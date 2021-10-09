«Такое со мной случилось впервые». Месси рефлексирует по поводу ухода из «Барселоны»

В августе уход Лионеля Месси из «Барселоны» шокировал всю футбольную общественность. Звёздный аргентинец переехал в Париж, где образовал мощное атакующее трио с Неймаром и Килианом Мбаппе. На этой неделе Лео дал интервью изданию France Football и снова ответил на вопросы об отъезде из Каталонии, а также затронул другие темы.

О прощании с «Барселоной»:



«Я совсем этого не ожидал. Рассчитывал подписать новый контракт и сразу приступить к тренировкам. Думал, что всё в порядке. Когда вернулся в город, мне сказали, что я не могу остаться. Нужно было искать новый клуб. У «Барселоны» не было средств, чтобы подписать новый договор. Это изменило мои планы. Было чрезвычайно трудно принять такой расклад. Я понимал, как изменится мой распорядок. Понимал, что семье придётся сменить привычную обстановку, детям придётся ходить в другую школу. Такое со мной случилось впервые в карьере. Мне ничего не оставалось, как уйти».

О переходе в «ПСЖ»:



«У меня было несколько предложений, но мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Было непросто, ведь пришлось всё согласовывать в кратчайшие сроки. Конечно, меня привлекли следующие вещи: проект клуба, его амбиции, прекрасный подбор футболистов. Всё это способствовало быстрому решению вопроса».



О Лиге чемпионов:



«В Париже каждый мечтает об этом. Руководство активно работает в этом направлении в течение последних лет и становится всё ближе к триумфу. Безусловно, я хотел бы снова победить в Лиге чемпионов, поскольку это весьма непростой турнир. Думаю, у «ПСЖ» есть всё, чтобы выиграть трофей. Важно помнить, что ради успеха нужно играть как одна команда».

О номинации на «Золотой мяч»:



«Я не чувствую себя фаворитом. Если честно, не люблю говорить о таких вещах до объявления результата. Конечно, было бы здорово завоевать ещё одну награду. Этим летом я выиграл трофей, которого мне не хватало (Кубок Америки. — Прим. «Чемпионата»). Если я получу очередной «Золотой мяч», это будет здорово, но пока не хочу об этом думать. В моей команде есть два игрока, заслуживающих «Золотой мяч» — Неймар и Мбаппе. Левандовски провёл отличный год. А ещё есть Бензема, который просто великолепен».



О Мбаппе:



«С таким футболистом, как Килиан, легко поладить. Помимо всего прочего, Мбаппе прекрасно говорит по-испански. Когда я только приехал в Париж, то недостаточно хорошо знал Килиана. Как и все, я ждал, чем закончится история с его возможным уходом. В конце концов он остался, и это прекрасная новость для всех нас».

О различиях между Мбаппе и Суаресом:



«Это очень разные игроки. Луис — настоящая девятка. Он эффективно играет в своей зоне и забивает много мячей. Килиан больше любит работать с мячом. Это очень сильный и быстрый футболист. Если вы предоставите ему свободное пространство, он вас уничтожит. Это два великолепных игрока, но у каждого свои сильные стороны».