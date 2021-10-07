Состояние ибн Салмана в 14 раз выше, чем у владельца «Ман Сити».

Аравийский принц близок к покупке «Ньюкасла». Почему эту сделку завернули год назад

Кажется, «Ньюкасл» всё-таки сменит владельца. По информации The Times, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (известный как PIF), который возглавляет наследный принц Мухаммед ибн Салман, выкупит клуб у Майка Эшли.

Год назад сделку завернули из-за репутации Саудовской Аравии: пиратство, убийство журналиста и преследование диссидентки

Весной 2020-го наследный принц Саудовской Аравии уже пытался купить «Ньюкасл», но сделка сорвалась:

Саудиты связаны со стриминговым сервисом beoutQ Sports, который пиратит трансляции матчей Премьер-лиги. Правительство отрицало причастность к beoutQ, но сервис транслировал сигнал через оператора Arabsat, чья штаб-квартира расположена в Эр-Рияде. Правительству Саудовской Аравии принадлежит крупнейший пакет акций оператора (почти 37%).

На ближнем востоке АПЛ транслирует катарский телеканал beIN Sports, который с 2017-го воюет с beoutQ Sports (в Саудовской Аравии beIN находится под санкциями за монополию). Компания beIN Sports предупредила английских чиновников, что сократит выплаты за телеправа на € 650 млн из-за покупки «Ньюкасла» саудитами.

Плюс Премьер-лига не была уверена, что PIF независим от правительства Саудовской Аравии. По бумагам 80% акций владел бы глава фонда Ясир аль-Румайан, но инсайдеры заявляли, что командой собирался руководить именно Мухаммед ибн Салман.

У него есть ряд других серьёзных проблем: похищение и убийство журналиста Джамаля Хашогги и преследование диссидентки и активистки Люджейн аль-Хазлюль, которую в 2014-м посадили на два месяца за вождение автомобиля, а в 2017-м без всяких объяснений бросили в тюрьму, где она сидит без связи с адвокатом и родными.

Против этой сделки выступали и клубы Премьер-лиги.

Формально Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии действует как отдельная компания, но её председателем является наследный принц, что почти не оставляет сомнений в политических мотивах покупки «Ньюкасла».

Эксперт Лондонской школы экономики Кортни Фрир кратко разложила эту ситуацию: «Дело Хашогги уничтожило репутацию саудитов. Они делают всё, чтобы реабилитироваться. Как Катар и Эмираты, они поняли, что спорт – мощный инструмент незаметного воздействия».

Отказ инвестиционному фонду равноценен обвинению в убийстве Джамаля Хашогги и других преступлениях, а на такой шаг не пойдут даже самые смелые чиновники. Поэтому год назад Премьер-лига напрямую не отказала покупателям – англичане завернули всё красиво: максимально затянули процесс одобрения. На руку сыграл и коронавирус, который добавил неопределённости.

«Мы решили отказаться от покупки футбольного клуба «Ньюкасл». Делаем это с сожалением, поскольку были воодушевлены инвестировать в этот великий клуб», – говорится в официальном релизе.

Саудиты почти договорились с Премьер-лигой

Спустя 18 месяцев инвестиционный фонд Саудовской Аравии вернулся за «Ньюкаслом». Расклады изменились: саудиты сняли четырёхлетний бан с beIN Sports и обещают закрыть пиратскую сеть beoutQ Sports.

Плюс Премьер-лига получила письменные гарантии, что принц Мухаммед ибн Салман не будет вмешиваться в деятельность клуба. Руководить «Ньюкаслом» будет исключительно инвестиционный фонд вместе с миноритарными акционерами. Любое нарушение этого обязательства приведёт к отстранению директоров от должности.

Фронтмен сделки по поглощению «Ньюкасла» — Аманда Стэйви (привела шейхов в «Манчестер Сити»), которая имеет отличную репутацию. Она неоднократно приводила потенциальных покупателей Майку Эшли, но из-за скверного характера бизнесмена переговоры срывались.

Сейчас же сделка близка к финишу:

Документы о подтверждении покупки уже лежат в налоговой.

Последний этап – одобрение Премьер-лиги.

