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«Спартак» — «Лестер» — 3:4, реакция соцсетей после матча 3-го тура Лиги Европы, лучшие мемы, 20 октября 2021 года

«Скажите Рассказову, что нерабочие дни ещё не начались». Мемы про «Спартак» — «Лестер»
Михаил Рождественский
Мемы про матч «Спартак» — «Лестер»
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Большая часть шуток — про спартаковского защитника.

«Спартак» сыграл половину матчей на групповом этапе Лиги Европы. В третьем туре в Москву приехал «Лестер», и команды устроили шоу.

Матч получился действительно ярким: долгожданные голы Александра Соболева и Джордана Ларссона, камбэк гостей за девять игровых минут, семь забитых мячей и, конечно, главный герой — форвард «Лестера» Патсон Дака, который оформил покер.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Соцсети всегда мощно реагируют на игры с участием «Спартака», а после такой встречи забурлили вдвойне сильнее. Ниже — подборка мемов.

Начнём с постов восхищения Дакой.

«Голы Месси в этом сезоне: 3.
Голы Даки против «Спартака»: 4.
Я знаю, кто лучший».

«Если верить «Википедии», Патсон Дака теперь владелец «Спартака».

«Спартаку» нужно было гуглить, как остановить Даку, а не Варди».

То, насколько быстро перевернулась игра, тоже стало отличным поводом для творчества.

Сильнее всего досталось Николаю Рассказову, которого оставили на растерзание Даки. Большая часть шуток — про него.

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