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«Зенит» — «Спартак» — 7:1, 12-й тур РПЛ, 24 октября 2021 года, почему проиграл «Спартак»

Кто виноват в 1:7 от «Зенита»? У вас пять вариантов
Андрей Мельников
Кто виноват в 1:7 от «Зенита»?
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Леонид Федун тоже задаёт себе этот вопрос.

Воскресное поражение от «Зенита» со счётом 1:7 стало для «Спартака» самым тяжёлым в чемпионатах России. Москвичи никогда не проигрывали с разницей «-6» и никогда не пропускали в свои ворота семь мячей. Да и вообще давно не выглядели так ущербно.

Пора задать вопрос: «Кто виноват?»

Если сразу ответ в голову не приходит, то вот несколько подсказок от известных людей.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»:
«Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. 7 пропущенных мячей говорят о том, что виноваты все».

Роман Широков, бывший футболист «Зенита» и «Спартака»:
«Если Федун уволит Виторию, то это будет эмоциональное решение. Надо посмотреть в ближайших трёх матчах, как отреагируют команда и тренер. В чемпионский сезон команда Карреры «Крыльям» 0:4 проиграла, но никого же не уволили».

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Азмун – 20'   2:0 Клаудиньо – 28'   3:0 Азмун – 36'   4:0 Мостовой – 45'   4:1 Промес – 53'   5:1 Мостовой – 56'   6:1 Дзюба – 80' (пен)   7:1 Ерохин – 88'
Удаления: нет / Кофрие – 79'

Дмитрий Губерниев, спортивный журналист:
«Ясно, что у Витории в «Спартаке» не получилось. Слабее ли настолько «Спартак», чем «Зенит»? Нет! 11 мячей в свои ворота в двух матчах — приговор? Конечно! Слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да».

Геннадий Орлов, спортивный журналист:
«Спартак» обречён в той системе, в которой он находится. Был Тедеско, была скорость, была мотивация. Но пришёл тренер с совсем другим психоанализом. Бедные игроки».

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