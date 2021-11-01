Привычная картина: футболисты «Спартака» прячут лицо от стыда. Сможете их опознать?

Три последних матча «Спартака» — боль. Неудача в игре Лиги Европы с «Лестером», когда преимущество 2:0 превратилось в итоговые 3:4. Разгром в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счётом 1:7 — до этого в чемпионатах России «Спартак» никогда не проигрывал так крупно и не пропускал так много. И, наконец, домашняя ничья с «Ростовом» (1:1). В этом матче спартаковцы пропустили на пятой добавленной минуте после очередной ошибки в обороне.

После таких неудач игроки часто прячут лицо — либо за ладонями, либо за футболкой. Это касается не только игроков «Спартака». Такую картину можно увидеть после почти любого матча, где одна из команд потерпела тяжёлое поражение или обидно упустила победу. Но в случае со спартаковцами это происходит уже три игры подряд (а впереди выездной матч с «Лестером»).



В общем, предлагаем вам тест: угадайте футболиста «Спартака», который прячет лицо после очередной неудачи.