За «Ньюкасл» Майк Эшли получит в районе £ 300 млн (разные источники дают разные цифры).

Кто такой Мухаммед ибн Салман? Его состояние в 14 раз больше, чем у владельца «Ман Сити»

С трудом верится, что Мухаммед ибн Салман отойдёт в тень даже после договорённости с Премьер-лигой, поэтому тезисно пробежимся по этому персонажу.

Наследный принц Саудовской Аравии. Именно он главный человек в стране прямо сейчас.

Своё влияние Мухаммед укрепил ещё в 2017-м: возглавил антикоррупционный комитет и убрал конкурентов – по его инициативе были арестованы 11 принцев. Благодаря этому он полностью контролирует ветви власти.

Именно Мухаммеда ибн Салмана обвиняют в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги, который резко критиковал его.

Однако принц пытается играть в либерала: при нём аравийцы начали выдавать туристические визы, а в 2018-м женщины получили право водить автомобиль.

Состояние Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии оценивают в £ 320 млрд – невероятные деньги для футбола. Например, сейчас самый богатый владелец у «Ман Сити», состояние которого оценивают в £ 23,2 млрд. У фонда Qatar Sports Investements, который владеет «ПСЖ», состояние £ 6,5 млрд – седьмая строчка.

Первая пятёрка выглядит так:

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, City Football Group – £ 23,2 млрд.

Дитрих Матешиц, Red Bull GmbH – £ 15,7 млрд.

Андреа Аньелли, через компанию Exor – £ 11 млрд.

Роман Абрамович – £ 9,6 млрд.

Филипп Аншутц, Anschutz Entertainment Group – £ 8,1 млрд.

У болельщиков «Ньюкасла» и Майка Эшли обоюдная неприязнь

В 2007-м Эшли забрал 100% акций «Ньюкасла» за £ 134 млн. При покупке он рассчитывал, что долг составляет £ 70 млн, но не провёл качественный финансовый анализ – предыдущее руководство потратило спонсорские деньги ещё до их прихода в клуб. В итоге к этой сумме прибавились ещё £ 40 млн.

Сперва Эшли симпатизировал болельщикам: назначил председателем правления Криса Морта, которого обожали за умение вести переговоры, и вёл себя как один из фанатов. В ноябре 2007-го Эшли не разрешили появиться в ложе домашнего стадиона «Сандерленда» (главный соперник «Ньюкасла») в чёрно-белой футболке. В результате бизнесмен присоединился к трём тысячам болельщиков и следил за противостоянием с обычного места, надев футболку с 17-м номером Алана Смита.

Когда стало понятно, что Эшли купил клуб для перепродажи, болельщики резко изменили отношение. В то время шейхи из ОАЭ хотели инвестировать в клуб из Премьер-лиги, а «Ньюкасл» как раз подходил из-за традиций, истории и раскрученного бренда. Неопытный Майк всё испортил: провалил переговоры, а шейхи в итоге купили «Ман Сити».

Эшли не скрывает своего отношения к «Ньюкаслу»: «Негативно отношусь к этому клубу. Не чувствую жалости. Дело не в «Ньюкасле», а во мне».

Неудивительно, что на каждом домашнем матче «Ньюкасла» можно увидеть баннеры «Эшли – аут» и «Майк, продай клуб. Просто сделай это».

Фанаты «Ньюкасла» воодушевлены скорой продажей клуба, несмотря на репутацию нового владельца:

«Мне 17 лет. Майк Эшли купил «Ньюкасл», когда мне было три года. Постоянная борьба за выживание и никакой надежды – всё, что я знаю. Из-за новости о неизбежной продажи клуба я потерял дар речи».

«Суть в том, что мы будем праздновать уход Майка Эшли, а не покупку богатейшими владельцами. Он лишил этот клуб надежды».

«Ньюкасл» – огромный клуб с историей, который заслуживает большего, чем борьба за вылет. Я рад, что время Майка Эшли истекло».

«Это был самый долгий период боли в истории клуба – почти все 14 лет были ужасными».

«Забудьте о деньгах. Многие не будут помнить «Ньюкасл» без него, не зная ничего, кроме страданий и позора».

Кажется, теперь пришло время больших перемен.