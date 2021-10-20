«Скажите Рассказову, что нерабочие дни ещё не начались». Мемы про «Спартак» — «Лестер»

«Спартак» сыграл половину матчей на групповом этапе Лиги Европы. В третьем туре в Москву приехал «Лестер», и команды устроили шоу.
Матч получился действительно ярким: долгожданные голы Александра Соболева и Джордана Ларссона, камбэк гостей за девять игровых минут, семь забитых мячей и, конечно, главный герой — форвард «Лестера» Патсон Дака, который оформил покер.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.
Соцсети всегда мощно реагируют на игры с участием «Спартака», а после такой встречи забурлили вдвойне сильнее. Ниже — подборка мемов.
Начнём с постов восхищения Дакой.
«Голы Месси в этом сезоне: 3.
Голы Даки против «Спартака»: 4.
Я знаю, кто лучший».
«Если верить «Википедии», Патсон Дака теперь владелец «Спартака».
«Спартаку» нужно было гуглить, как остановить Даку, а не Варди».
То, насколько быстро перевернулась игра, тоже стало отличным поводом для творчества.
Сильнее всего досталось Николаю Рассказову, которого оставили на растерзание Даки. Большая часть шуток — про него.
- 20 октября 2021
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