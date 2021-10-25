Кто виноват в 1:7 от «Зенита»? У вас пять вариантов

Воскресное поражение от «Зенита» со счётом 1:7 стало для «Спартака» самым тяжёлым в чемпионатах России. Москвичи никогда не проигрывали с разницей «-6» и никогда не пропускали в свои ворота семь мячей. Да и вообще давно не выглядели так ущербно.
Пора задать вопрос: «Кто виноват?»
Если сразу ответ в голову не приходит, то вот несколько подсказок от известных людей.
Георгий Джикия, защитник «Спартака»:
«Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. 7 пропущенных мячей говорят о том, что виноваты все».
Роман Широков, бывший футболист «Зенита» и «Спартака»:
«Если Федун уволит Виторию, то это будет эмоциональное решение. Надо посмотреть в ближайших трёх матчах, как отреагируют команда и тренер. В чемпионский сезон команда Карреры «Крыльям» 0:4 проиграла, но никого же не уволили».
Дмитрий Губерниев, спортивный журналист:
«Ясно, что у Витории в «Спартаке» не получилось. Слабее ли настолько «Спартак», чем «Зенит»? Нет! 11 мячей в свои ворота в двух матчах — приговор? Конечно! Слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да».
Геннадий Орлов, спортивный журналист:
«Спартак» обречён в той системе, в которой он находится. Был Тедеско, была скорость, была мотивация. Но пришёл тренер с совсем другим психоанализом. Бедные игроки».
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