«Думали, мы этот колхоз не обыграем?» Победа, которая вывела сборную России на Евро-2012

Пока сборная России готовится к решающим матчам отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, у нас есть время вспомнить другие знаковые игры нашей команды. В новом эпизоде сериала «Решающие матчи России» вспоминаем встречу со Словакией в 2011-м. Тогда сборная сделала заключительный шаг к Евро-2012.

Предыстория

После невыхода на ЧМ-2010 одного голландского тренера в сборной России заменили другим. Адвокат не повторил ошибок Хиддинка в отборе

После феерического Евро-2008 сборная России необъяснимым образом не попала на ЧМ-2010. Футболистов ненавидели за провал в ответном стыковом матче со Словенией, но при этом все понимали, что это во многом случайность. Тот состав сборной был по-прежнему способен на многое — Аршавин и Павлюченко всё ещё играли в Англии, Широков был на пике, Дзагоев превращался в звезду (список можно продолжать). Даже смена главного тренера — на место Гуса Хиддинка пришёл Дик Адвокат — не сказалась на амбициях. Так что от сборной ждали выхода на Евро-2012 и удачного выступления в Польше и Украине, где должен был пройти турнир.



В отборе сборной России досталась не самая сложная группа. Достойными соперниками казались лишь Ирландия и Словакия, а от Армении и уж тем более Македонии и Андорры никто ничего не ждал. Начало получилось не совсем таким, как мы хотели. Сперва сборная России победила на выезде Андорру, но затем в Москву приехали словаки. И выиграли! Словения, Словакия — флешбэки напрашивались сами собой.

Адвокат пожаловался на отсутствие удачи и заявил, что сборная России заслужила победу. Но не все были довольны игрой.

Евгений Ловчев бывший игрок «Спартака» «Не всё в порядке в этой сборной внутренне. Нет капитана нормального. Игроки все переоценили себя, они теперь указывают, что журналисты говорить должны, кто их должен любить и не любить. Они забыли о том, что они всего лишь футболисты, которые должны выходить и умирать на поле, если приезжают выступать за сборную страны. Говорить о тактике и технике не приходится, потому что мы уже не первый раз видим такую ошибку Акинфеева. И соперник-то неважный: всего один удар по воротам, но и наши практически ничего не создали, эти великие, переоценившие себя звёзды».

Сборная России быстро реабилитировалась на нелепое поражение от Словакии. Наша команда приехала в Ирландию и выиграла. Настроение подпортили два пропущенных мяча в концовке, которые превратили эффектный разгром в непростую победу. И всё же важнее всего были три очка. Поражений больше не было, но сборная успела дважды сыграть вничью — в гостях с Арменией и дома с Ирландией.



В предпоследнем туре сборную ждал тот самый матч со словаками. Наша команда была первой в группе и на два очка опережала Ирландию. В Словакии сборную устраивала и ничья, поскольку при равенстве очков с ирландцами у неё было бы преимущество по личным встречам. Но для уверенного выхода на Евро было желательно одержать две победы.

Решающий матч

Аршавин отказался от премиальных, а героем вечера стал Дзагоев, которого хотели менять ещё в первом тайме

Ситуация, когда сборную России в решающей игре устраивает ничья — хрестоматийная. Обычно это ничем хорошим не заканчивается, и опыт подсказывает, что нужно биться за победу. Адвокат в своих парнях не сомневался: «У нас опытная команда, и каждый игрок понимает, что предстоящие матчи сродни финалу. Большинство наших футболистов за плечами имеет огромный опыт выступлений на международном уровне. Было бы странно, если бы они не осознавали важность задачи, стоящей перед нами».



Перед матчем сборная России потеряла Александра Кержакова. Форвард в том отборочном цикле мало забивал, но оставался основным игроком и давал команде разнообразие в атаке. Вместо него Адвокат выпустил Романа Павлюченко. Ещё один любопытный момент — Вячеслав Малафеев в воротах. Игорь Акинфеев восстанавливался после того самого столкновения с Веллитоном и последовавшей травмы «крестов».

