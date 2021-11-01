Лучшие голы октября в Испании. Мяч «Реала» в игре с «Барсой» и ещё четыре суперудара

Испанские команды выдали очень результативный октябрь — 109 голов за месяц. Самыми результативными на этом отрезке стали «Севилья» и «Атлетико», забившие по 9 мячей. Меньше всего у чужих ворот везло «Гранаде» и «Сельте» — у них по 3 гола. Мы отобрали самые классные голы месяца и предлагаем вам выбрать лучший.
1. Хосе Гайя, «Барселона» — «Валенсия», 9-й тур
«Валенсия» здорово начала матч с «Барселоной» — Гайя сыграл на подборе и мощно пробил из-за штрафной точно под левую штангу ворот тер Штегена. Только вот команда Кумана после этого проснулась и ответила тремя голами, слегка отложив отставку главного тренера.
2. Давид Алаба, «Реал» — «Барселона», 10-й тур
Ещё один классный выстрел, с которым не справился тер Штеген — на этот раз из главного матча месяца в Ла Лиге. «Реал» поймал соперника на контратаке, которую неотразимым ударом в дальний от себя угол завершил Алаба. Левая нога у него колотит как надо.
3. Анхель Монторо, «Осасуна» — «Гранада», 10-й тур
Большой привет вратарю Серхио Эррере. Монторо вышел на замену, когда «Осасуна» вела 1:0, увидел, что Эррера далеко вышел из ворот, и технично отправил ему мяч за шиворот. Дистанция и исполнение — просто топ!
4. Эрик Ламела, «Мальорка» — «Севилья», 11-й тур
В прошлом сезоне Ламела забрал приз за лучший гол сезона в АПЛ — забил рабоной «Арсеналу». Такое впечатление, что человек нацелен только на красивые голы, в Испании эта тенденция продолжается — против «Мальорки» Ламела красиво закрутил с левой мяч в дальнюю девятку.
5. Энес Унал, «Хетафе» — «Эспаньол», 12-й тур
Турецкий форвард вытащил для «Хетафе» первую победу в сезоне, оформив дубль против «Эспаньол». Причём сделал это максимально эффектно — первый мяч очень напоминает гол Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов-2016/17 против «Реала». Удар через себя в девятку — красота.
- 1 ноября 2021
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