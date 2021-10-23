«Эвертон» забраковал норвежского форварда. А теперь получил от него три гола

Клаудио Раньери недолго горевал после разгрома от «Ливерпуля». Уже во втором матче в качестве тренера «Уотфорда» он одержал крупную победу, разбив «Эвертон» на выезде. Хет-триком выстрелил Джошуа Кинг, который ещё весной играл именно за «Эвертон».

По ходу прошлого сезона на старейший клуб Ливерпуля навалилась эпидемия травм. Доходило до того, что у Карло Анчелотти было 11-12 футболистов не из молодёжной команды. Именно в такой ситуации «Эвертон» подписал норвежского форварда Кинга, который сыграл больше ста матчей в Премьер-лиге за «Борнмут» и вылетел с ним в Чемпионшип.

Кинг сыграл за «Эвертон» 11 матчей в Премьер-лиге, но так ни разу и не вышел в старте. Если команда проигрывала, Анчелотти выпускал его пораньше; при приемлемом счёте — на самую концовку. Кинг ни разу не забил, покинул клуб, а летом в интервью сказал: «Не верьте тренерам, которые обещают вам доверие и говорят, что вы получите шанс. Он врал мне, но честных людей в футболе не так много. У меня не было отношений с Анчелотти».

Футболиста подобрал «Уотфорд», вышедший в Премьер-лигу. Доверять новичку начал ещё предыдущий тренер Хиско Муньос, но только при Раньери и против бывшей команды Кинга прорвало. Классная игра на грани офсайда при первом голе, отличное умение найти пространство при втором и третьем помогли «Уотфорду» выиграть 5:2.

Возможно, ни одного из этих голов бы не было, если бы не решение Раньери сыграть на сложном выезде смело. Аутсайдер на «Гудисоне» в два раза превзошёл хозяев по ударам в створ (8-4), на четверть – по общему числу ударов (20-15), да и вообще играл очень и очень смело.

Награда за смелость Раньери – уже четырёхочковый отрыв от зоны вылета.