Матч, как и ожидалось, получился непростым. Сборная России владела небольшим преимуществом, но забить смогла лишь однажды — в середине второго тайма. Алан Дзагоев засадил из-за пределов штрафной. Гола могло и не быть, но помог рикошет от игравшего тогда за «Локомотив» Яна Дюрицы. На камбэк словаков не хватило.

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Формально сборная России вышла на Евро после матча с Андоррой в последнем туре. Но в том, что наша команда победит слабого соперника (тем более дома), никто уже не сомневался. Не сомневались и футболисты. Роман Широков выдал легендарный спич: «Один колхоз обыграли сегодня, что же, теперь другой колхоз не обыграем, что ли? А во что словаки играли? Грубость одна, а по игре толком ничего и не создали».



Больше всех сиял президент РФС.

Сергей Фурсенко экс-президент РФС «Поверьте, я вообще не волновался. Было какое-то внутреннее ощущение, что просто не можем сегодня проиграть. Игра очень понравилась! Все ребята сыграли здорово, Дзагоев просто красавец! А как играл Андрей Аршавин!»

Вдобавок от Фурсенко мы узнали, что Аршавин отказался от премиальных. Капитан сборной попросил на эту сумму купить билеты и раздать болельщикам, чтобы их было побольше на матче с Андоррой. Сильно!



Кстати, ставший героем Дзагоев мог не доиграть до своего гола. Адвокат признался, что Алана хотели заменить: «Первые 20 минут мы действительно были им недовольны. И все видели, что Самедов начал разминаться. Но мы решили немного подождать, дать Дзагоеву ещё немного времени. И когда наша команда взяла игру под контроль, дела пошли на лад».

Если Адвокат отказался праздновать выход на Евро, то главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс не постеснялся и досрочно признал это как факт: «Хотел бы поздравить Россию с выходом на Евро. В нашей группе она показывала качественный, стабильный футбол. Одним словом, была сильнейшей командой».

Последствия

Возможно, самое крутое поколение сборной России провалилось на Евро-2012. Главным объектом хейта стал Аршавин

Сборная России оправдала ожидания (до знаменитой фразы Аршавина оставалось несколько месяцев) и размазала Андорру в последнем туре — 6:0. Ирландия свои матчи тоже выиграла, но отрыв в два очка сохранился, и наша команда напрямую вышла на Евро. Кстати, ирландцы в итоге тоже попали на турнир — прошли в стыках слабую Эстонию.



В Польше и Украине, где проходил Евро, от сборной России ждали больших свершений. Нужно было реабилитироваться за невыход на ЧМ-2010 и вспомнить успех Евро-2008. Но всё пошло не по плану, хоть и началось замечательно. В первом матче команда Адвоката разгромила Чехию, которая считалась нашим главным конкурентом в группе. Дальше была невзрачная ничья с Польшей. А в решающем матче — жуткое поражение от Греции. Футболисты сборной вновь стали объектом хейта.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Кстати, Дзагоев, забивший Словакии в решающем матче отбора, здорово выступил и на Евро. Чехам он положил дубль, а потом добавил гол в ворота поляков. Жаль, что этого не хватило для выхода в плей-офф.



После провала на Евро в нашем футболе начался новый цикл изменений. Фурсенко покинул президентский пост, и РФС возглавил Николай Толстых. Адвокат ушёл из сборной. Вскоре тренером нашей команды стал Фабио Капелло, с которым подписали дорогущий контракт.



Вспоминая те времена, задаёшься вопросом: а что, если? Что, если бы, вероятно, сильнейшая сборная России в XXI веке вышла в плей-офф Евро-2012? А если бы попала на ЧМ-2010? Жаль, что ответа мы никогда не узнаем.