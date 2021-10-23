Это'О считает, что матч «Барселона» — «Реал» важнее финала Лиги чемпионов. Согласны?
Поделиться
Вопрос ставится на голосование.
Недавно бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О сказал, что матчи «Барсы» с «Реалом» — это самое прекрасное, что есть в футболе.
Прямо так и сказал: «Это самый прекрасный матч. Я играл в финалах Лиги чемпионов, но считаю, что «эль класико» — уникальная игра, другой такой нет».
Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.
Интересно ваше мнение. Согласны с Это'О? Или Самуэль сошёл с ума? Голосуйте.
Комментарии
- 23 октября 2021
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:44
-
13:35
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
12:56
-
12:45
-
12:16
-
12:12
-
11:54
-
11:46
-
11:42
-
11:17
-
11:07
-
11:00
-
10:43
-
10:33
-
10:31
-
10:10
-
10:09
-
09:48
-
09:48
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:24
Партнерский контент