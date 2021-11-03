Не поверите, но «Зенит» всё ещё может выйти в плей-офф ЛЧ. Вот расклады после «Ювентуса»

«Зенит» не выстоял. В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл на выезде «Ювентусу» со счётом 2:4. Действующим (и, видимо, будущим) чемпионам России не помог ни эффектный автогол Леонардо Бонуччи, ни мяч Сердара Азмуна в добавленное время.

Как теперь обстоят дела в группе H? Рассказываем. «Ювентус» набрал 12 очков и спокойно обеспечил себе место в плей-офф. Единственный вопрос — на каком месте туринцы финишируют. Пока что они на первом.



Второе место занимает «Челси». У недавних победителей Лиги чемпионов 9 очков. От гарантированного выхода из группы лондонскую команду отделяет исключительно математика. А вот третий сейчас «Зенит». У сине-бело-голубых 3 очка, меньше только у аутсайдера «Мальмё» (0) — единственной команды, которую представитель России смог переиграть.

Что же нужно «Зениту» для выхода в плей-офф? Для начала — стечение обстоятельств. В 5-м туре сине-бело-голубым необходимо победить «Мальмё» и надеяться на то, что «Челси» вновь проиграет «Ювентусу». Тогда отставание от лондонцев сократится до трёх очков. А в последнем туре «Зенит» и «Челси» уже встретятся друг с другом в Санкт-Петербурге. Чтобы обойти английскую команду по дополнительным показателям, «Зениту» надо будет побеждать её с разницей больше чем в один мяч.



Очевидно, в таких обстоятельствах реальная задача — занять третье место в группе и отправиться в плей-офф Лиги Европы. Для этого у «Зенита» всё есть. Осталось только не провалиться в матче с «Мальмё», который уехал с «Газпром Арены», получив четыре гола. Думать об 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» сможет только после 5-го тура. И то если поможет немотивированный «Ювентус». Реально ли это? Скорее всего, нет. Но футбол способен удивлять.