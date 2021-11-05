Первые деньги заработал уже в семь лет.

Кто одевает звёзд Премьер-лиги. В клиентах у этого парня Погба и Де Брёйне

Сэму Моргану всего 20 лет, а у него в контактах уже более сотни громких фамилий из футбольного мира: от Джека Грилиша и Поля Погба до Кевина Де Брёйне и Гарри Кейна. Пока большинство сверстников закапывались в учебниках, а вечером подрабатывали за копейки, Сэм поставлял лимитированные брендовые шмотки футболистам Премьер-лиги. Теперь у него свой бизнес, а в «Инстаграме» на аккаунт его бренда SM Creps подписалась уже 131 тысяча фолловеров. Плюс собственное шоу на английском телевидении.

Первые деньги заработал уже в 7 лет, а реселлингом начал заниматься в 15

У Сэма Моргана явная предрасположенность к бизнесу. Первые деньги он заработал ещё в 7 лет: «Я всегда умел продавать. Когда мне было семь лет, я вернулся домой из школы с £ 4. Сейчас то же самое, но в больших объёмах».

В 11 он заработал £ 15 за 10 минут. Друг привёз разные сладости из США и начал продавать их в школе. Сэм взял у него половину и реализовал всё за одну перемену, забрав себе небольшой процент.

До фэшн-сегмента парнишка добрался в 13 лет: начал перепродавать дизайнерские вещи, чтобы собрать личный гардероб. Уже к 15 годам Сэм получил первую прибыль в £ 3 тыс.

«Я начал с продажи обуви на Ebay, Depop и «Фейсбуке», ― рассказывал Сэм. ― Теперь я знаю влиятельных людей из этой сферы в Америке, Франции, Италии, Германии, Польше и других европейских странах. Слежу, что выходит в той или иной стране, поэтому всегда работаю оперативно».

В школе Морган углублённо изучал экономику, математику и психологию ― это помогает ему договариваться, скупать и реализовывать продукцию.

Рынок перепродажи редкой одежды или реселлинг стремительно развивается. По информации Thred Up, в 2018-м суммарный объём перепродаж составил $ 20 млрд, а к 2022-му эта цифра должна прыгнуть до $ 41 млрд. Ежегодный рост составляет невероятные 15%, хотя сегмент розничной торговли в целом фиксирует прирост всего 2%.

Сэм плотно сотрудничает с футболистами: помогли игрок «Арсенала» и онлайн-игра Fortnite

Отличный буст юный реселлер получил через год:

«Я лежал в кровати и просто написал в директ Кохену Брамаллу, который выступал за молодёжку «Арсенала». Я видел, что ему интересны брендовые вещи, поэтому и решился. Мы встретились через четыре дня, и Кохен купил кроссовки Yeezy. На следующей неделе со мной связался Крис Уиллок, чтобы посмотреть, что у меня есть. Через некоторое время со мной работал почти весь молодёжный состав «Арсенала».

Затем подтянулась молодёжь из других лондонских клубов: Деклан Райс, Тэмми Абрахам и Рис Джеймс.

Следующий профит Моргану прилетел неожиданно: он рубился в популярную онлайн-игру Fortnite, где познакомился с Деле Алли, Кевином Де Брёйне и Полем Погба.

Fortnite ― безумно популярная игра среди футболистов, в которую регулярно заходят Златан Ибрагимович из «Милана», Неймар из «ПСЖ» и другие мировые звёзды. А создатели игры заманивают футбольных фанатов различными бонусами ― так, в апреле 2021-го там появился скин Неймара, а затем был проведён уникальный турнир.

«Я играл в Fortnite, где познакомился с Алли. Потом мы пересеклись с Де Брёйне, который уже слышал обо мне и прямо во время игры заказал у меня пару кроссовок», ― рассказал Сэм Морган.

Слухи о парне быстро распространились среди футболистов. Постоянными клиентами Моргана стали Бенжамен Менди и Джек Грилиш (оба ― «Ман Сити»), Поль Погба («Ман Юнайтед»), Росс Баркли и Антонио Рюдигер (оба ― «Челси»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Гранит Джака, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг (все ― «Арсенал») и Месут Озил («Фенербахче»).

