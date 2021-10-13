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Украина — Босния и Герцеговина — 1:1, обзор матча отбора ЧМ-2022, расклады в группе, 12 октября 2021 года

Украина не поедет на ЧМ-2022? Наши соседи потеряли важнейшие очки в отборе
Михаил Рождественский
Украина не поедет ЧМ-2022?
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Теперь команда Петракова должна рассчитывать на ошибки конкурентов.

У сборной Украины проблемы. Команда в предпоследнем матче квалификации ЧМ-2022 потеряла важнейшие очки. В Львов приехала сборная Боснии и Герцеговины. И для украинцев всё шло хорошо, а закончилось не очень.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Ярмоленко – 15'   1:1 Ахмедходжич – 77'

Сборная Украины начала матч так, как и требовалось, и забила уже на 15-й минуте — отличился Андрей Ярмоленко. Первый тайм был за хозяевами: они больше владели мячом (61 процент времени) и создавали моменты. Нельзя сказать, что украинцы полноценно доминировали, но всё же они чувствовали себя комфортно.

Забить второй гол никак не удавалось и во втором тайме. Владение выровнялось, боснийцы стали больше бить и добились своего. Причём сделали это ближе к концовке, на 77-й минуте — забил Анель Ахмедходжич. Сборной Украины пришлось вновь брать инициативу в руки, в концовке даже была попытка навала, но гости, которых по такой игре вполне устраивала ничья, сели в оборону и выстояли — 1:1.

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Для Украины было крайне важно победить Боснию, поскольку в таком случае всё зависело бы от неё. Теперь же нашим соседям придётся надеяться на нужные результаты в других матчах.

В группе D пять команд, поэтому с расписанием там всё непросто. В данный момент Украина сохраняет второе место с 9 очками в активе и на 3 очка отстаёт от лидирующей Франции. Совсем рядом главные конкуренты за право сыграть в стыках — Финляндия (8 очков) и Босния (7). Проблема украинцев в том, что по одному матчу провести осталось только им и аутсайдеру Казахстану. Остальные же в ноябре сыграют по две встречи, и судьба Украины зависит от их итогов.

В последнем матче 16 ноября подопечные Александра Петракова вновь сыграют с Боснией, но теперь в гостях. Это будет завершающая встреча для обеих команд, но многое определится за несколько дней до неё. 13 ноября боснийцы примут Финляндию. Если победит Босния, Украине нужно будет вырывать три очка в игре с ней. Если верх возьмут финны, соседям придётся не только побеждать в последнем туре, но и болеть за Францию, которая к тому моменту может уже гарантировать себе первое место и расслабиться. Ситуация тяжёлая, но зато какая же захватывающая группа!

Оставшиеся матчи сборной Украины:

Босния и Герцеговина — Украина (16 ноября)

Оставшиеся матчи сборной Боснии и Герцеговины:

Босния и Герцеговина — Финляндия (13 ноября)
Босния и Герцеговина — Украина (16 ноября)

Оставшиеся матчи сборной Финляндии:

Босния и Герцеговина — Финляндия (13 ноября)
Финляндия — Франция (16 ноября).

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