У «Спартака» совсем беда с вратарями. Конкурент Максименко и Селихова неожиданно ушёл

Довольно неожиданная новость: голкипер «Спартака» Артём Ребров приостановил карьеру и перешёл на должность технического координатора клуба. Теперь его главная функция – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством. Красно-белые в заявлении на своём официальном сайте публично поблагодарили Реброва за «смелость при принятии решения», и больше никакой информации об этой истории нет.

Новость удивляет по нескольким причинам. Во-первых, время приостановки, а скорее всего, завершения карьеры Артёма. Если бы это случилось летом, по окончании сезона, или зимой, когда российский футбол уходит в спячку на 2,5 месяца, всё было бы понятно. А тут человек меняет вратарскую форму и перчатки на костюм офисного сотрудника прямо посреди сезона. Зачем же в таком случае было продлевать контракт с 37-летним Ребровым как с голкипером в начале года? Получается, ещё несколько месяцев назад на него рассчитывали как на игрока команды, а теперь вдруг поменяли мнение об Артёме и списали. Это напоминает ситуацию, когда бесполезного чиновника перебрасывают с одного места на другое, чтобы просто не выкидывать своего человека на улицу.

Только к Реброву отношение у спартаковских болельщиков не как к чиновнику. Парень-то порядочный.

Назначение вчерашнего вратаря на должность технического директора совпало по срокам с крупнейшим поражением «Спартака» в российских чемпионатах – 1:7 от «Зенита». Давление фанатов на руководство достигло максимума. Нужно было как-то реагировать на позорный результат.

«Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», – рассказал Ребров в интервью пресс-службе клуба. И после этого «внутреннего разговора» двигают самого Артёма. Иных решений, на взгляд со стороны, не последовало.

Ещё уход Реброва посреди сезона кажется странным из-за вратарской проблемы в «Спартаке». Александр Максименко в нынешнем сезоне РПЛ ловит только половину мячей, которые летят в створ (точнее, у него 53% отражённых ударов, по данным InStat). Заменивший Максименко в матче с «Ростовом» Александр Селихов тоже, мягко говоря, не убедил: пару раз неудачно ловил мяч, ошибся в эпизоде с голом Данила Глебова, что и сам признал. Вдобавок Селихов в последние годы склонен к травматизму. А больше вратарей уровня РПЛ в «Спартаке» нет. У первого номера фарм-клуба «Спартака» в ФНЛ Тимура Акмурзина ноль матчей в элите к почти что 24 годам. И статистика во втором дивизионе посредственная – 65% отбитых мячей.

Да, Ребров за последние два года сыграл только один матч в чемпионате и всего три — за «Спартак». Но, например, для Селихова игра с «Ростовом» тоже стала лишь второй в РПЛ с апреля 2019-го. С этой точки зрения больше разницы между сменщиками Максименко не было. А 37 – не критический возраст для вратаря.

Наконец, не совсем понятно, почему Ребров не мог помогать коммуникации команды со штабом и руководством, оставаясь при этом действующим голкипером. По сути, он и Андрей Ещенко уже и были во многом связующим звеном между игроками и теми, кто над ними. Георгий Джикия рассказывал в интервью год назад:

«У нас с Зобниным общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться. Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать всё сообща. Помимо Ромы, есть Артём Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается (смеётся). И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятёрка, которая, скажем так, принимает глобальные решения».

Вряд ли «Спартак» до конца сезона останется только с дуэтом Максименко – Селихов. Перевод Реброва на роль технического координатора означает, что «Спартак» решил вопрос с покупкой нового вратаря в зимнее трансферное окно. Информация о поиске клубом российского голкипера просачивалась в СМИ. В частности, называлась фамилия выступающего за «Балтику» и молодёжную сборную России Максима Бориско. Он в этом сезоне ФНЛ парировал 76% ударов.