Спортсмены присылают Моргану фотографии известных рэперов и просят достать такую же одежду или обувь.

Пару раз к нему обращались Лионель Месси и Неймар (оба — «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Боруссия»).

Он молниеносно доставляет футболистам одежду по хорошей цене:

«Как и все остальные, футболисты хотят хорошие вещи по выгодной цене. Пару обуви, которая стоит £ 1,2 тыс, я могу достать им значительно дешевле, потому что у меня есть связи. Я никогда не обманываю своих клиентов — это очень важно для создания хорошей репутации».

Сэм сдружился с футболистами: «Знаю, что эти люди не пускают других в свою жизнь, поэтому мне очень повезло, что они доверяют мне и покупают у меня. Некоторых игроков я знаю настолько хорошо, что теперь мы дружим. Один из игроков «Арсенала» позвал меня на обед в мой день рождения».

Погба — главный клиент: больше всех заказывает и звал отдохнуть после победы на ЧМ-2018

Когда читаешь или слышишь фамилию Погба, то моментально в голове всплывает его образ: всегда стильная причёска, яркая и дорогая одежда и редкая обувь. Неудивительно, что Сэм чаще всего сотрудничает именно с Полем, которому он доставляет капсульные кроссовки, одежду Gucci и винтажные аксессуары.

Вот пример одного из заказов Погба: брюки популярного корейского бренда 99%IS (£ 1 тыс.), футболка Rhude (£ 400), куртка и джинсы Armani (£ 2 тыс. и £ 1 тыс. соответственно), кроссовки Dior B22 (£ 980). Суммарный закуп вышел на £ 5,3 тыс. Француза интересуют исключительно редкие вещи.

Именно Погба дал ему прозвище The Plug (с английского сленга ― человек, достающий что-то ценное или редкое, которое невозможно получить обычным способом). Оно к нему моментально прилипло.

Француз настолько сдружился с реселлером, что пригласил Сэма провести пару дней в Париже в составе сборной Франции в 2018-м после победы на чемпионате мира. Плюс Морган уже знал Юмтити, Гризманна и других игроков команды.

Почему именно футболисты?

Всё просто: средняя зарплата в Премьер-лиге превышает £ 50 тыс. в неделю. Высокий уровень доходов и влияние моды делает игроков идеальными клиентами для Сэма Моргана. Футболисты в основном носят праймовые и статусные бренды: Amiri, Balenciaga, Saint Laurent, Off-White, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Palm Angels, Supreme и Heron Preston.

Свой успех в этом сегменте Сэм объясняет так: «Я молод и много работаю. Им нравится, что я в любое время отвечу и всё организую в кратчайшие сроки».

Например, Обамеянг, которому оставалось всего два часа до самолёта, попросил у Сэма срочно купить зарядку для PS4. Похожая ситуация была и у Погба: полузащитник заказал у Моргана собрать лук перед важной рекламной фотосессией ― Сэм оформил всё на высшем уровне. Натаниэл Чалоба из «Уотфорда» однажды связался с ним и попросил найти сумку Louis Vuitton из коллекции 2015-го. Парень справился с заказом, и теперь они отлично общаются.

Плюс в детстве Морган фанател от «Арсенала»: «Я был поклонником «Арсенала», но теперь не так активно слежу за ними. Предпочитаю поддерживать своих клиентов, а не одну команду».

Сэм не любит вопросы о своём заработке, но отмечает, что он «неприлично большой». Судя по личному «инстаграму» и звёздным клиентам, это действительно так.

Морган планирует расширение. Сейчас он работает из дома родителей, а менеджерить помогает отец. Сэм планирует вскоре арендовать помещение и нанять 2-3 сотрудников, чтобы разгрузить график. Параллельно с работой он учится в частном колледже, где изучает основы бизнеса и психологию. Как он признаётся сам, из-за учёбы и реселлинга у него нет времени на личную жизнь.

Популярность и бренд Сэма Моргана рванули вверх. Парень признаётся, что одноклассники в него не верили, но он заткнул им рты: «Мои школьные друзья не думали, что из моего бизнеса что-то выйдет, но я не сдавался».