней ЛЧ сыграли четыре денежных мешка с миллионной фан-базой. Ландшафт футбольного мира меняется благодаря огромным деньгам. И каким бы ни было отношение общественности к этому, саудиты — шанс «Ньюкасла» стать великим снова.

В АПЛ усилится конкуренция

Ещё 10 лет назад предсказать участников ЛЧ из АПЛ было проще простого. Большая четвёрка периодически менялась местами, но почти всегда в главный еврокубок выходили одни и те же команды. Прошло несколько лет, и четвёрка превратилась в шестёрку благодаря взлёту «Манчестер Сити» и подъёму «Тоттенхэма». Где-то рядом находится окрепший благодаря тайским деньгам «Лестер». Теперь к ним просто обязан присоединиться «Ньюкасл». Конкуренция станет ещё плотнее, и даже место в ЛЕ, добытое в мощных битвах, будет котироваться значительно выше.

Нас ждёт несколько горячих трансферных окон

Трансферные окна зачастую превосходят по вниманию сам футбол. Людей сильно возбуждают деньги, а большие переходы вызывают миграции глоров и фолловеров в социальных сетях. По слухам, новые боссы «Ньюкасла» выйдут на рынок с амбициозными планами уже зимой. Список целей пока неизвестен (можно быть уверенными, что он скоро появится), но в клуб уже сватают тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Применительно к «Ньюкаслу» уже пошли разговоры и о ФФП, но у клуба не должно возникнуть проблем, считает соучредитель компании по финансовому анализу (в том числе в спорте) Vysyble. «Я не вижу проблем с точки зрения ФФП», — говорит Роджер Белл. И тут же объясняет причины: «Их трансферная активность в последние несколько лет была ограниченной по сравнению с другими клубами, поэтому я не вижу в этом проблемы. Уж точно не в январе. «Ньюкасл» может свободно тратить деньги, потому что они полностью попадают под ограничения финансового фэйр-плей, установленные АПЛ. Клубам разрешается нести убытки в размере £ 105 млн в течение трёх лет начиная с 2020 года. Учитывая, что за три года до этого «Ньюкасл» заработал £ 80 млн, у клуба много возможностей для манёвра».

Так что «Ньюкасл» стал полноценным и очень сильным игроком на трансферном рынке. Мбаппе, Холанд и все остальные, готовьтесь.

«Ньюкасл» станет более финансово устойчивым клубом

Несмотря на огромные потенциальные траты на трансферы, приход PIF должен положительно сказаться на финансах «Ньюкасла».

Во-первых, в последние 10 лет Майк Эшли вложил в инфраструктурные объекты всего £ 8,3 млн (худший результат среди всех участников АПЛ), а значит, стадион, база и академия точно требуют обновлений. Траты на инфраструктуры и молодёжь не попадают под действие ФФП. Поэтому шейхи, скорее всего, повторят путь владельцев «Сити», которые реконструировали в Манчестере стадион и обеспечили клуб ультрасовременной базой и академией. Этот тезис подтверждается словами исполнительного директора PIF, которая займёт место в совете директоров клуба, Аманды Стейвли: «Это долгосрочная инвестиция. Мы намерены привить клубу единую философию, установить чёткую цель и помочь обеспечить лидерство, которое позволит «Ньюкаслу» добиться больших успехов в долгосрочной перспективе. Наши амбиции совпадают с интересами болельщиков — создать стабильно успешную команду, которая регулярно борется за крупные трофеи и вызывает гордость по всему миру».

Во-вторых, за годы правления Майка Эшли «Ньюкасл» из одного из финансовых лидеров АПЛ превратился в середняка. Вот несколько цифр, показывающих регресс (сравнение 2007 года с последними имеющимися данными):

Доходы в матчдэй сократились с £ 34 млн до £ 17 млн. Если вспомнить про поправку на инфляцию, то всё выглядит в разы хуже;

Коммерческие доходы выросли с £ 27,6 млн (шестое место в лиге) всего до £ 27,7 (10-е место в АПЛ) – помним про инфляцию;

«Ньюкасл» упал в рейтинге DFML с 14-го места на 21-е, а отрыв от 10-го места в мире по выручке вырос с £ 19 млн до £ 196 млн.

Очевидно, что с приходом новых владельцев и, вероятно, топ-игроков все доходы клуба пойдут вверх.

Профессор Саймон Чедвик считает, что это неизбежно: «Если посмотреть, что произошло в принадлежащем Катару «ПСЖ», то 10 лет назад его годовая выручка составляла менее € 100 млн; сейчас она превышает € 600 млн и, несомненно, превысит € 1 млрд к 2030 году. Аналогичным образом владелец «Манчестер Сити» City Football Group в настоящее время является глобальным франчайзинговым развлекательным бизнесом стоимостью более $ 3 млрд. Это может означать, что мы увидим, скажем, миланский «Интер» или «Марсель» (оба, по слухам, являются целями приобретения PIF. — Прим. «Чемпионата») присоединяющимися к глобальной франчайзинговой сети «Юнайтед». Или, например, строительство нового стадиона в Ньюкасле, которое предоставляет возможности для значительного развития новых прибыльных источников дохода».

Сильный «Ньюкасл» даст буст развитию футбола в Саудовской Аравии

Оставить в стороне политику на 100% невозможно. Новости о покупке саудитами «Ньюкасла» перемежались с тезисами о том, что в этой сделке гораздо больше политики, чем футбола. Конечно, это факт. Саудовская Аравия решила пойти по пути Катара и с помощью «мягкой силы» (форма власти, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности) замаскировать социальные проблемы в стране. Но, с другой стороны, сделка Катара с «ПСЖ» сопровождалась не только сиянием парижского лоска, но и параллельным развитием футбола в стране. Сборная Катара даже выиграла Кубок Азии и побилась с мощными южноамериканцами на Кубке Америки. Возможно, Саудовскую Аравию ждёт схожий путь, где футбол станет дополнительной крупицей свободы.

Возможно, с новыми владельцами «Ньюкасла» постепенно сменится и риторика в отношении денежных мешков. «Челси» перестали ассоциировать с ним, когда появился «Манчестер Сити». «ПСЖ» забрал шлейф богатеев из Манчестера и теперь вынужденно отдаст в Ньюкасл. Не так важно, что про всё это говорят. Гораздо серьёзнее осознавать, что в футбольном мире появилась новая большая сила.

Разве это не круто?