«Возможно, это шаг к поглощению «Спартака». Шейхи хотят купить долю московского клуба

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций московского «Спартака». Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Источники «Чемпионата» подтвердили информацию о переговорах.

Сейчас в столице России находятся трое английских представителей CFG, которые посетили матч команды Руя Витории с «Ростовом», осмотрели базу и офис красно-белых. Кроме того, менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений «Спартака». Сообщается, что CFG заинтересован в российском рынке, а в московском клубе видят в сотрудничестве с этим холдингом дополнительные спонсорские возможности и участие в единой скаутской сети. При этом в случае заключения сделки название и брендинг красно-белых не изменятся.

Что такое City Football Group

City Football Group владеет помимо «Манчестер Сити» акциями ещё десяти клубов – это «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Колумбия).

Интересно, что «Спартак» – не первый российский клуб, который связывают с City Football Group. Ранее уже появлялись новости о переговорах представителей этой компании с руководством «Уфы» и «Химок». Генеральный директор подмосковного клуба Сергей Анохин даже подтверждал контакты с CFG. Впрочем, по его словам, договориться с шейхами было трудно, так как в России закрытый рынок, нет капитализации лиги, интересных игроков и инфраструктуры.

По-видимому, бренд «Спартака» – более привлекательный для City Football Group. Возможная продажа акций московского клуба опять активно обсуждается на фоне неудачных выступлений команды. Часть фанатов оказывает давление на владельца красно-белых Леонида Федуна, требуя продать клуб. Ранее сам Федун давал понять, что готов к этому. А в 2019 году он назвал стоимость «Спартака» – € 1,1-1,2 млрд.

Кто владеет акциями «Спартака»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», акции «Спартака» принадлежат ООО «Спорт-Холдинг» (47,44%), АО «Капитальные активы» (22%) и неуказанному гражданину России (30,56%). В свою очередь, указанные компании через цепочку аффилированных фирм принадлежат Федуну и главе «Лукойла» Вагиту Алекперову. Из этого можно сделать вывод, что у первого 32,7% акций, у второго — 36,7%.

Зачем «Спартак» шейхам

Возможную продажу акций «Спартака» City Football Group прокомментировали для «Чемпионата» эксперты – экс-президент «Локомотива» Илья Геркус и бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек.

Геркус не верит, что шейхам действительно интересен «Спартак»:

«Мне кажется, это выдумка. Это крайне маловероятно, потому что не имеет смысла. Во-первых, у наших клубов очень слабая экономика. Далее, они не могут легко перемещать игроков из Европы и в Европу: у нас европейцы подпадают под лимит, в ЕС – наши игроки. Кроме того, из-за падения в рейтинге УЕФА мы ограничены по участию в Лиге чемпионов. Ну и 20% — это какое-то несерьёзное участие. Я не верю в достоверность таких намерений».

А вот Киричек считает, что за этой сделкой может стоять более масштабная история – поглощение «Спартака» или даже «Лукойла» в будущем:

«Новость очень интересная. «Спартак» – большой клуб. Надо понимать, что за всей пирамидой стоит «Манчестер Сити», идеология развития этого бренда. Покупая «Спартак», они будут пытаться выстроить взаимодействие между клубами не только за счёт обмена игроками, развития брендинга и так далее. Это интересно «Манчестер Сити» ещё и для продвижения его бренда на новую территорию. «Сити» — известный бренд, но он не так популярен в России, как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Задача покупателя — обеспечить рост бренда «Сити». Насчёт развития бренда «Спартака» есть сомнения.

Что дают 20% акций? Не думаю, что это даёт сильно больше, чем место в совете директоров. Возможно, это просто первый шаг на пути к большему поглощению «Спартака». Но нельзя исключать, что это просто часть большой сделки. «Спартак» принадлежит Вагиту Алекперову. Вопрос, кому достанется «Лукойл»? Возможно, это часть сделки по продаже самого «Лукойла» другим инвесторам, когда Вагит Юсуфович захочет отойти от управления компанией. Но тогда это должно согласовываться другими людьми. Сама сделка «Спартаку» может дать спокойствие на какое-то время, а всё остальное зависит от того, как всё пойдёт дальше».