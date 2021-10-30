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«Лестер» — «Арсенал», сейв вратаря Рамсдейла в АПЛ

Два суперсейва за две секунды! Вратарь «Арсенала» украл гол у «Лестера»
Виталий Пасичный
Сейв вратаря Рамсдейла в АПЛ
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Аарон Рамсдейл отрабатывает вложенные в него деньги.

Очередной тур Премьер-лиги стартовал матчем в Лестере. «Арсенал» очень быстро повёл в счёте, но перед самым перерывом мог пропустить. Джеймс Мэддисон со штрафного классно обвёл стенку, но Рамсдейл отбил удар прямо в перекладину.

Более того, Аарон отразил и добивание Джонни Эванса практически в упор.

Рамсдейл – один из многочисленных новичков «Арсенала» в летнее межсезонье. Летом клуб заплатил за него больше £ 25 млн «Шеффилд Юнайтед», который вылетел в Чемпионшип с уверенного последнего места. Сумма вызвала много вопросов, но теперь Аарон начинает доказывать, что с его приобретением «Арсенал» действительно усилил вратарскую позицию.

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