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«Барселона» — «Реал», 24 октября, Ла Лига, прямая трансляция, 17:15, превью, опрос

Это'О считает, что матч «Барселона» — «Реал» важнее финала Лиги чемпионов. Согласны?
Андрей Мельников
«Барселона» — «Реал» важнее финала ЛЧ? Опрос
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Вопрос ставится на голосование.

Недавно бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О сказал, что матчи «Барсы» с «Реалом» — это самое прекрасное, что есть в футболе.

Прямо так и сказал: «Это самый прекрасный матч. Я играл в финалах Лиги чемпионов, но считаю, что «эль класико» — уникальная игра, другой такой нет».

Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.

Интересно ваше мнение. Согласны с Это'О? Или Самуэль сошёл с ума? Голосуйте.

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